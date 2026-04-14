『kintone』連携ツール『おりこうブログDX』、サイボウズのパートナー評価制度「CyPN Report 2026」にて、アライアンス部門で２年連続２つ星を獲得！

株式会社ディーエスブランド

株式会社ディーエスブランド（本社：長崎県長崎市、代表取締役社長：下山大祐、以下「当社」）は、サイボウズ株式会社がパートナー向けに公開した「CyPN Reprt 2026」において、2025年に引き続き、２年連続でアライアンス部門・星２つの評価を獲得したことをお知らせいたします。

公式サイト：https://partner.cybozu.co.jp/search/cypn_report/

■ CyPN Report（Cybozu Partner Network Report）とは

サイボウズオフィシャルパートナーの評価制度で、公平な評価基準によってパートナーの活動を評価する仕組みとして運用されており、2022年より評価結果が公開されています。その評価にもとづいて各パートナーの活動結果には最大で星が3つ付与されることになっています。

約550社を超えるパートナー企業並びに、500を超える連携サービスから、ユーザーが自社に適した企業やサービスを選定できる状態を目指すことを目的の一つとしています。 CyPN Report 2026 は、2025 年の実績をもとに評価されます。

■ 評価獲得の背景

今回、当社が星2つの評価を獲得したアライアンス部門では、サイボウズ製品を軸とした協業姿勢や、連携提案の継続性、お客様への価値提供に向けた取り組みなどが評価対象となっています。

ディーエスブランドでは、これまでkintoneを中心とした業務改善・DX支援において、単なるツール導入にとどまらず、お客様の業務や課題に寄り添った運用提案、他サービスとの連携を含めた活用支援を行ってまいりました。こうした継続的な取り組みが今回の評価につながったものと受け止めています。

また、2025年に続く2年連続での評価獲得は、当社のアライアンス活動およびお客様への価値提供が継続的に評価されている結果であると考えております。

■ 今後の展望

今後もディーエスブランドは、サイボウズ株式会社との連携強化、kintoneを活用した業務改善・DX支援の高度化、アライアンスを通じた価値創出に取り組み、お客様の業務変革に貢献してまいります。引き続き、パートナーとしての責任と役割を果たしながら、より高い価値提供を目指してまいります。

■ おりこうブログDXについて

おりこうブログDXは、累計導入ライセンス数4万件を超えるWebサイト作成ツール『おりこうブログ』に、業務改善プラットフォーム『kintone』との連携機能を搭載したWebソリューションです 。

Webサイトのフォームから送信された内容をkintoneに自動で登録したり、kintone内のデータをWebサイト上に表示したりできるため、日々の業務負担の軽減や情報活用の高度化を実現します。複数のkintone連携機能を、ひとつのツール内で使えるのが大きな特長で、Webサイトを起点とした業務全体の効率化を支援します。

おりこうブログDX 公式サイト：https://oricoh-blog.com/dx/

■ kintoneとは

kintone（キントーン）とは、サイボウズが提供するクラウド型の業務改善プラットフォームです。プログラミング作業なしで、日報・スケジュール管理・お問い合わせ管理・顧客管理・採用管理などの、業務で実践的に使えるアプリを作成・運用できます。

ドラッグ＆ドロップで直感的に操作ができるほか、現在利用中のExcelを読み込むだけでアプリ化できますので、ITに詳しい社員でなくてもアプリの作成・運用が可能です。

kintone 公式サイト：

https://kintone.cybozu.co.jp/

参考ページ：kintone（キントーン）とは？ 特徴やメリット・できることをわかりやすく解説

https://ds-b.jp/dsmagazine/what-is-kintone/

■ 株式会社ディーエスブランド 会社概要

株式会社ディーエスブランドは、簡単にWebサイトの作成・更新ができるCMS『おりこうブログ』シリーズを開発・提供しており、日本全国の企業・団体に4万ライセンス以上の導入実績があります。

その他にも、生成AI活用・kintone連携・メタバース・健康経営支援など幅広いソリューションを提供しており、誰でも簡単に利用できるシンプルな操作と、手厚いカスタマーサポートで企業のWeb活用を支援しています。

社 名：株式会社ディーエスブランド

代表者：代表取締役社長 下山大祐

所在地：

【本社】〒852-8003 長崎県長崎市旭町6番1号 タワーシティ長崎 タワーコート1F

【販売本部】〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー8/14 12F

設立年月：2005年11月1日

事業内容：CMSや各種クラウドサービスの開発・提供

URL：https://ds-b.jp/

【製品サイト一覧】

・おりこうブログ（CMS）

https://oricoh-blog.com/

・おりこうブログDX（業務改善ツール・kintoneとの連携ソリューション）

https://oricoh-blog.com/dx/

・おりこうブログCX（メタバースのビジネス活用ソリューション）

https://oricoh-blog.com/cx/

・おりこうブログHR（健康経営支援ソリューション）

https://oricoh-blog.com/hr/

・おりこうAIコンシェルジュ（生成AI活用の自動接客ソリューション）

https://oricoh.ai/concierge/

【メディアサイト一覧】

・ディーエスマガジン（中小企業のWeb活用ガイド）

https://ds-b.jp/dsmagazine/

・健康経営DSマガジン（企業の健康経営をサポートするメディアサイト）

https://hr.ds-b.jp/