泓徳能源、東京ガスと提携 約340MW規模の系統用蓄電池協業で日本事業を推進

台北、2026年4月16日 /PRNewswire/ -- 国際的な電力サービス事業者である泓徳能源科技日本株式会社（以下「HDRE」）はこのたび、東京ガス株式会社（以下「東京ガス」）と、蓄電池事業における多面的な協業を開始しました。青森県における2カ所の系統用蓄電池プロジェクトに関する最適運用サービス契約の締結に加え、複数の蓄電池プロジェクトにおいてオフテイク契約を締結し、協業規模は合計で約340MWに達しています。本提携は、HDREが系統用蓄電池プロジェクトの開発およびアセットマネジメント分野において、日本の大手エネルギー企業との連携を深化させていることを示すものです。



HDREと東京ガスの協業規模は約340MWで、青森の運用サービス契約と日本各地のオフテイク契約を含みます。



本プロジェクトは青森県八戸市および十和田市に位置し、合計出力は約149MWです。日本の長期脱炭素電源オークション（LTDA）に採択された案件であり、2029年度の商業運転開始を予定しています。HDREが開発および建設を担い、運転開始後は東京ガスが運用を担当します。本スキームでは、LTDAによる安定的な収益基盤を確保するとともに、卸電力市場および需給調整市場への参加を通じて最適な運用を行うことで、系統用蓄電池プロジェクトの価値最大化を目指します。

また、オフテイク契約の枠組みにおいては、HDREは宮崎県日向市、岩手県八幡平市、宮城県仙台市および福島県相馬市における系統用蓄電池プロジェクトについて東京ガスと契約を締結しており、合計容量は約190MWに上ります。これらの契約では、東京ガスが系統用蓄電池プロジェクトの運用使用権を取得し、約20年間にわたり利用料を支払う仕組みとなっており、投資の予見性向上と資産価値の最大化に寄与するモデルとなっています。

電力が単なるコストから投資対象となる資産へと転換する中で、蓄電池および電力市場運用能力の重要性は一層高まっています。HDREは日本において約3GW規模の再生可能エネルギーおよび系統用蓄電池プロジェクト開発を推進しており、開発、電力取引、アセットマネジメントを一体的に展開しています。蓄電池事業では、政策型と市場型を組み合わせた戦略を採用し、過去2年間でLTDAにおいて累計約40万kWを獲得、20年間の支援制度の適用を受けています。

さらに、北海道における50MWのHelios系統用蓄電池プロジェクトはすでに運用段階にあり、卸電力市場および需給調整市場への参加を通じて、電力自由化および再生可能エネルギー導入拡大に伴う調整力需要の高まりに対応しています。HDREは今後も蓄電資産を通じて、日本の電力システムの安定化と柔軟性向上に貢献していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com