株式会社セイコーマートが北海道コンサドーレ札幌(以下、コンサドーレ)のオフィシャルパートナーに参画して今年2026年で4年目。コンサドーレサポーターの皆さんに喜んでいただきたいという想いから、同じくクラブを支えるパートナー企業である、サッポロビール株式会社、ポッカサッポロ北海道株式会社にお声かけして2026年もキャンペーンを企画しました。

豪華賞品の中でも目玉は、A賞「コンサドーレ選手とCLASSICで乾杯！」イベントご招待。サポーターとコンサドーレ選手が一緒にテーブルを囲みながらジンギスカンとサッポロクラシックで乾杯できる、昨年も大好評だったイベントです。お食事だけでなく、「乾杯をもっとおいしく。」なるよう、コンサドーレ選手との写真撮影や質問、ミニゲームも予定しています！





キャンペーン特設サイトはこちらから

https://secoma.link/MDE0ODcx





コンサドーレ選手と乾杯！キャンペーン





●コンサドーレ関係者からの一言

「パートナー企業様のキャンペーンで選手と直接会える参加型の企画は数少ない貴重機会ですし、セイコーマート 様は北海道内各地に数多くの店舗がございますので、このキャンペーンを通じて多くのファン・サポーターに還元できるところもうれしいところです。」









●目玉賞品

【A賞】「コンサドーレ選手とCLASSICで乾杯！」イベントご招待 10組30名様

サッポロビール園でサッポロクラシックを飲みながら選手と乾杯・写真撮影・質問などができる！

セイコーマート限定の特別イベント！(参加・お食事代は無料です)

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

※20歳未満のお客様はご応募・ご参加いただけません。





コンサドーレ選手と乾杯！キャンペーン A賞





●キャンペーン詳細

【キャンペーン期間】2026年4月13日(月)～2026年5月10日(日)





【エントリー期間】2026年5月17日(日)まで





【応募条件】

・期間中にセイコーマートで会員証をご提示のうえ、対象商品を累計税込1,000円以上購入。

・A～E賞からお好きな賞品を1つ選んで、専用サイトからエントリー。

※エントリーはWEB限定です。

・税込1,000円を1口として、期間中の対象商品購入金額に応じて自動的に複数口で抽選。

例)累計税込5,000円購入の場合…5口で抽選

・エントリーは、2026年5月17日(日)までならお買い物をする前でも後でもOK

※エントリーできる賞はお一人様1種類のみです。





【対象商品】

・サッポロビール社商品全品

・ポッカサッポロ社商品全品

・ホットシェフ商品(ご予約商品を除く)





【賞品】

・A賞：コンサドーレの選手も参加！「コンサドーレ選手とCLASSICで乾杯！」特別イベントご招待 10組30名様

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

※20歳未満のお客様はご応募・ご参加いただけません。

・B賞：お好きな選手のサインが選べる！ 2025プラクティスシャツ(Lサイズ) 3名様

・C賞：CLASSICを飲みながら試合を応援！ サッポロ クラシック350ml 1ケース＜24本入り＞ 30名様

※応募のご住所が北海道外の方には「サッポロ生ビール黒ラベル350ml 1ケース＜24本入り＞」をお届けします。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

※20歳未満のお客様はご応募いただけません。

・D賞：ポッカサッポロ Ribbonナポリン 470ml 1ケース＜24本入り＞ 30名様

・E賞：ペコママネー3,000円分 20名様

※セイコーマートクラブカードでのエントリーはできません。

※ペコママネーを付与する時点(6/7(日)23時頃予定)でペコママネー残高が47,000円以上

ある場合は、プレゼントできません。





注意事項など詳しくはキャンペーンサイトをご確認ください。

キャンペーン特設サイトはこちらから

https://secoma.link/MDE0ODcx









●本キャンペーンの参加企業

【株式会社コンサドーレ】

北海道をホームアイランドとするJリーグクラブ「北海道コンサドーレ札幌」の運営法人です。

2026年4月16日にはクラブ創設30周年を迎える節目の年を迎える中で、2026/27シーズンでJ1昇格をつかみ取り、コンサドーレのパーパス(存在意義)である「赤黒の輪で、北海道の夢をつなぐ」を体現するべく奮闘しております。





X(旧Twitter) ： @consaofficial

ホームページ ： https://www.consadole-sapporo.jp/





北海道コンサドーレ札幌 エンブレム





【株式会社セイコーマート】

北海道コンサドーレ札幌のオフィシャルパートナー。北海道を中心としたコンビニエンスストア「セイコーマート」を運営。1971年8月に1号店をオープン。2026年3月末現在、北海道1,097店、茨城県92店、埼玉県9店の合計1,198店を展開。





企業タグライン： ここにあるおいしさを、お手ごろに

X(旧Twitter) ： @Seicomart_TW

ホームページ ： https://seicomart.co.jp/





株式会社セイコーマート ロゴ





【サッポロビール株式会社】

北海道コンサドーレ札幌のオフィシャルトップパートナー。1876年、明治政府の開拓使が札幌市に設立した「開拓使麦酒醸造所」が由来。サッポロクラシックをはじめとするビールメーカー。





企業タグライン： 乾杯をもっとおいしく。

X(旧Twitter) ： @SB_HOKKAIDO

ホームページ ： https://www.sapporobeer.jp





サッポロビール株式会社 ロゴ





【ポッカサッポロ北海道株式会社】

北海道コンサドーレ札幌のオフィシャルパートナー。ポッカレモンをはじめとするレモン事業を主軸にする飲料食品メーカー。近年は希少な国産素材を使用し、ポッカサッポロらしさを前面に出した商品を開発。





企業タグライン： おいしい「！(ヒラメキ)」がある

X(旧Twitter) ： @pokkasapporo

ホームページ ： https://www.pokkasapporo-fb.jp

ポッカサッポロ北海道株式会社 ロゴ