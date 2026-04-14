オフィスファニチャーブランド「NII」、新コレクション「HAKUSAN」「BIWA」「ALLROUND」を発表

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：湊 宏司）が展開するオフィスファニチャーブランド「NII（ニー）」は、2026年6月以降に発売予定の新コレクション「HAKUSAN」「BIWA」「ALLROUND」の3製品を発表します。「HAKUSAN」はロンドンを拠点とするデザインスタジオ Industrial Facility（インダストリアル・ファシリティ）によるデザインです。

本製品は、2026年4月21日（火）より開催されるミラノサローネ国際家具見本市2026（Salone del Mobile.Milano 2026）のRho Fiera Milano（ロー・フィエラ・ミラノ）「Hall 22 / Stand A27」において初披露します。NIIは、近年のオフィスにおける働き方や空間の変化を背景に、多様なシーンに自然に溶け込むプロダクトの展開を目指しています。

独創的でありながらスタンダードで使いやすい、新たな椅子の在り方

左から「ALLROUND」、「BIWA」、「HAKUSAN」

“Ingenious design-創意創発するデザイン”をコンセプトに掲げる「NII」は、オフィスを人が集い、つながり、刺激し合う活気ある舞台へと変えるファニチャーブランドです。国内外のデザイナーとの協業による革新的なコレクションで思考や協働、挑戦を促し、働く人が主役となる新たな価値創造の場を実現します。

今回発表する新コレクションは、ロンドンを拠点とするデザインスタジオ Industrial Facility（インダストリアル・ファシリティ）に加え、イトーキの和田光平、田幸宏崇が参画した3製品。Industrial Facilityによる「HAKUSAN」、和田による「BIWA」、田幸による「ALLROUND」で構成されています。

本ラインアップは、人と人をつなぐことを起点に、ワークや会議、コミュニケーションといった多様な行為に寄り添います。独創的でありながら空間に自然と溶け込み、人の動きや関係性を引き出しながら、新たな椅子の在り方を提示します。

PRODUCT VIDEO

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QHu1AXLhpOU ]

HAKUSAN（ハクサン）

DESIGN

HAKUSANは、アルミダイキャストとスチールのフレームと1枚の合板シェルで作られた、個性と普遍性を兼ね備えたチェアです。フレームとアームレストが一体化した伸びやかなシルエットは、軽やかさと構造の強さを同時に表現し、静かでありながら確かな存在感を空間にもたらします。一般的なスタッキングチェアよりも太径のスチールパイプを採用することで、軽快さを保ちながらも、ダイニングチェアのような落ち着いた安定感を併せ持つ外観を実現しています。素材のコントラストとバランスの取れたプロポーションは、空間に自然と溶け込みながらも、さりげない個性を放ちます。

FUNCTION

スタッキングや移動といった日常的な動作において、無理のない扱いやすさを実現するよう設計されています。重心をアーム直下に配置することで持ち上げた際の揺れを抑え、実際の重量以上に軽やかに感じられる操作性を生み出しています。前方から自然に手を掛けられる構造により、最小限の動作でスムーズにスタッキングが可能です。繰り返し使われる中でその扱いやすさが体感される、新たなスタンダードとなるチェアです。

DESIGNER’S COMMENT

HAKUSANは普遍性を備えたチェアです。シンプルな素材を用い、簡潔で洗練されたシルエットが特徴です。あらゆる面で親しみやすく、目にも身体にも心地よく作られています。つまり、身近な要素を調和させ、特別な存在へと昇華させたことが、HAKUSANの普遍性を形作っているのです。その一例が、チェアの重心を中央に据えたデザインです。これが、持ち上げや水平方向への積み重ねを驚くほどスムーズにしています。チェアの扱い方や移動の仕方、そして時間の過ごし方にまで抜かりなく正統な視点を反映した、普遍的な喜びをもたらすプロダクトです。

Photo by Kane Hulse

Industrial Facility （インダストリアル・ファシリティ）

2002年にキム・コリンとサム・ヘクトによって設立されたデザイン事務所。造形への深い考察と現代の生活に対する独自の理解を反映し、製品、家具、展示において、実用性から美を創出するアプローチを採り、哲学的かつ実践的な手法が高く評価されている。コリンとヘクトは、無印良品、 Herman Miller 、 Mattiazzi でクリエイティブディレクターを務め、 Wastbergや&Tradition、Santa&Coleなど国際的なクライアントを抱える。英国王室認定産業デザイナー（Royal Designer for Industry）の称号を持ち、作品はニューヨーク近代美術館（MoMA）、パリのポンピドゥー・センター、ヘルシンキのデザイン博物館、ロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館の常設コレクションに収蔵されている。2018年にはファイドン・プレスより全作品集が刊行された。

BIWA（ビワ）

DESIGN

BIWAは、柔らかく有機的なフォルムが身体を包み込み、空間の中に穏やかな存在感を放つワークチェアです。滑らかに連続するシェル形状と、浮遊するかのように見えるショルダーレストが軽やかさと安心感を同時に感じさせ、ひとつの姿勢に縛られない自由な座り方を受け入れます。ラウンジライクな佇まいでありながら、ワークに求められる機能を備えた、新しいスタイルのチェアです。

張地のカラーバリエーションも合計21色と豊富に取り揃えており、様々な空間にも調和することが可能です。

FUNCTION

座面の高さ調整、スムーズなシンクロロッキング、そしてロッキング初期角度の固定といったワークをするうえで必要最低限のベーシックな機能を備えています。また背面には自由な座り方を受け入れるための工夫が施されており、身体を包み込むような側面はひじ掛けとしても使用できます。姿勢を変えるたびに生まれるゆらぎを受け入れ、集中と弛緩をシームレスにつなぎます。浮遊感のあるショルダーレストは見た目に軽やかさを備えながらも、サポート感のある形状で確かな安心感をもたらし、思考を途切れさせることなく身体を預けることができます。

DESIGNER’S COMMENT

BIWAは、タスクチェアとして求められる機能性を見た目に強調することなく、より普遍的な家具のかたちを通じて人の情緒に訴えかけたいという思いでデザインされました。オフィスはより一層、人の思考や協働から新たな価値が生まれる活気あふれる場へと変化しています。伴って、そこに置かれる家具のデザインも従来の「オフィス家具」という枠組みから更新されていくべきです。

ラウンジチェアのような柔らかいシルエットに配された、浮遊しているように見えるショルダーレストは、見る人の心を動かすアイコニックなポイントです。また、BIWAの名は、包容力のあるシルエットのモチーフである楽器の琵琶から付けられました。そしてこのチェアは、琵琶湖のそばの工場で製造されています。

和田光平（イトーキ プロダクトデザイン部）

NII DESIGN TEAM プロダクトデザイナー。機構設計や構造設計といったエンジニアリングの経験と、エルゴノミクスの知識を背景に、機能性と座り心地、そしてスタイリングを高い次元で融合させたチェアデザインを得意とする。 イトーキでは、オフィス用のタスクチェアをはじめ、ミーティングチェア、ラウンジチェア、ソファ、公共空間向けのロビーチェアと、一貫して「座るもの」のデザインを担当してきた。 人の身体に最も近い位置にあるプロダクトとして、生活に深く関わるチェアデザインへの探究心は尽きない。 iF Design Award GOLD、Red Dot Design Award、GOOD DESIGN賞等、多数受賞。

ALLROUND（オールラウンド）

DESIGN

ALLROUNDは、丸みを帯びたフォルムと滑らかな曲面によって構成された、親しみやすく軽やかな印象を持つプロダクトです。一本支柱によるシンプルな構成と金属素材によるミニマルな佇まいは、空間に静かに溶け込み、過度に主張することなく周囲と調和します。彫刻のように削ぎ落とされた形状は、光が映り込むことでその丸みがより際立ち、柔らかく表情を変えながら、空間の中にさりげない存在感を生み出します。

FUNCTION

キャスター*をベース下に内蔵し、外観に現れない構造とすることで、滑るように移動する軽やかな動きを実現しています。必要なときに自然に動かし、場に応じて位置を変えることで、人の動きや対話の流れに柔軟に寄り添います。スツールとしての使用にとどまらず、簡易的なテーブルとしても機能しながら、ワークショップやミーティング、ラウンジ空間においてレイアウトの自由度を高めます。オフィス空間のさまざまな場面で、オールラウンドに活躍します。*キャスター内蔵はSTOOLタイプのみ

DESIGNER’S COMMENT

ALLROUNDという名前は、すべてのエッジに施した大きな曲面（フルフィレット）と、多様なシーンで使える“オールラウンダー”としての道具、というダブルミーニングが込められています。

堅牢な金属製でありながら多彩な色と仕上げで展開するカラーバリエーションは、大きな丸みのある形状と相まって、どこか溶けるような柔らかな印象を与えます。 また、エッジを取った形状による視覚的なやさしさに加え、フラットパック可能な梱包も、人と環境の双方に配慮したデザインです。 座面と同形状の脚置きを備えたハイスツールも展開し、同様にミニマルな回転体として、空間や建築に自然に馴染み、長く愛用される存在を目指しています。

田幸宏崇（イトーキ）

NII クリエイティブディレクター兼プロダクトデザイナー。モノと体験、デジタルとフィジカル、空間とプロダクトといった対極的な要素を横断、融合する包括的なアプローチを信条としつつも、プリミティブで明快なクリエイティブを目指す。 10年間のイギリス・ロンドン駐在を通じて、グローバル市場向け製品の開発やブランディング、オフィスやイベントの空間デザインに携わり、複数回にわたりミラノサローネへの出展に参画。

TOTO、ソニーを経て、イトーキに入社。個人デザイナーとして家具やオブジェクトのデザインも手掛ける。 iF Design Award GOLD、Red Dot Design Award Best of Best、GOOD DESIGN AWARD 金賞、等、多数受賞。日本や英国のデザイン系大学にて特別講師。

PRODUCT OUTLINE

Salone del Mobile.Milano 2026出展概要

「NII（ニー）」について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32317/table/633_1_f8fd5e4943a4d7562d6e51d2a11aaae9.jpg?v=202604140251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/32317/table/633_2_d465375fa7392f93960c2e8bea1d9db4.jpg?v=202604140251 ]

Ingenious design-創意創発するデザイン

NIIは「Ingenious design-創意創発するデザイン」をコンセプトに、オフィスを魅力的で活気ある舞台へと昇華させるファニチャーブランドです。グローバルに活躍するデザイナーと協業し、品質、快適性、クラフトマンシップに細部までこだわった革新的なコレクションを創り出します。NII が追求する独創的なデザインは、エネルギーとインスピレーションに満ちた場をもたらし、人をつなぎ、思考や協働を促し、挑戦を後押しすることで、新たな価値を生む原動力となります。

BRAND OUTLINE

イトーキのワークプレイス事業について

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32317/table/633_3_421ce3f09c03df0e138dc5fddd345da5.jpg?v=202604140251 ]

株式会社イトーキは1890年創業。ミッションステートメントに『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、オフィス家具の製造販売、オフィス空間デザイン、働き方コンサルティング、オフィスデータ分析サービスのほか、在宅ワークや家庭学習用家具、公共施設や物流施設向け機器など、”AI×Design based on PEOPLE”を強みに、さまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしています。

ハイブリッドワークが普及し働く場所や働き方の多様化が進むなか、生産性や創造性を高める空間DX、最適なオフィス運用を伴走型で支援するコンサルティングサービスなども展開。外部デザイナーやパートナー企業との協業も積極的に行い、これからの新しいワークスタイルとワークプレイスを提案しています。