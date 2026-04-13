「ヤク」素材にフォーカスしたリジェネラティブ・マテリアルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」(運営：ダブルツリー株式会社、本社：北海道札幌市、代表：林 民子)は、ヒマラヤ高地に生息する「ヤク」の毛を使ったニット製品を通じてチベット遊牧民の支援を行っています。このたび、ブランドの哲学に共感し、ご自身の身近な場所からSHOKAYの魅力を広めていただく「コミュニティ・コーディネーター(展示販売代行)」の全国募集を開始いたします。





SHOKAY「コミュニティ・コーディネーター」を全国募集





■なぜ今、「コミュニティ・コーディネーター」なのか

SHOKAYが大切にしているのは、単なる買い物ではなく、上質な素材が生まれた場所と人を知り、長く大切に使うという豊かな体験を積み重ねていただくことです。標高4,000mのチベット高原。厳しい自然の中で遊牧民が大切に育てたヤクから、1頭あたり年間わずか100gしか採れない希少な繊維。その繊維がどのようにして日本のお客様の手元に届くのか――そのストーリーを、「対話」を通じて届けられる場所こそが、コミュニティ型の展示販売会です。

一般的な店舗やオンラインとは異なり、愛用者一人ひとりが主催者(コーディネーター)となり、自宅・カフェ・ギャラリー・ヨガスタジオなどの温かみのある空間で、対話を通じて製品を届ける「展示販売会」のスタイルを強化します。信頼をベースにしたコミュニティ型の販売モデルを目指す取り組みです。









■コーディネーターの3つの役割

コーディネーターはSHOKAYから商品を委託形式でお預かりし、ご自身のコミュニティや地域で期間限定の展示販売会を企画・運営していただきます。





・展示会の企画・運営

ご自身のライフスタイルに合った場所で開催。自宅サロン・カフェ・ヨガスタジオ・地域コミュニティ・ギャラリー等、どんな空間でも可。





・ストーリーテリング

ヤクの希少性や、チベット遊牧民とのフェアトレードの仕組みをご自身の言葉で伝えるエバンジェリスト(伝道師)としての活動。





・コミュニティ形成

ワークショップや交流を通じて、マインドフルな暮らしを共創する場の提供。SHOKAYを軸にした地域のつながりを育てる。









■こんな場所・こんな方にぴったりです

＜こんな「場所」で開催できます＞

・自宅サロン・リビング・ダイニング

・カフェ・レストラン(オーナーまたは関係者)

・ヨガスタジオ・ピラティス教室

・ギャラリー・アートスペース

・地域のコミュニティスペース・公民館

・クラフト教室・編み物サークル





＜こんな「方」に向いています＞

・SHOKAYの製品が好きで、その魅力を伝えたい方

・エシカル・サステナブルな生き方に関心のある方

・自分のコミュニティや繋がりを活かしたい方

・「販売」の経験は不問。伝える情熱があればOK

・チベット文化・ヤクの素材に魅力を感じる方

・個人・団体・プロ・アマ問わず歓迎









■募集要項・サポート体制

対象 ：SHOKAYの理念に共感し、ご自身の場所やコミュニティで

展示会を開催したい個人・団体(プロ・アマ問わず)

契約形態 ：委託販売形式。在庫リスクなし・売上に応じた手数料制

初期費用の負担を最小限に抑えた参加しやすいスキーム

展示規模 ：小さな自宅での数名のクローズドな会から、

スタジオや地域イベントでの大規模展示会まで柔軟に対応

開催エリア：全国どこでも可(離島・地方も歓迎)

応募資格 ：特別な資格・経験不要

SHOKAYを愛し、その物語を伝える情熱があればどなたでも





【SHOKAYからのサポート内容】

・展示ツールの貸与

展示用サンプル商品・ストーリーパネル・カタログ・ブランドブックなど、展示販売に必要な販促ツールを一式お貸し出しします。





・オンラインレクチャーと運営ノウハウの提供

初回開催前に、ヤクの素材の特徴・チベット遊牧民のストーリー・展示会の進め方について、オンラインレクチャーを実施します。





・公式サイト・SNSでの告知支援

開催スケジュールをSHOKAY公式サイト・SNSで告知。コーディネーターの活動を全国に向けて発信します。





・コーディネーター同士のコミュニティ

全国のコーディネーター間での情報交換・相互サポートのためのオンラインコミュニティを提供予定。









■展示販売会のイメージ

たとえばこんな展示会――友人を自宅リビングに招いて、チベットの写真とともにヤクのショールを触ってもらいながら、お茶を飲みながら語り合う会。ヨガスタジオのクラス後に、エシカルなライフスタイルの話とともに展示する会。カフェの片隅に1週間展示して、来店客に手に取ってもらう会。どんな形でも、あなたらしい「SHOKAYの伝え方」があります。









■代表 林 民子のコメント

「SHOKAYの製品は、触れると伝わるものがあります。その柔らかさ、温かさ、そして素材の向こう側にいるチベットの人たちの暮らし。それを言葉で届けられる人が全国各地にいてくださったら、こんなに嬉しいことはありません。販売の経験は一切不要です。SHOKAYが好きで、誰かに伝えたいという気持ち――それだけで十分です。あなたの街でSHOKAYと出会う人を増やしてください。」

― 林 民子(SHOKAYジャパンオフィス 代表)









■応募・お問い合わせ方法

「SHOKAYを自分の街でも広めたい」という熱意のある方を心よりお待ちしています。





＜お申し込み方法＞

下記メールアドレスまでお問い合わせください。

office[at]dgbh.jp

(※スパム対策のため、[at]を@に書き換えて送信してください)





＜お問い合わせ内容＞

お名前／お住まいのエリア／展示会を開催したい場所のイメージ／SHOKAYを知ったきっかけ をご記入ください









■SHOKAYについて

世界で初めて「ヤク」素材にフォーカスしたリジェネラティブ・マテリアルブランド。2006年、ハーバード大学ケネディスクールで国際協力を学ぶ女学生2人が、チベット族の貧困問題解決を志して立ち上げたソーシャルビジネスです。エシカル・ニットのパイオニアとして、創業物語は書籍『世界を変えるオシゴト』(講談社、2010年)に結実しました。

ヤクの毛は1頭から年間わずか100gしか採れない希少素材。カシミヤ以上の保温性を誇り、通気性・柔軟性に優れ毛玉になりにくいと言われています。トレーサビリティを担保しながら上質なニット製品・毛糸を生産・販売。国連SDGs17目標のうち12目標の達成に貢献するブランドです。

URL： http://shokay.jp









■DGBHについて

2010年、表参道ヒルズにてSHOKAYを軸としたエシカルなライフスタイルを提案する1年間限定のセレクトショップ「DGBH(DoGood, BeHappy!)」をプロデュース。以来、「マインドフルな暮らしを楽しみながら、幸せに生きる」をコンセプトに、セミナーや旅の企画・運営、商品企画・開発、コンテンツ制作など多岐にわたる事業を展開している。 現在はNOTEにて、心と暮らしを豊かに再生するリジェネラティブなファッションの視点から「服が福を招く、幸せなクローゼットの作り方」をテーマに【Happy Closet～マインドフル・スタイルのABC】を連載中。

URL： https://note.com/dgbh/m/m43a5d530f1fc









■会社概要

会社名 ：ダブルツリー株式会社

所在地 ：北海道札幌市中央区

代表取締役：林 民子(はやし たみこ)

設立 ：2008年7月8日

主な事業 ：(1)ヤク素材エシカルブランド「SHOKAY(ショーケイ)」日本総代理店

(2)コンテンツ企画制作事業「DGBH(DoGood, BeHappy!)」

「Mindful Style × Happy Closet」をテーマにセミナー・

旅企画の運営、商品開発、コンテンツ制作・情報発信を展開。

(3)バケーション・ワーケーションハウス事業

北海道ニセコ町にて森林セラピー×リトリートを組み合わせた

一棟貸しコテージ「おくすりファーム」(準備中)。









■代表取締役プロフィール 林 民子(はやし たみこ)

外資系エンターテインメント会社、VOGUE NIPPON発行出版社、欧米ファッションブランドの広報を経て、2007年にNPO法人「ソーシャルコンシェルジュ」を設立。いち早くエシカルファッションの普及に取り組み、10年にわたって活動を牽引。2008年よりSHOKAY日本代表に就任。30年以上にわたりヨガと瞑想を実践し、龍村式健康ヨガ指導者養成講座修了。米国森林セラピーガイドの資格を取得。長野県信濃町認定「森林メディカルトレーナー」養成講座も修了し、信濃町森林療法研究会「ひとときの会」会員。現在は北海道ニセコ町にて、森林セラピープログラムを提供する一棟貸しリトリートコテージ「おくすりファーム」を準備中。自身のインスタグラムでは、札幌とニセコでの北海道2拠点暮らしの日々を発信している。

URL ： https://www.instagram.com/tamikohayashi/

Instagram： @tamikohayashi









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