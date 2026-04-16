内部脅威対策エコシステムの実現を目指すエルテス、サービス提供10年間のノウハウを結晶したホワイトペーパーを公開















（ホワイトペーパーの一部抜粋）

▶「内部脅威対策事業 10 年を経て得た学び」のダウンロードページはこちら■IRI（Internal Risk Intelligence）の今後の展望内部脅威というリスクを恐れるがあまり、企業の成長やデジタル化への挑戦が阻害されるものであってはなりません。エルテスは社会のデジタル化に対応して必要なソリューションを提供するとともに安全を確保するためのプロダクト・サービスも提供し、企業が安心して前進するための不可欠な安全基盤（インフラ）を目指します。そのための第1歩として、「内部不正診断サービス」（平時の健康診断）と、「内部不正ホットライン」（不正発生時の駆け込み寺）を4月15日にリリースしました。IRIを中心に、平時の予兆検知から有事の対応までを一気通貫で支援する“特定・予防・検知・対応”の内部脅威対策エコシステムを実現し、日本企業の新たなスタンダードを提示してまいります。＜参考情報＞※1 警察庁生活安全局生活経済対策管理官「令和6年における生活経済事犯の検挙状況等について」はこちらhttps://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/R06_nennpou_teisei.pdf※2 IPA（独立行政法人情報処理推進機構）「企業における営業秘密管理に関する実態調査2024」 調査実施報告書はこちらhttps://www.ipa.go.jp/security/reports/economics/ts-kanri/j5u9nn0000004yjn-att/TradeSecret_report_2024_r2.pdf