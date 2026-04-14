吉川工業株式会社

吉川工業株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役社長：花岡 浩）のICTソリューション事業部は、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるISO/IEC 27001の認証を取得しました。

これにより当事業部は、ISO 9001（品質マネジメントシステム）および ISO 14001（環境マネジメントシステム）を製造部門で取得している体制に加え、事業部全体を対象とした情報セキュリティの国際認証を取得することとなりました。

登録番号：JQA-IM2214

規格：ISO/IEC 27001:2022+Amd 1:2024 / JIS Q 27001:2025

登録事業者：吉川工業株式会社 ICTソリューション事業部

初回登録日：2026年3月19日

※当事業部が認証取得している規格はこちらをご覧ください。

https://ykc-amulet.net/company/

■個人情報を含む多様な情報を扱うICT事業としての責任

ICTソリューション事業部では、入退場管理や製造現場をサポートする製品・サービスをはじめ、企業活動、特に現場の安全・安心を支えるさまざまなICTサービス・ソリューションを提供しています。

これらの分野では、業務データや個人情報など、重要な情報資産を取り扱う場面が年々増加しています。

とりわけ、入退場管理システム「Y-GATE（https://www.y-gate.net）」は、従業員や来訪者の認証情報・入退場履歴など個人情報と密接に関係するデータを扱うシステムであり、今回のISMS取得における中心的な契機の一つとなりました。入退場管理は施設の安全確保や業務効率化に寄与する一方、情報の適切な管理が強く求められる領域です。

当事業部では、Y-GATEにおける情報管理の重要性を踏まえ、特定の製品・サービスにとどまらず、事業部が提供するすべてのICTサービス・ソリューションに情報セキュリティの基準を統一的に適用するため、事業部全体でシステム設計・運用・組織体制の各段階にわたる対策を講じてまいりました。

■国際標準に基づく情報セキュリティ体制の確立

今回のISO/IEC 27001認証取得により、

- 情報資産のリスク評価および管理- 管理体制・運用プロセスの継続的な見直しと改善- 従業員への教育・啓発活動

といった取り組みを国際標準に基づいて体系化しました。



これにより、Y-GATEをはじめとする各種ICTサービス・ソリューションにおいて、情報セキュリティと個人情報保護を組織的かつ継続的に強化してまいります。

■複数規格認証に基づく、信頼性の高いソリューション提供

吉川工業 ICTソリューション事業部は、

- ISO 9001：高品質な製品・サービスの安定的な提供- ISO 14001：環境への配慮と持続可能な事業活動- ISO/IEC 27001：情報資産の適切な保護とセキュリティ確保

という複数の国際規格に基づくマネジメント体制を整備しています。

製造業で培ってきた品質・環境への取り組みに、ICT領域における高度な情報セキュリティを融合させることで、お客様が安心して利用できるソリューションの提供に継続して取り組んでいます。

■今後の展望

当事業部では、ISO/IEC 27001に基づき、入退場管理をはじめとする各分野のICTソリューションにおいて、システムの設計・製造から運用に至るまで、情報セキュリティと個人情報保護を重視した運用を継続していきます。



吉川工業は今後も、現場の安全性向上と業務効率化に貢献するICTソリューションを通じて、企業活動や社会の発展に貢献してまいります。

■ 吉川工業株式会社について

吉川工業株式会社は1920年に官営八幡製鉄所のパートナーとして創業し、鉄鋼、エンジニアリング、表面処理、エレクトロニクス、ICTなど幅広い分野で事業を展開しています。

ICTソリューション事業部では、製造業や建設業向けに現場の安全を支援するプロダクトやサービスを提供し、「人の注意に依存しない安全対策」の実装を進めています。

https://www.ykc.co.jp/

■ 当社が手掛けるブランドサイト

・入退場をよりスマートに。

現場の入退場管理をデジタル化し、セキュリティ確保と管理業務の省力化を実現する入退場管理システム「Y-GATE」を展開しています。

https://www.y-gate.net/

・重機を使った作業現場へ安全・安心を。

YKC Amuletのブランド立ち上げ当初からの主力製品。重機作業時の接触事故リスク低減をサポートする作業者接近検知システム「Wアラート」を展開しています。

https://w-alert.net/

・安全は「注意」から「仕組み」へ。

「YKC Amulet」は、"仕組みとしての安全"を現場に実装する安全ソリューションブランドです。

ICT技術を活用し、人の注意力に依存しない安全管理の実現を目指しています。

https://ykc-amulet.net/

■ 本件に関するお問い合わせ先

ICTソリューション事業部 事業企画・管理室

TEL：093-244-6320

email：icts_bizplan@ykc.co.jp