トヨタとユニクロのコラボレーション「トヨタ×UT」 コレクションを発表。STARBASEが企画協力。

株式会社STARBASE

株式会社STARBASE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：日高良太郎）は、トヨタ自動車株式会社と株式会社ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」によるコラボレーションコレクション「トヨタUT」が、本日発売となりましたことをお知らせいたします。

UTのアートワークには、トヨタの多様なモノづくりの歴史を表現できると考え、「ランドクルーザー」「カローラ」「ハイエース」「2000GT」の4車種をフィーチャーしました。

これらはいずれも、それぞれの用途や目的において、トヨタにとっての元祖ともいえる車種です。

トヨタのモノづくりの根底には、「誰かのために」という考え方があります。

「誰のために、何ができるのか」を起点に考え、そのための機能やデザイン、あらゆる手法やソリューションが形づくられていきます。

本コレクションでは、そうしたトヨタのモノづくりへの想いを背景に、4車種をモチーフに採用。国内外で活躍するコラージュアーティスト・河村康輔氏が4車種の初代スケッチや設計図を再構築し、アートとして表現しました。自動車ファンはもちろん、ファッションとしても楽しめるコレクションに仕上がっています。

また、本企画にあたっては、トヨタのブランドプロジェクトをともに推進するパートナーとして、株式会社STARBASEが参画しています。

同コレクションは、2026年4月13日より全国のユニクロ店舗（一部店舗除く）およびオンラインストアで発売されています。なお、ユニクロが展開する国や地域でも、4月13日以降順次発売されます。

■展開モデル- ランドクルーザー- トヨタカローラ- トヨタ 2000GT- ハイエース

※いずれも初代モデル

■商品概要

商品名：トヨタUT

発売日：2026年4月13日(月)

価格：1,990円（税込）

サイズ：XS～4XL

販売：全国のユニクロ店舗（一部店舗除く）およびオンラインストア

https://www.uniqlo.com/jp/ja/spl/ut-graphic-tees/toyota/men

株式会社STARBASEについて

株式会社STARBASEは、エンターテインメントを活用した企業ブランディングやコンテンツ制作を手がける企業です。本コレクションでは、企画パートナーとして参画しています。

＜会社概要＞

社名：株式会社STARBASE

本社所在地：東京都渋谷区

代表者：代表取締役：日高 良太郎

設立：2017年

社員数：49名（2026年1月末時点）

公式サイト：https://starbase.jp/(https://starbase.jp/)