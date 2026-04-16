【リンクソシュール】IR・コーポレートブランディング支援の拡充に向けた会社統合のお知らせ

株式会社リンクソシュール

株式会社リンクソシュール（本社：東京都中央区、代表取締役社長：白藤 大仁、以下当社）は、2026年7月1日付で、IR支援事業を行うジャパンストラテジックファイナンス株式会社と統合することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお本統合は、株式会社リンクアンドモチベーションが100％出資をしている完全子会社同士の統合です。



今回、業務の効率化やさらなる連携強化を推進すべく、IR支援事業における会社統合を行うこととしました。ジャパンストラテジックファイナンスの機関投資家データベースおよび動画配信技術と、当社のコーポレートブランディングにおける総合力を融合することで、日本企業の持続的な企業価値向上支援を強化することを目指しています。

【統合するグループ会社】

【新会社の概要】

（1）商号 ：株式会社リンクソシュール

（2）存続会社 ：株式会社リンクソシュール

（3）役員体制 ：取締役会長 小笹 芳央

代表取締役社長 白藤 大仁

取締役 坂下 英樹

取締役 大野 俊一

取締役 砂川 祐恵

取締役 堀場 俊史

取締役 松田 佳子

監査役 栗山 博美

（4）本社所在地：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

■会社概要

・ 代表取締役社長：白藤 大仁

・本社： 東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー 15階

・事業内容： IR領域を基軸に、企業のコーポレートブランディング構築をワンストップで支援

・URL： https://www.link-ss.co.jp/