担降りしたい衣装係×担降りさせない天才役者の契約結婚ラブストーリー『お衣装係の推し事浪漫@COMIC』が4/13より「コロナEX」にて連載開始!!

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」は、『お衣装係の推し事浪漫@COMIC』を4/13(月)11時より連載開始をいたしました。

■あらすじ

浪漫と夢に溢れる帝都。

麗しき天才役者・月城蓮治の贔屓筋（ファン）小野寺紬は『衣装見習い』として憧れの劇場で働くことになる。

だが、早々に対面した憧れの大スタアは――理想とは程遠いふてぶてしい俺様男だった!?

現実を受け入れる暇もなく突如「膝枕係」に任命されてしまう!!

そのうえ、傾きかけた実家のため受けたお見合いの相手は蓮治で……!?

「この俺がお前を娶ると決めたんだぞ？」

「あなたと結婚なんて絶対にしません！」

（好きになりたくないのに……！）

担降りしたい衣装係×担降りさせない天才役者の契約結婚ラブストーリー開幕！

＜推しと結婚できる世界線があったら断る？受け入れる？＞(C) Natsu Momose / Risa Sunakawa＜第1話はこちら＞

https://to-corona-ex.com/episodes/249177193222013

■新連載ページ

『お衣装係の推し事浪漫@COMIC』

［漫画］百瀬なつ

［原作］沙川りさ

［キャラクター原案］白谷ゆう

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/comics/248882905481437

■試し読み

→続きは【コロナEX】で！

https://to-corona-ex.com/episodes/249177193222013

＜コロナEXとは＞

TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。

月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/