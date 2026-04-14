白馬岩岳マウンテンリゾート、2025年度来場者数が47.5万人超を達成！冬季は小雪ながらノンスキーヤー施策が功を奏し来場者数が増加

株式会社岩岳リゾート

世界水準のオールシーズンマウンテンリゾートを目指す株式会社岩岳リゾート（本社：長野県北安曇郡白馬村、代表取締役社長：星野裕二、以下「岩岳リゾート」）が運営する「⽩馬岩岳マウンテンリゾート」の2025年-2026年のウィンターシーズン（2025年12月19日～2026年3月29日）の来場者数が21.9万人超に到達し、前シーズンと比較し105％を達成しました。また、2025年度（2025年4月24日～11月16日、2025年12月19日～2026年3月29日）通算での来場者数は47.5万人超を達成し、2000年以降最高を記録した前年度と比べ102％となりました。

岩岳リゾートは、国内におけるスキー・スノーボード人口の減少や気候変動による不安定な降雪など冬の来場者数減少を背景に、冬だけではなく通年楽しめる「世界水準のオールシーズンマウンテンリゾート」の実現を目指し、これまで、グリーンシーズンを中心に楽しめる様々な取り組みを企画・実行してまいりました。

インバウンドや“滑らない”観光客が増加

2025-2026ウィンターシーズンは、玄関口であるベースセンターをリニューアルさせ、来場者の快適性と利便性を向上いたしました。小雪の影響により、特に12月のオープン直後と3月の融雪時は滑走可能なコース数に制限があったことで対前年でスキーヤー、スノーボーダーの来場者数が減少しましたが、ピークシーズンの1月と2月は伸長し、結果、インバウンドのスキーヤー・スノーボーダーでは、前年比135％の約7万人を達成いたしました。

さらに、スキーやスノーボードといったウインタースポーツをしない観光目的のお客様にも雪山をより楽しんでいただくべく、例年好評のスノーアウトドアエリア「IWATAKE WHITE PARK」を今季も営業。北アルプスをはじめ、雪を木の幹で模って動物やヒト型を作るネイチャーアートやかまくらなどを背景に写真撮影をお楽しみいただきました。

これらの取り組みが奏功し、2025-2026ウィンターシーズンの観光客数は、12月は10,100人超（前年同月約4,700人）、1月は12,400人超（前年同月約10,400人）、2月は14,400人超（前年同月約9,600人）、3月は15,100人超（前年同月約9,100人）、シーズン全体では約5.2万人（前年同期約3.4万人）の来場者数を記録しました。

2025-2026ウィンターシーズンは、インバウンド来場者数が堅調に伸びたほか、小雪対策の一つとして取り組んできたノンスキーヤー向けの施策により観光客数は対前年で153％となり、シーズン全体では21.9万人超の来場者数を記録。前年と比較し105％を達成しました。

岩岳リゾートは、スキーヤーやスノーボーダーの方をはじめ、国内外のノンスキーヤーのお客様にもお楽しみいただけるよう、今後も様々なコンテンツを拡充いたします。

“冬とともに夏も集客する”ことを目指したグリーンシーズンでの取り組み

岩岳リゾートでは、2017年より本格的にグリーンシーズン強化の取り組みを実施。2018年に絶景テラス＆カフェ「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR（白馬マウンテンハーバー）」、2019年に「岩岳グリーンパーク」、2020年に「ヤッホー！スウィング presented by にゃんこ大戦争」、2022年に「白馬ヒトトキノモリ」、2023年に「白馬ジャイアントスウィング」を開業するなど次々に積極的な取り組みを展開してきました。

2025年は、恒例となった「白馬ヒトトキノモリ」での絶景ヨガイベントの定期開催、新ゴンドラリフトのグリーンシーズン初運行、場内カフェやレストランの期間限定メニューなどの開発・提供など多彩な魅力そろえて営業しました。

その結果、2025年グリーンシーズン（2025年4月24日～11月16日）の来場者数は、過去最高となる約25.6万人（※1）を記録し、5期連続で過去最高を更新しました。「世界水準のオールシーズンマウンテンリゾート」に向けて動き出す前の2016年（来場者数約2.5万人）と比較すると約10倍の来場者数となりました。

※1‥「アルペンアウトドアーズ プレゼンツ HAKUBAヤッホー！FESTIVAL 2025」をはじめとするイベント来場者数を含む。

岩岳リゾートは、今後も様々な来場者にお楽しみいただけるコンテンツを拡充し、スキーヤーやスノーボーダーに加え、観光目的の来場者や、ペット連れのお客様にもより楽しんでいただける観光地へと進化を続けてまいります。また、お客様の安全を守り、自然環境を大切にしながら、白馬岩岳ならではの特別な体験と感動をお届けいたします。

【会社概要】

会社名：株式会社岩岳リゾート IWATAKE RESORT Co., Ltd.

代表：代表取締役社長 星野 裕二

所在地：〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1

設立：1985年（昭和60年）8月8日

事業内容：スキー場一般（索道事業・飲食業）

URL：https://iwatake-mountain-resort.com/

◆株式会社岩岳リゾートについて

株式会社岩岳リゾートは、日本駐車場開発グループの一員である日本スキー場開発株式会社の中核会社として、長野県白馬村に位置する「白馬岩岳マウンテンリゾート」の運営を通じ、四季折々の自然が織りなす感動体験を、国内外の皆様にお届けしています。

URL：https://iwatake-mountain-resort.com/

◆日本スキー場開発株式会社について

日本スキー場開発株式会社は、東証プライムに上場する日本駐車場開発株式会社の子会社であり、当社においては東証グロースに上場しております。

当社の９つの運営子会社を含めた日本スキー場開発グループでは、長野県6カ所、群馬県１カ所、岐阜県1カ所 計8スキーリゾートとレンタルショップ複数店を運営しております。

当社グループは、美しい田園風景や山頂からの絶景など魅力的な自然を活用し、冬だけでなく通年で楽しめる自然を題材としたリゾートづくりに取り組んでおります。リゾートの活性化を通じ、地域社会へ貢献していくことをミッションとしております。

URL：https://nippon-ski.jp/

本社所在地：長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1