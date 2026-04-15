「TECTURE AWARD 2025」NCN賞決定　SE構法による木造の可能性を更新する3作品を選出

株式会社エヌ・シー・エヌ

株式会社エヌ・シー・エヌ（東京都千代田区、代表取締役社長：田鎖郁男、以下「エヌ・シー・エヌ」）は、「TECTURE AWARD 2025」において、ゴールドスポンサーとして贈る「NCN賞」受賞3作品を決定いたしました。

「TECTURE AWARD」は、建築・インテリアの多様性と創造性を称えるアワードであり、作品公開と一般投票によって受賞作品が選出される点に特徴があります。

2026年3月31日に開催された授賞式でのNCN賞授与後の記念撮影 右からタイコーアーキテクツ 羽柴仁九郎氏、KADO一級建築士事務所 大橋晃一氏、永瀬智基建築設計事務所 永瀬智基氏、エヌ・シー・エヌ 大口仁 （写真：TECTURE）

エヌ・シー・エヌは昨年に続きゴールドスポンサーを務め、「SE構法」が採用された木造建築の中から、持続可能性と創造性を兼ね備えた優れた3プロジェクトを選出し、「NCN賞」（賞金各10万円）を授与しました。

また、受賞作品の一つである「MORI no KI TERRACE」は、各分野から選出された18名のアンバサダーによる選定を経てロングリストに選出。最終選考まで進出し、数多くの応募作品の中で高い評価を獲得しました。

本プロジェクトは、低層木造建築と芝生広場を一体的に整備し、これまで閉鎖的であった街区に新たな回遊性を創出。県庁舎という「目的地」を、市民が日常的に滞在し楽しむ「都市の庭」へと転換した点が評価されました。

本アワードでは、2024年1月から2025年12月31日に竣工した建築・インテリアのプロジェクトの作品を募り、1st Roundで8,740票、FINAL Roundで7,766票、合計16,506票の投票が集まり、1,033作品の中からグランプリを含む各賞が決定しています。受賞作は、3月31日にTECTURE AWARD 特設サイトおよび授賞式で発表されました。

エヌ・シー・エヌは、「NCN賞」にご応募いただいたすべての設計者の皆様に深く感謝申し上げます。今後も「SE構法」を通じて、建築の木造化・木質化を推進し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

総評

SE構法は、時代とともに多様な展開を見せています。本年もその特長を活かした意欲的な建築作品が数多く寄せられました。選出されたのは、スケール感を活かしたピロティ建築、キャンティレバー屋根を特徴とするオフィス、そして建築とインテリアの融合が際立つ住宅の3作品です。

いずれも、構造安全性と施工信頼性を両立するSE構法の特性を基盤に、空間の新たな可能性を提示するものであり、同構法が目指してきた建築の姿を体現しています。

■NCN賞に選ばれた３作品

（１）（２）（３）（１）MORI no KI TERRACE 設計：SUEP. / 永瀬智基建築設計事務所

木造（SE構法）平屋 延床面積：589.6平方メートル

築70年を超える広島県庁舎敷地内の未活用地を対象に、官民連携によって行政街区を市民に開かれた場へと再編する試み。燃え代設計による木造躯体の現しを可能とする延焼防止建築物として計画された。

（２）「木の構造が支える、変化に応えるOFFICE」設計：KADO一級建築士事務所

木造（SE構法）2階建て 延床面積：496.01平方メートル

企業の持続的な成長と働き方の変化に対応するための本社屋。

（３）戸建て住宅「FLOOR鶴見」

設計：roomz 株式会社 星野建築事務所 施工：株式会社タイコーアーキテクト

木造（SE構法）3階建て 延床面積：93.64平方メートル

希少で高価な都市の土地の有効性を最大限に高めるために、3階建てとした南向き高性能住宅。

作品詳細→ https://award.tecture.jp/

TECTURE AWARDサイト

https://award.tecture.jp/

株式会社エヌ・シー・エヌ

https://www.ncn-se.co.jp(https://www.ncn-se.co.jp)

代表者：代表取締役社長 田鎖郁男

所在地：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-13-5 赤坂エイトワンビル７階

ＴＥＬ：03-6897-6311 ＦＡＸ：03-6770-4228

設立 ：1996年12月11日

資本金：3億9,150万円 （2026年3月末現在）

従業員数：単体100名、連結144名（2026年3月末現在）

□主な事業

・木造耐震設計事業

・建築環境設計事業

・BIM事業

□子会社

・株式会社KINO BIM

・株式会社木構造デザイン

・株式会社翠豊

□関連会社

・N＆S開発株式会社

・株式会社MUJI HOUSE（無印良品の家）

・SE住宅ローンサービス株式会社