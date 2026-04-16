写真を介して時を視る――原田教正写真集『The Meeting of Two Eyes』刊行

株式会社山田写真製版所

写真家・原田教正の写真集『The Meeting of Two Eyes』を、株式会社山田写真製版所（富山県富山市）が手がける出版レーベル「YAMADA Book Publishing」より刊行します。

本書には、氏が近年取り組んでいる、異なる時間、場所、被写体による写真を上下に組み合わせる独自のStudy pieceを再現する構成で収録しています。時間や場所を越えて編まれたそれらのイメージは、一見ランダムでありながらも内在する連動性やリズムを感じさせ、読み手に新たな視覚体験をもたらします。

原田は、写真集『The Meeting of Two Eyes』について次のように記しています。

写真を介し「時間」という概念を観察・考察する試みが続いている。地上のあらゆるところで連鎖的に太陽が昇り光によって照らされた時間の断片は、あるときは事象として、またあるときは知覚的な出来事として、目の前に姿を現す。時間は無数に、そして幾重にも交差し、堆積物のように降り積もっていく。過去や現在を含み折り重なった時間とその断面は、写真を介することでのみ目にすることができるのではないだろうか。この数年、本作の撮影と編集をベルリン・パリ・ウィーン・ニューヨーク・東京など様々な場所に滞在しながら連続的におこなってきた。「Two-Eyed Seeing」という考えから編集作業の手がかりを得つつ、事象と現象という二つの異なる側面から見た時間をつなぎ合わせ、物質的な時間や両眼的なひとつの時間として再構築した。 ―― 原田教正

印刷ではダブルトーンを採用し、1点1点の階調を丁寧に整えることで、作品の持つ連続性と奥行きをより魅力的に引き出しています。黒で統一された装丁・印刷・作品が美しく調和した一冊です。

YAMADA Book Publishingはこれまでに培ってきた技術と想像力を生かし、今後も良質なアートブックを順次刊行してまいります。

書籍情報

『The Meeting of Two Eyes』

2026年4月発行

著 者：原田教正

ブックデザイン：加藤勝也

発行所：YAMADA Book Publishing

サイズ：H299mm×W226mm

仕 様：糸かがり上製本

頁 数：104頁

印 刷：株式会社山田写真製版所

製 本：株式会社渋谷文泉閣

協 力：斉藤篤（roshin books）

取 次：ツバメ出版流通

定 価：本体7,000円＋税

ISBN978-4-911496-03-9 C0072 \7000E

■プロフィール

著者：原田教正 Kazumasa Harada

1992年東京都生まれ。武蔵野美術大学映像学科卒業。

コマーシャルフォトグラファーとして活動する傍ら、写真家として展覧会や写真集の制作を継続して展開。

2020年に1st 写真集『Water Memory』を発表後、『Obscure Fruits』（2021）、『My origin photographs』（2024）、『An Anticipation #2』（applause ／2025年）等を刊行。2023、2024年のベルリンでの滞在制作を経て、2025年9月より同地に拠点を移す。

ブックデザイン：加藤勝也

1979年東京生まれ。東京在住。

2005年多摩美術大学大学院博士前期課程修了。2008年よりフリーランス。現在、多摩美術大学グラフィックデザイン学科准教授。

ブックデザインを中心に活動。主な仕事に「石内都─肌理と写真」横浜美術館／「大巻伸嗣─真空のゆらぎ」国立新美術館／原芳市『常世の虫』蒼穹舎／深瀬昌久『Wonderful days』roshin books など。主な受賞に造本装幀コンクール文部科学大臣賞（第46回）／審査員奨励賞（第50・52回）／カッセルフォトブックアワード2015・2013ノミネートなど。

■オンラインストアにて先行予約受付中！

本書の発売に先がけて、オンラインストアにて先行予約を受け付けております。

2026年4月24日（金）までの期間限定で、特別価格にてご予約いただけます。

また、期間中にご予約いただいたお客さまには、オリジナルポストカードをプレゼントいたします。

期間：2026年4月9日（木）～24日（金）

オンラインストア：https://yamada-book-publishing.com/

また現在、〈特装版〉を企画進行中です。 詳細が決まり次第、弊社SNS等にてご案内いたします。

Instgram：@yamada_book_publishing(https://www.instagram.com/yamada_book_publishing/)

刊行記念フェア

刊行を記念し、各地でフェアを開催いたします。

フェアの詳細につきましては、各会場の公式ホームページ、SNSをご確認ください。

また、最新情報は弊社SNSでも随時ご案内してまいります。

○銀座 蔦屋書店

・2026年6月1日（月）～14日（日）

HP：https://store.tsite.jp/ginza/

○奈良 蔦屋書店

・2026年10月7日（水）～26日（月）

HP：https://store.tsite.jp/nara/

《最新情報は随時更新》

Instgram：@yamada_book_publishing(https://www.instagram.com/yamada_book_publishing/)

YAMADA Book Publishing 概要

富山県富山市の印刷会社「山田写真製版所」が2025年に立ち上げた、アートブックに特化した出版レーベル。

所在地：富山県富山市太田口通り2-1-22

TEL：076-421-1136

E-mail：info@yppnet.co.jp

YAMADA Book Publishing オンラインストア： https://yamada-book-publishing.com/

YAMADA Book Publishing Instgram：@yamada_book_publishing(https://www.instagram.com/yamada_book_publishing/)

株式会社山田写真製版所 概要

1921年創業の富山県富山市に本社を構える印刷会社です。ただ「刷る」だけではなく、作品が持つ魅力を最大限引き出し、「刷ったその先」に広がる世界を見据え、多くの方々に感動を届けることを目指しています。

本社：富山県富山市太田口通り2-1-22

TEL：076-421-1136

E-mail：info@yppnet.co.jp

ホームページ： https://www.yppnet.co.jp/

Instgram： @yamada_photo_process(https://www.instagram.com/yamada_photo_process/)