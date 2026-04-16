【“送料をかけない”という選択】VALX GYM内に「VALX SHOP」をオープン！配送コスト削減で実現したお得な価格で、GYM会員以外もVALX商品の購入が可能に

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下 VALX）は、運営する「VALX GYM」店内において、会員以外の方でも自由に入店・購入いただける『VALX SHOP』をオープンしたことをお知らせいたします。

■ VALX GYMが「より手に取りやすい価格で購入できる場所」へ

VALXでは、昨今の原材料価格の高騰を受け、やむを得ず商品の価格改定を実施いたしました。

しかし、プロテイン（たんぱく質）をはじめとする栄養素は、日々の身体づくりを支える基盤であり、本来、継続的に摂取していただきたいものです。

価格の上昇によって「摂取量を減らさざるを得ない」といった状況は、私たちとしても本意ではありません。

だからこそ「できる限り手に取りやすい形で届けられないか」と検討を重ねた結果、VALX GYM店頭にて『VALX SHOP』をオープンする運びとなりました。

配送費や梱包費といった中間コストを削減することで、“店頭直送価格”を実現し、実店舗ならではの価格で商品をご提供いたします。

これにより、VALX GYM店頭では、より継続しやすい価格で商品をご購入いただけます。



■ 新コンセプト「VALX SHOP」について

今回の取り組みにより、VALX GYM会員だけでなく、非会員の方でも商品選びの相談から購入までを一貫して体験できる場へと進化いたします。

ショップはジム内に併設されており、これまでジムに足を運ぶ機会がなかった方にも、トレーニングの雰囲気を感じながら商品をご覧いただける環境を整えました。

VALX商品をきっかけに、運動や身体づくりに興味を持っていただく“入り口”としての役割も担ってまいります。

なお、VALX GYM会員の方は、スタッフ不在時でも商品をご購入いただけますが、非会員の方はスタッフ在店時間内に限りご入店・ご購入いただけますのでご注意ください。

また、オペレーション最適化およびサービス向上を目的として、プレオープン期間を1ヶ月ほど設ける予定です。この期間中は、VALX GYM非会員の方のご利用時間を一部制限して営業いたします。

※VALX GYM会員以外の方がジムをご利用いただく場合は、別途「1day ビジターチケット」が必要となります。

▶︎ビジター利用はこちらから(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40658hvqso&lp=btB0G8&liff_id=1656505977-g3PJNX2W)



■ 店頭購入ならではの3つのメリット

1．店頭ならではの価格で購入可能

配送・梱包コストを削減することで、その分を価格に還元

2．体験・相談ができる

トレーナーに直接相談しながら、自分に合った商品選びが可能

3．その場で手に入る即時性

オンライン購入のような配送待ちがなく、来店当日に商品を持ち帰り可能



■ プレオープンについて

・プレオープン日：2026年4月25日(土) 11:00～

・プレオープン期間：2026年4月25日(土) ～ 5月31日(日)

・非会員の方のご利用可能時間：毎週 月曜日/土曜日 11:00～19:00

・対象店舗：VALX GYM 各店舗

なお、VALX GYM会員の方は上記時間外においても、通常通り施設内の物販をご利用いただけます。

※6月以降のグランドオープンおよび営業時間拡大については、決まり次第、VALX GYM公式Instagram（@valx_gym_official）にてお知らせいたします。



■ ご利用方法

・事前予約 不要

・営業時間：11:00～19:00（VALX GYM非会員の方は毎週月曜日、または土曜日のスタッフ在店時のみ購入可能）

・入店方法：店舗入口のインターフォンを押していただくことで非会員の方も入店可能

・決済方法：現金以外の下記キャッシュレス決済に対応

■ 対象店舗

・VALX GYM 武蔵小山

・VALX GYM 調布

・VALX GYM 溝の口

・VALX GYM 錦糸町

・VALX GYM 福岡天神

お近くにお越しの際は、ぜひ気軽にお立ち寄りください。

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/