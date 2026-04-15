日本モバイルバッテリー市場に関する消費者調査：レポートオーシャン株式会社による調査結果

Report Ocean

東京、日本 - レポートオーシャン株式会社は、日本国内におけるモバイルバッテリーの利用状況、充電行動、安全意識、廃棄行動、および購入選好を把握するため、消費者調査を実施しました。本調査は、日本モバイルバッテリー市場に関する当社の市場調査を補完するとともに、市場拡大の背景にある生活者視点を明らかにすることを目的としています。

調査の結果、モバイルバッテリーは日本の消費者の日常生活に広く浸透しつつある一方で、安全性への配慮や使用後の廃棄方法に関しては、なお十分な理解や行動変容が進んでいないことが明らかになりました。

■ 調査概要

調査手法： 構造化質問票によるオンライン定量消費者調査

調査対象： 日本国内在住の20歳以上の男女

調査期間： 2026年3月5日～2026年4月5日

サンプル数： 1,550名

調査地域： 日本全国（47都道府県）

抽出方法： 年齢・性別・地域別の割付サンプリング

誤差範囲： 信頼水準95%で±3.0%

■ 主な調査結果

- 42% が「スマートフォンのバッテリー残量が週に数回以上20%未満になる」と回答- 46% が「現在モバイルバッテリーを日常的に利用している、または所有している」と回答- 13% が「外出時は必ずモバイルバッテリーを持ち歩く」と回答- 購入時に最も重視する要素は 価格（28%）、次いで バッテリー容量（23%）、充電速度（14%）- 購入場所としては 家電量販店（37%） が最も多く、オンラインマーケットプレイス（31%） が- く 47% が「モバイルバッテリー購入時に安全性を強く意識する」と回答する一方、31% は「安全性をあまり意識しない、または考えたことがない」と回答- 28% が「不要になったモバイルバッテリーを、処分方法が分からず自宅に保管する」と回答- 外出先で最も充電が必要になる機器は スマートフォン（76%）- 支出意向として最も多い価格帯は 2,000円～2,999円（23%）- 53% が「今後数年でモバイルバッテリーへの依存度は高まる」と回答

■ 調査質問および回答結果

Q1：1日の終わりまでに、スマートフォンのバッテリー残量が20%未満になることはどのくらいありますか。

- ほぼ毎日：19%- 週に数回：23%- 月に数回：22%- まれにある：21%- ほとんどない：15%

回答者の 42% が「ほぼ毎日」または「週に数回」と回答しており、バッテリー切れへの不安が日常的な課題となっていることが分かります。

Q2：現在のモバイルバッテリー利用状況について、最も近いものをお選びください。

- 現在、日常的に利用している：28%- 所有しているが、あまり使っていない：18%- 過去に使ったことはあるが、現在は所有していない：19%- 使ったことがない：24%- 必要な時だけ借りる・一時的に使う：11%

所有の有無だけでなく、実際の利用状況を見ることで、モバイルバッテリーが生活にどの程度定着しているかが見えてきます。

Q3：どのような時にモバイルバッテリーを持ち歩くことが多いですか。

- 外出時は必ず持参する：13%- 長時間の外出や旅行の時に持参する：24%- スマートフォンを多く使う日だけ持参する：17%- 思い出した時だけ持参する：14%- 持ち歩かない／所有していない：32%

モバイルバッテリーは一部の人にとっては常備品となっている一方、多くの人は必要性を感じた時だけ持参していることが分かります。

Q4：モバイルバッテリーを選ぶ際、最も重視する点は何ですか。

- 価格・手ごろさ：28%- バッテリー容量：23%- 充電速度：14%- サイズ・重さ：14%- 安全機能：12%- ブランドの信頼性：9%

価格が最重要視される一方、容量や充電速度といった実用面も強く求められていることが分かります。

Q5：モバイルバッテリーを購入するなら、どこで購入したいですか。

- 家電量販店：37%- オンラインマーケットプレイス：31%- コンビニエンスストア：12%- 携帯キャリアショップ：8%- 100円ショップ・ディスカウントストア：8%- その他：4%

日本では、モバイルアクセサリー購入時に実物確認や店頭比較を重視する傾向があり、家電量販店が引き続き強い支持を集めています。

Q6：もし今モバイルバッテリーを購入するとしたら、安全認証や安全機能はどの程度購入判断に影響しますか。

- 最も重要な要素になる：14%- 他の要素とあわせて確認する：33%- 他条件がほぼ同じなら考慮する：22%- あまり気にしない：19%- これまで安全性を意識したことがない：12%

安全性を一定程度重視する回答が多い一方で、依然として約3割は安全面をあまり重視していない、または意識したことがないと回答しました。

Q7：不要になった、または故障したモバイルバッテリーがあった場合、最も取りそうな行動は何ですか。

- 回収拠点や店舗のリサイクルボックスに持っていく：22%- 処分方法が分からず自宅に置いておく：28%- 不燃ごみ・一般ごみとして捨てる：8%- インターネットなどで処分方法を調べる：24%- 処分について考えたことがない：18%

「処分方法が分からず保管する」が最も多く、適切な廃棄方法に関する情報不足が大きな課題となっています。

Q8：個人用のモバイルバッテリーに対して、いくらまでなら支払ってもよいと考えますか。

- 1,000円未満：14%- 1,000円～1,999円：21%- 2,000円～2,999円：23%- 3,000円～4,999円：19%- 5,000円以上：11%- 購入したくない：12%

最も多い価格帯は 2,000円～2,999円 であり、日本市場における主流価格帯を示しています。

Q9：外出先で最も充電が必要になる機器は何ですか。

- スマートフォン：76%- タブレット：6%- ワイヤレスイヤホン・ヘッドホン：6%- スマートウォッチ・ウェアラブル端末：4%- 携帯ゲーム機：4%- ノートPC：3%- その他：1%

Q10：今後数年で、モバイルバッテリーへの依存度は高まると思いますか。

- 大きく高まると思う：21%- やや高まると思う：32%- 変わらないと思う：31%- やや低下すると思う：7%- 大きく低下すると思う：3%- わからない：6%

回答者の 53% が、今後モバイルバッテリーへの依存度が高まると見込んでおり、日常生活におけるスマートフォン利用のさらなる拡大が背景にあると考えられます。

スマートフォンが圧倒的な中心であり、モバイルバッテリー需要の最大の牽引役であることが明確です。

■ インサイトと示唆

本調査から、日本のモバイルバッテリー市場は、日常的なバッテリー不安、スマートフォン中心の生活、そして価格や利便性を重視する消費者行動によって支えられていることが明らかになりました。モバイルバッテリーは、緊急時だけの補助ツールではなく、日常生活を支える実用品として位置づけられつつあります。

一方で、安全性や廃棄方法に関する理解には課題が残ります。特に、不要になったモバイルバッテリーを自宅に保管したままにする傾向は、今後の市場拡大に伴って安全面・環境面の新たな問題を生む可能性があります。今後は、製品性能や価格だけでなく、安全な使用方法や適切な廃棄に関する消費者教育も重要になると考えられます。

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出典：レポートオーシャン株式会社

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■ 参考資料

日本モバイルバッテリー市場に関するさらなる背景情報として、以下の関連調査資料をご参照ください。

https://www.reportocean.co.jp/industry-reports/japan-mobile-battery-market