中小企業診断士2次試験、“センス不要”-再現可能なプロセスを大公開

TAC株式会社【イベント申込ページ】https://lp.tac-school.co.jp/-20260429-2_03-LP11111.html

中小企業診断士、社会保険労務士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2026年4月29日(水・祝) 10:00より、中小企業診断士2次試験の合格を目指す方に向けて、再現可能な解答プロセスと学習法を学べる無料セミナーを開催します。

■ セミナー概要

詳細を見る :https://edit-www.tac-school.co.jp/tacmap/pdf/GmTNdZOxZhTK.pdf?_gl=1*d0oupt*_gcl_aw*R0NMLjE3NzEzOTA0NDYuQ2p3S0NBaUF3TkRNQmhCZkVpd0FkN3RpMUl3Wk45U05WeGQtU2k0ZnBnMXRZSDRhM25tSTUyQ0lENUVOYi1RVndqa3MwN3BxeEdzMG14b0NuMllRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MzEyNzYxNDM4LjE3NzEwNDMyMTIuMTcwMjU2MDY4NC4xNzc0NTg4NDU2LjE3NzQ1ODg0NTU.*_ga*MTEyOTg5NDE4Mi4xNzczMjgxNDcy*_ga_DFHH7S1RM8*czE3NzU3ODQ2NzAkbzQwOSRnMSR0MTc3NTc4Njk1OSRqMTYkbDAkaDE4NzIxNTAyNzc.&_ga=2.197063400.555880248.1775621021-1129894182.1773281472

タイトル：

講師×合格者が解説！2次試験の「正しい勉強法」と合格プロセス



日時：

2026年4月29日（水・祝）10:00～11:30

開催形式：

オンライン（zoom）※参加無料

内容：

・“伸びる勉強法”と学習ルール

・安定して得点するための「再現性のある解法プロセス」

・試験時間80分のリアルな合格ライン など

80分の制約下で“外さず得点する”ための考え方と解法を、実例をもとに講師と合格者が解説します。さらに、合格者が実践した勉強法や学習ルールも公開！独学で限界を感じている方はもちろん、1次試験勉強中の方にもおすすめです。

こんな方にオススメ：

・2次試験に挑戦したが、手応えなく終わってしまった方

・2次対策をどう始めるべきか迷っている方

・勉強法が定まらず、答案の作成方法にブレを感じる方

申込方法：

以下フォームよりお申込みください。お申込み完了後、参加方法・視聴URLをメールでお送りします。

お申込みはこちら :https://lp.tac-school.co.jp/-20260429-2_03-LP11111.html■登壇者

つだ まどか氏（左）

生成AI・DX戦略コンサルタント。美容業界で1万人超の接客と17店舗統括を経験後、TAC通学で中小企業診断⼠試験に合格、わずか9ヶ月で独立。現場感覚×テクノロジーの両面から中小企業のAI活用・業務変革を支援する。

TAC中小企業診断⼠講座では2次試験対策を担当し、独自メソッド「女王式プロセスレシピ」で受験生を合格に導いている。

浦口 昌裕氏（右）

大手電力会社にて技術職としてキャリアをスタート。その後、環境関連事業や技術コンサルティング業務の立ち上げなどに携わる。現在は新規事業推進部門に籍を置き、多様な事業領域での経験を活かしながら、食農分野における新規事業開発に取り組んでいる。

TAC中小企業診断士講座を受講し女王式プロセスレシピに出会う。プロセスの習得を通して、令和７年度中小企業診断士試験に合格。令和8年度に中小企業診断士登録予定。

オープンスクール開催中！

資格の学校TACでは、2026年3月～2026年5月の期間、オープンスクールを開催中。

本企画は「講義体験」と「校舎見学ツアー・個別相談会」を通じて、受講前の不安や疑問を解消できる体験型イベントで、新年度に自己研鑽を志す大学生や社会人の「孤独な学習」を解消し、合格まで伴走する「つながる学び」を体感いただくためのものです。参加無料・一部予約制で、全国の校舎＆オンライン（Zoom）で参加することができます。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/tacmap/openschool.html

【TAC株式会社 会社概要】

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

WEB：https://www.tac-school.co.jp/