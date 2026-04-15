【5/19～22開催｜無料】＜導入の境界線＞何をAIに任せる？残すべき仕事とは？４Ｘが、情報があふれる現代におけるSNSを起点としたブランドコミュニケーションを構築するための戦略と実践ノウハウを解説

株式会社４Ｘ

ブランドマーケティング領域において、マーケティング・クリエイティブ・メディアを駆使して、企業の事業成長に伴走する株式会社４Ｘ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：家口 寛、以下「４Ｘ」）は、5月19日（火）～22日（金）の4日間開催のカンファレンス「【導入の境界線】～何をAIに任せる？残すべき仕事とは？～」へ登壇いたします。

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https://cm.marke-media.net/5041202?fm_cp=69d2feb2fa0bc734c192e8cd&fm_mu=69d30b6419af7c412c990a7b&utm_campaign=69d2feb2fa0bc734c192e8cd&utm_medium=else&utm_source=4x(https://cm.marke-media.net/5041202?fm_cp=69d2feb2fa0bc734c192e8cd&fm_mu=69d30b6419af7c412c990a7b&utm_campaign=69d2feb2fa0bc734c192e8cd&utm_medium=else&utm_source=4x)

■ウェビナー概要

AI導入は進んでいるのに、なぜ意思決定だけが止まるのか？

「AIツールは揃っているが、結局どれを本格導入すべきか決めきれない…」

「PoCまでは進むが、現場で使われず定着しない…」

「効率化はできたが、どこまで任せていいか不安が残る…」

「部門ごとに判断がバラバラで、全社最適にならない…」

そんな導入の手前で止まる課題を抱える企業が、いま急増しています。

2026年のAI活用は、もはや「使うかどうか」ではなく、『どこまで任せるかをどう決めるか』という判断の精度が勝敗を分けます。

つまり今、現場で求められているのは、ツールの比較ではなく、迷わず決められる『判断軸』です。

本カンファレンスでは、「導入の境界線～何をAIに任せる？残すべき仕事とは？～」をテーマに、業務設計・マーケティング・セールス・組織マネジメントなど、各領域の最前線を担う企業が集結し、

どの業務はAIに任せるべきか

どの領域は人間が担うべきか

なぜその判断になるのか

どのように導入を進めると失敗しないのか

といった、曖昧さを排除した「実務レベルの判断基準」を提示します。

◆こんな方におすすめ◆

・AI導入の意思決定を任されているが、最適な線引きに迷っている

・PoC止まりを脱却し、現場に定着する導入を実現したい

・複数ツールの中から、自社に最適な投資判断を行いたい

・AI活用と人材価値のバランスを取り、競争優位を築きたい

・部門ごとに分断されたAI活用を、全社戦略として統合したい

本イベントは、1月開催時に1,500名以上が参加し、「AIに任せる領域／人間の価値」に対する関心の高さを証明したカンファレンスの続編です。

今回はさらに踏み込み、『検討から導入判断』へ進むための具体策にフォーカスします。

各セッションは単なる事例紹介ではなく、『なぜその判断になるのか』まで分解された再現性のある意思決定プロセスに基づいて構成されています。

参加後には

・自社におけるAI活用の優先順位

・任せる／残すの明確な基準

・導入を進めるための具体ステップ

を、そのまま持ち帰ることが可能です。

『何を導入するか』ではなく、『なぜそれを選ぶのか』が問われる時代へ。

この機会に、迷いを排除する判断軸を手に入れ、AI活用を『成果に直結させる意思決定』へと進めてください。

ウェビナー名：

導入の境界線 ～何をAIに任せる？ 残すべき仕事とは？～

開催日時：

5月19日・20日・21日・22日 10：00スタート

弊社登壇内容：

＜セミナータイトル＞

変わる顧客、変わる接点 ―SNSを起点としたAI時代のブランドマーケティング戦略

＜概要＞

情報過多の現代、顧客との接点はSNS、広告、EC、リアルと爆発的に増加しています。

しかし、チャネルが増えるほど、「ブランドトーンの不統一」「発信内容の分断」といった課題が生まれ、結果として顧客に伝わるブランド像がバラバラになっていませんか？

また、生成AIや自動化技術の進化は効率化をもたらす一方で、「ブランドの独自性や“人らしさ”が失われる」という新たな懸念も生んでいます。

本ウェビナーでは、情報があふれる現代におけるSNSを起点としたブランドコミュニケーションを構築するための戦略と実践ノウハウをご紹介します。

▼ウェビナーの詳細・お申し込みはこちら

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■４ＸのSNSマーケティング関連サービス

４Ｘでは、800社以上のコンテンツマーケティング支援実績に基づく豊富なノウハウを活かし、ブランディング支援やSNSマーケティングを支援しています。

▼ソーシャルメディア・SNS（アーンドメディア）向けサービス

ターゲットやプラットフォームに応じた最適なアプローチにより、有効なソーシャルメディア活用を実現します。Instagram／X／LINE／TikTok／YouTubeアカウント運用支援はもちろん、ショッピング運用支援、キャンペーン運用支援、広告運用支援、ショート動画制作、オリジナルキャラクター運用支援、インフルエンサーマーケティングなど、SNS活用の目的やお客様のニーズに応じて、サポート内容をお選びいただけます。

詳細はこちら：https://somewrite.com/business/earned/

▼動画マーケティング

「自社に制作ノウハウやリソースがない」「動画を作ってみたが期待した効果が得られていない」。ユーザー目線での企画、配信プラットフォームや目標設定の最適化などにより、動画活用のよくある課題を解決し、目的に沿った行動喚起・態度変容を図ります。

詳細はこちら：https://somewrite.com/business/earned/movie/

▼YouTubeチャンネル運用支援

YouTubeならではのグロースハック術を駆使して、潜在層にアプローチすると同時に既存ファンとのリレーション強化を実現します。また、目的やリソースに応じて運用戦略を綿密に立てるだけでなく、適切かつ丁寧にPDCAを回すことでマーケティング成果へとつなげます。

詳細はこちら： https://somewrite.com/business/earned/youtube/

その他、SNS運用のコンサルティングやレポーティングなど、ご要望や課題に応じて柔軟にサポートいたします。SNS運用に関して課題をお持ちの企業様はぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら：https://4x-corp.com/contact/

■株式会社４Ｘについて

４Ｘは、ブランドと社会をつなぐ伴走型コミュニケーションカンパニーとして、顧客の課題に寄り添い、多様化する顧客ニーズに対して、最適なソリューションを提供します。

また、ブランド戦略支援、記事広告、動画制作、広告制作、マーケティング支援（デジタル・オフライン）、イベント支援、ウェブメディア運営、イベント企画・運営などといった多様な専門性を結集し、成果につながる実践的な支援をいたします。

【会社概要】

社名：株式会社４Ｘ

東京都中央区築地5-3-2 朝日新聞東京本社 新館9階

コーポレートサイト：https://4x-corp.com

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社４Ｘ

Mail：contact@4x-corp.com