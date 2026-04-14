【Google Pixel 10a対応 】「ディズニーキャラクター」スマホケース登場！【レイ・アウト】

Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース

衝撃に強いハイブリッドケース。 傷に強い背面ポリカーボネートと厚みのあるTPU側面で高い保護力を実現。

【商品素材】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン樹脂 【対応端末】Google Pixel 10a 【価格】\3,300（税込）

maru 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース

衝撃に強いTPUと傷に強いポリカーボネートの2重構造で、端末をしっかり保護。フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。

【商品素材】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン樹脂 【対応端末】Google Pixel 10a 【価格】\2970（税込）

■お問い合わせ先

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