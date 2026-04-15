北欧アイテムで心地よい夏を迎える準備を！ 「京都北欧展」開催

株式会社ジェイアール西日本伊勢丹

ジェイアール京都伊勢丹では4月22日（水）からの期間、北欧のライフスタイルとグルメを楽しむ「京都北欧展」を開催します。会場では初夏の北欧をテーマに、綿や麻を使用した生活雑貨やファッションアイテムが並びます。また国民一人あたりのコーヒー消費量が世界でも上位を占める北欧で人気のコーヒーロースタリーが初登場するほか、夏に旬を迎えるベリー類を使用したクッキーなどのフードもご紹介します。さらに馬の形のお守り「ダーラナホース」の絵付け体験などのワークショップや、自然豊かな北欧での暮らしに理解を深めるトークイベントも開催します。見て触れて学んで、北欧の暮らしを身近に感じられる13日間です。

WEBサイト :https://www.mistore.jp/store/kyoto/event_calendar/kyoto_hokuohten.html

旬を感じるフードでコーヒータイムを

コーヒータイム「フィーカ」のおともベリージャムクッキー（ラズベリー・ブルーベリー）

スウェーデンの伝統的な「ハッロングロットル」と呼ばれる焼き菓子。軽くてさっくりとした生地の中にベリージャムの優しい甘みが広がります。

●ベリージャムクッキー（ラズベリー・ブルーベリー） 各520円

フィンランドの人気コーヒーロースタリーが初登場〈カッファ・ロースタリー〉コーヒー豆

ライトからダークまでアラビカ100％の上質な豆を販売します。またイートインコーナーではバリスタによるハンドドリップコーヒーが楽しめます。

●〈カッファ・ロースタリー〉コーヒー豆 2,700円（250g）

素材にこだわる雑貨で日常を彩る

スプーンの中に広がる森の世界を描いたブランケット〈クリッパン〉シュニールコットン シングルブランケット

デザイナー・皆川 明氏が「ピクニックに出かけるイメージ」でデザインしたシングルサイズのブランケット。夏に活躍するコットン100％素材のシュニール織です。

●〈クリッパン〉シュニールコットン シングルブランケット 39,600円

※4月28日（火）まで

都会とアウトドアのどちらにも馴染むバックパック〈サンクヴィスト〉アイコンロールトップバックパック

スウェーデン発のバッグブランド「サンクヴィスト」が初登場。リサイクルポリエステルを使用し、都会での日常使いとアウトドアのどちらにも馴染むタイムレスなデザインが特徴です。

●〈サンクヴィスト〉アイコンロールトップバックパック 37,400円

ワークショップ

ダーラナホースペイントワークショップ

4月29日（水・祝）午後1時・3時（各回約60分）、定員：各回15名、参加費：5,500円

馬の形をしたスウェーデンの木彫りのお守り「ダーラナホース」の絵付け体験ができます。※詳細、ご予約方法はWEBサイトをご確認ください。

※価格はすべて税込です

※写真はイメージです

※北欧以外の原材料を使用している商品や、北欧以外で製造している商品もございます

京都北欧展～初夏の北欧、匠の祭典～

4月22日（水）～5月4日（月・祝）

ジェイアール京都伊勢丹 10階 催物場

営業時間：午前10時～午後8時 ［最終日午後6時終了］

住所：京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

お問合せ：075(352)1111（大代表）

ホームページ :https://www.mistore.jp/store/kyoto.html