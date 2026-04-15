「楽天ペイ」、兵庫県と大阪府を中心に展開する「関西スーパー」の全店舗で利用可能に

楽天ペイメント株式会社

楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、株式会社関西スーパーマーケット（以下「関西スーパーマーケット」）が運営する「関西スーパー」の全店舗において、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」（注1）が、本日より利用可能になることをお知らせします。

本導入により、利用者は「関西スーパー」の全店舗において「楽天ペイ」（注1）で支払いができるようになり、支払い金額に対して最大1.5%の「楽天ポイント」が還元されます（注2）。決済時には、「楽天ポイント」を利用することも可能となります。

導入を記念して、2026年4月15日（水）から5月14日（木）まで、「楽天ペイ導入記念！抽選で楽天ポイント最大10,000ポイントプレゼント」キャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に「関西スーパー」の店舗にて「楽天ペイ」（注1）で1回の買い物で1,000円（税込）以上の支払いをした方の中から、抽選で1,450名に「楽天ポイント」最大10,000ポイントを進呈します。

関西スーパーマーケットは、2007年2月にIC型電子マネー「楽天Edy」を「関西スーパー」の対象店舗に導入し、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、新たに「楽天ペイ」を導入することで、利用者のさらなる利便性向上を目指します。

楽天ペイメントは今後も、キャッシュレス決済を利用できる機会を拡大し、よりおトクで利便性の高い支払い体験を利用者に提供すべく、サービスの向上を図っていきます。

（注1）コード表示・QR読み取り・セルフでの支払いが対象です。

（注2）

・ポイント還元には条件があります。以下の詳細ページをご確認ください。

https://pay.rakuten.co.jp/topics/pointprogram/

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57042/table/733_1_604b318d1c3928a8d73e365f7e6c76a7.jpg?v=202604150151 ]

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

※記載されている会社名・製品名・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

以上