【国家資格取得を目指す方へ】福島ドローンスクールが初心者向け講習を大幅リニューアル

初心者向け講習リニューアルの背景と目的

株式会社スペースワン

無人航空機操縦者技能証明制度の開始から3年が経過し、インフラ点検や測量、災害対応などにおける社会実装が進む中で、国家資格の需要は拡大を続けています。

これに伴い、安全運用や法令遵守の重要性が一層高まり、操縦技術に加え、体系的な知識と実践的な対応力を備えた人材の育成が求められています。



こうした背景を踏まえ、福島ドローンスクールでは、初心者向けの「ドローン操縦士認定講習」の位置づけを見直し、国家資格取得を前提とした初心者向け講習「国家資格ステップアップ講習」へとリニューアルいたします。

「国家資格ステップアップ講習」では、従来の講習内容を踏まえつつ、国家資格取得時に実施される修了審査の内容に則した講習構成へと見直しました。

▽変更内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45277/table/450_1_f980557a1aa0a81b6f739268d36fea75.jpg?v=202604130151 ]

国家資格試験を見据えた内容へと変更することで、基礎知識・技術の習得から資格取得に必要な技能、さらには実践的な対応力まで、段階的に学べる環境を整備しました。

「ステップアップ講習」主な変更点と特徴

１. 国家資格試験に準拠した環境整備

・試験を意識した環境で飛行訓練を行えるよう、操縦コースのサイズを変更しました

・試験対策に加え、実践的な操縦力の習得を目的に、Aモード飛行訓練の内容を強化しました

・試験の流れを把握しやすくするため、国家資格試験コースの体験を実施します

２. 安全運用の基礎 ー従来から大切にしている内容も継続

・安全運用の基礎をしっかり習得できるよう、細かな機体点検の指導を継続しています

・国家資格試験にも対応できるよう、試験項目に沿った内容を基礎から丁寧に指導します

・実践的な飛行経験を積めるよう、屋外での実習時間も引き続き確保しました

2026年度「国家資格ステップアップ講習」開催スケジュール（2026年5月～6月）

会場：座学講習 株式会社スペースワン 本社 ショールーム1F

〒963-8833 福島県郡山市香久池1-17-3(https://maps.app.goo.gl/qme7qr8RRjWgyGjC7)

実技講習 SDTC（スペースワンドローントレーニングセンター）

〒963-1151 福島県郡山市田村町金沢豆田94(https://maps.app.goo.gl/soLbySPjSqXyYAcG9)



・2026年5月12日（火）～14日（木）【定員4名】

1日目：座学・筆記試験 / 2日目：実技 / 3日目：実技試験・屋外実習



・2026年6月1日（月）～3日（水）【定員4名】

1日目：座学・筆記試験 / 2日目：実技 / 3日目：実技試験・屋外実習

「国家資格ステップアップ講習」受講者特典

お申し込みはコチラ :https://fukushima-drone.com/guide/entry/

福島ドローンスクール開校10周年を記念し、10月末までに受講いただいた方を対象に、

2つの限定特典をご用意しております。



1：DJI機体本体または本体を含むコンボセット、購入10%OFF特典！

2：ドローン操縦者必須アイテム！バッテリー防炎バッグを贈呈！

開校10周年を機に、実務に則した人材育成を強化

福島ドローンスクールは2016年の開校以来、のべ500名以上の人材育成を行ってきました。

10周年を迎えるにあたり、今後は資格取得に加え、これまでに培ってきた豊富な現場経験と知識をカリキュラムに反映しながら、実務における運用力の強化に重点を置いた講習を展開してまいります。

＜福島ドローンスクールホームページ＞

https://fukushima-drone.com/