大人バレエアカデミー、みなとシティバレエ団と戦略的業務提携

大人バレエアカデミー株式会社

大人バレエアカデミーは、このたび、みなとシティバレエ団が推進する、バレエを通じた社会貢献活動および青少年舞台芸術文化教育推進事業の理念に深く共感し、同団との戦略的業務提携に至りました。





みなとシティバレエ団は、単に舞台を上演するだけでなく、社会貢献特化型のバレエ団として、舞台芸術を通じて社会に価値を届けることを理念に掲げて運営されています。とりわけ、子どもたちの体験格差の解消や、社会的養護の質の向上に資する文化芸術事業に力を入れており、「本物の舞台芸術に触れる機会を、環境によって制限されるべきではない」という考えのもと、継続的な活動を行っています。





大人バレエアカデミーは、この理念に強く共鳴しました。

芸術に触れる機会は、単なる娯楽ではなく、子どもたちにとって感性を育み、視野を広げ、自分の未来の可能性に出会う体験になり得ます。そうした体験の機会に格差がある現実に対し、バレエという芸術を通して具体的に働きかけようとするみなとシティバレエ団の姿勢に賛同し、今回の連携に至りました。





この取り組みの第一弾として、2026年5月5日に上演されるバレエ公演**『ドン・キホーテ』に、大人バレエアカデミーが協力いたします。また、本公演には大人バレエアカデミー代表の猪野恵司がガマーシュ役で出演予定です。





本公演は、子どもたちの体験格差を少しでもなくしたいという思いのもと進められる取り組みの一環でもあります。舞台芸術に触れる機会が限られがちな子どもたちに、本格的なクラシックバレエを届けることで、新たな世界と出会うきっかけを生み出すことを目指しています。





大人バレエアカデミーはこれまで、大人専門のバレエスタジオとして、解剖学的視点に基づく指導と基礎を大切にしたレッスンを通じ、大人が着実に上達できる環境づくりに取り組んでまいりました。今回の業務提携は、そうした日々の実践を、より広い社会的価値へと接続していく新たな一歩でもあります。





今後も大人バレエアカデミーは、みなとシティバレエ団との連携を通じて、舞台芸術の持つ力を社会へ還元し、芸術文化に触れる機会の拡充と、次世代の豊かな成長に寄与する取り組みを進めてまいります。





代表コメント

大人バレエアカデミー代表 猪野 恵司





このたび、みなとシティバレエの取り組みに深く共感し、大人バレエアカデミーとして協力させていただくことになりました。





芸術に触れる体験は、子どもたちの心に長く残るものだと思います。

舞台を観ることは、ただ楽しいだけではなく、自分の知らなかった世界に出会い、感情が動き、可能性が広がるきっかけにもなります。





体験できる機会の差は、そのまま未来の選択肢の差につながることがあります。

だからこそ、今回のような取り組みには大きな意味があると感じています。





私自身もガマーシュ役として出演し、舞台の面白さ、表現の力、生の芸術の魅力をしっかり届けられるよう努めます。





【公演概要】

公演名：『ドン・キホーテ』

日時：2026年5月5日 19:00開場／19:30開演

会場：三鷹市公会堂 光のホール

主催：Yuko Takemura(Studio-SGI)

出演：みなとシティバレエ団

協力：大人バレエアカデミー株式会社

後援：株式会社LaBALL / 一般社団法人日本文化芸術振興協会





チケット詳細

https://teket.jp/6725/64444?uid=oba







【みなとシティバレエについて】

みなとシティバレエは、芸術を通じて社会に価値を届ける活動を行い、舞台芸術に触れる機会を広げる取り組みを進めています。





【大人バレエアカデミーについて】

大人バレエアカデミーは、「大人の趣味でも、きちんと上達して踊りたい」という思いに応え、解剖学的な視点から基礎を大切にした指導を行う大人専門のバレエスタジオです。





【本件に関するお問い合わせ先】

大人バレエアカデミー

担当：猪野 恵司

TEL：050-3185-8125

MAIL：info@otonaballetacademy.com

Web：https://personalballet.com/academy/