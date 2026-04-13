熟練技術者が、最新リリースへの適切な移行を支援する「Oracle AI Database 26ai 移行支援サービス」の提供を開始

株式会社NTTデータ先端技術

株式会社NTTデータ先端技術（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤原 遠、以下：NTTデータ先端技術）は、AIをデータ管理の中核に組み込んだ最新のOracle AI Databaseリリースである Oracle AI Database 26ai への移行を支援する「Oracle AI Database 26ai 移行支援サービス」（以下、本サービス）を「INTELLILINK Hybrid Platform for Oracle」サービスに追加し、2026年4月16日より提供を開始します。

「Oracle AI Database 26ai」は、「Oracle Database 23ai」に代わる新しいOracle AI Databaseの長期サポートリリースであり、AIのためのデータ活用プラットフォームとしての機能が強化されたことが大きな特長の一つです。

本サービスでは、既存環境から「Oracle AI Database 26ai」への移行を支援します。非推奨や非サポート化を含むバージョン間における仕様相違点に該当する箇所の有無に関するアセスメントを実施し、該当箇所に対する適切な対応方針および移行要件に合わせた適切なデータ移行方法を示します。熟練した当社の技術者による正確性の高いアセスメントや移行計画の立案により、「Oracle AI Database 26ai」への移行計画を安全にかつ効率良く進めることができます。さらに要望に応じて、本サービスの先の工程となる実際の移行作業の準備や、実施についても対応します。

NTTデータ先端技術は、Oracle Exadata Cloud@Customer（ExaC@C）やOracle Cloud Infrastructure（OCI）、主要なパブリッククラウドなど、マルチクラウド環境やオンプレミス、ハイブリッド構成における豊富な導入・運用実績を持ちます。これらの支援を通じ獲得した知見をもとに、お客様の多様化するIT基盤やクラウド戦略に合わせ、最適な移行方法・構成を提案し、幅広いプラットフォームでの安心かつ柔軟なデータベース移行を実現します。

今後NTTデータ先端技術は、これから本格化する「Oracle AI Database 26ai」への移行について、お客様のニーズに応じた様々な支援に取り組み、また、その他の工程においても各種Oracle AI Database関連サービスの拡充を目指します。

図 「Oracle AI Database 26ai」の移行支援サービスの全体像

【背景】

2024年5月に発表されたOracle AI Databaseの新しい長期サポートリリース（Long Term Support Release）として「Oracle Database 23ai」では、「App Simple」「ミッションクリティカル」「AI」をコンセプトに様々な新機能の追加や機能強化が図られました。その後、2025年10月にさらに進化した「Oracle AI Database 26ai」がリリースアップデートの形で新たに発表されました。「Oracle AI Database 26ai」は、「AI for Data」をコンセプトに、Oracle AI Databaseとしてこれまで培ってきた高い信頼性と性能を備えたデータプラットフォームとして、幅広いAI適用を可能にする様々な機能が加わりました。これまで管理していたデータに対するAI活用に加え、Apache Icebergのオープン表形式のサポートやModel Context Protocol、LLM、エージェント型AIフレームワーク、およびOpen Neural Network Exchange埋め込みモデルもサポートされ、あらゆる場所のデータをAI活用できるデータプラットフォームであるとともに、価値の高いAIドリブンな業務の実現が可能です。

NTTデータ先端技術は、新たに「INTELLILINK Hybrid Platform for Oracle」サービスの一部として、「Oracle AI Database 26ai 移行支援サービス」を提供します。本サービスを利用することで、「Oracle AI Database 26ai」への移行計画をお客様自身で実施する場合と比較し、より安全かつ効率的に進めることができ、お客様は「Oracle AI Database 26ai」の新機能や強化された機能といったイノベーションの活用に注力できます。

【Oracle AI Database 26ai 移行支援サービスの概要】

「Oracle AI Database 26ai 移行支援サービス」は、Oracle AI Databaseに精通したNTTデータ先端技術の技術者が、お客様が利用しているOracle AI Databaseを「Oracle AI Database 26ai」に移行することを支援します。本サービスは、現行システムのデータベースとしてOracle AI Databaseを利用し、「Oracle AI Database 26ai」への移行を予定しているお客様を対象としています。お客様へのヒアリングをもとに、現在の利用状況から移行後の動作に影響する可能性のあるバージョン間の仕様ギャップの調査、および対処方針についてアドバイスを行うことで、お客様の移行要件に合わせた適切なデータ移行計画を提案します。

加えて、お客様のご要望に応じ追加契約によって、本サービスの先の工程となる実際の移行作業の準備や実施についても、NTTデータ先端技術が担当することが可能です。

【今後について】

今後NTTデータ先端技術は、これから本格化する「Oracle AI Database 26ai」への移行について、お客様のニーズに応じた様々な支援に取り組み、また、その他の工程においても各種Oracle AI Database関連サービスの拡充を目指します。

【エンドースメント】

NTTデータ先端技術様による「Oracle AI Database 26ai 移行支援サービス」の提供開始を心より歓迎いたします。

NTTデータ先端技術様は、多数のオラクル認定資格者を擁し、さらに「OCI Top Partner Engineer」認定者も3名を有するなど、高度な専門性と豊富な実績を兼ね備えたトップパートナーの1社です。これまで多様なお客様のOracle AI Database環境をご支援されてきた知見を背景に、新たな長期サポートリリースである「Oracle AI Database 26ai」への移行においても、お客様の確実な移行とデータ活用高度化に貢献されるものと期待しています。

本サービスは、バージョン間の仕様差異を踏まえた精緻なアセスメントや将来のデータ＆AI基盤強化も見据えたご提案まで、NTTデータ先端技術様ならではの包括的なご支援が特長です。同社の確かな技術力と推進力が、お客様のデータ利活用および業務変革をより一層、加速すると確信しております。

日本オラクル株式会社 執行役員 クラウド事業統括 クラウド・パートナー・エンジニアリング統括

吉川 顕太郎様

【関連サービス】

▼NTTデータ先端技術のOracleソリューション

https://www.intellilink.co.jp/business/platform/oracle.aspx

▼「ミッションクリティカル×マルチクラウド」Oracle Cloud Infrastructure特設サイト

https://www.intellilink.co.jp/oracle.aspx

▼Oracle Database 移行先提案サービス

https://www.intellilink.co.jp/oracle/cloud-lift-database-migration.aspx

＊「INTELLILINK」は日本国内および米国における株式会社NTTデータ先端技術の登録商標です。

＊Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。

＊その他の商品名、会社名、団体名は、一般に各社の商標または登録商標です。