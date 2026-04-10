国立新美術館で愉しむアートと旬の味覚。『春の新メニュー』や展覧会『生誕100年　森英恵 ヴァイタル・タイプ』との特別コラボメニューも。

株式会社ひらまつ

株式会社ひらまつ（本社：東京都渋谷区、 代表取締役社長CEO：三須 和泰、 以下 ひらまつ）が運営する「ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ」、「サロン・ド・テ ロンド」、「カフェ コキーユ」、「カフェテリア カレ」（六本木・国立新美術館内3F～B1F）では、2026年4月より春の特別メニューや、展覧会『生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ』とのコラボメニューを提供いたします。春の散策やアート鑑賞に合わせて、ぜひお立ち寄りください。

３F「ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ」で楽しむ "季節の特別コース"

左：「ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ」より季節の特別コースの一品 ／ 右：「サロン・ド・テ ロンド」より『生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ』特別ケーキセット

2026年4月1日（水）より、「ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ」では、春の食材を贅沢に取り入れた季節限定コースをご提供中です。みずみずしいグリーンアスパラガスやグリーンピース、的鯛など、移ろいゆく季節を感じるひとときをお楽しみください。

～季節の特別コースのご紹介～

▼鴨フォアグラのポワレ ソース・マデラ 十五穀米のリゾットとグリーンアスパラガス

チーズのチュイル マッシュルームのエキューム

香ばしく焼き上げた鴨のフォアグラのポワレと、十五穀米のリゾット、グリーンアスパラガスを共に楽しむ味わい豊かな一品。マデラ酒のソースと、少し酸味を効かせたマッシュルームの泡やパルメザンチーズのチュイルが春らしい軽やかさを演出します。

▼的鯛のロースト 軽いソース・ヴァンブラン

ポワローと絹さやのジュリエンヌとグリーンピースの煮込み レモンの香りを乗せて

的鯛のローストを、あさりの出汁を加えたソース・ヴァンブランで味わう滋味深い春の一皿。甘み豊かなフランス産グリーンピースは、ベーコンと玉葱とともに鶏のフォンで軽く煮込み、旨みを引き出しました。仕上げに添えた春野菜が軽やかに旬の味わいを引き立てます。

▼牛頬肉の赤ワイン煮込み じゃがいものピューレと香草風味の季節の野菜添え

フランス産牛頬肉を赤ワインと香味野菜で1日マリネし、香ばしく焼いて旨みを閉じ込めたあと、赤ワインと仔牛のフォンでじっくり柔らかく煮込みました。濃厚で艶やかなソースとじゃがいものピューレ、そして季節野菜の多彩な味わいが織りなすハーモニーをお楽しみください。

３F「ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ」季節の特別コース

提供期間：2026年4月1日（水）～6月8日（月）予定

■ランチコース \6,800（消費税込）

前菜、魚料理、デザート、食後の飲物

※＋\2,000（消費税込）で、肉料理を追加いただけます



■ディナーコース \8,800（消費税込）

前菜、魚料理、肉料理、デザート、食後の飲物

▼詳しくはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/paulbocuse-musee/news/#3973

※ディナータイムのみご予約を承ります

B1F「カフェテリア カレ」には春の到来を告げる華やかなパスタが登場

「カフェテリア カレ」では、そら豆や菜の花を使った春のパスタを提供しています。アート作品鑑賞の合間に一息、おいしいひとときをお過ごしください。

ベーコン そら豆 キャベツのトマトソースペンネ\860（消費税込）菜の花のクラムチャウダー スパゲティ\1,000（消費税込）

▼詳しくはこちら

B1F「カフェテリア カレ」

https://www.hiramatsurestaurant.jp/nacc-carre/news/#4243

【4月15日より】展覧会『生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ』とのコラボメニューを2F「サロン・ド・テ ロンド」と１F「カフェ コキーユ」で提供開始

2026年4月15日（水）～7月6日（月）の期間、国立新美術館にて開催される展覧会『生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ』とのコラボメニューを「サロン・ド・テ ロンド」と「カフェ コキーユ」で提供いたします。展覧会鑑賞後の余韻に浸りながら、森英恵氏の作品からインスピレーションを受けた華やかなデザートと特別ドリンクをお楽しみください。

▼『生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ』特別ケーキセット

「ショートケーキと蝶」（コーヒーまたは紅茶付）／サロン・ド・テ ロンド

鮮やかなピンクと軽やかに舞う蝶が印象的な 『森英恵 《イヴニングアンサンブル (ジャンプスーツ、カフタン「菊のパジャマドレス」)》1966年』。ピンクのチョコレートを纏ったショートケーキと、フランボワーズソースにとまる蝶が作品の美しさを愛らしく表現しています。ふんわりとしたショートケーキにチョコレートの甘味やソースの酸味が重なり合う、春のティータイムにぴったりのデザートです。

▼『生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ』特別ドリンク

「リンゴと白桃のドリンク」／カフェ コキーユ

『森英恵《イヴニングコート》1960年代後半』にインスピレーションを受けた特別ドリンク。重厚感のある色彩のレイヤーを、カシスとアップルジュースで表現しました。白桃とアロエのトッピングが色味と食感にアクセントを添えます。春の散策やアート鑑賞の合間のひとときに、カシスの甘味が安らぎと華やかさを添えるドリンクです。

『生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ』特別メニュー

提供期間：2026年4月15日（水）～7月6日（月）予定

■特別ケーキセット「ショートケーキと蝶」（コーヒーまたは紅茶付）

場所：2F「サロン・ド・テ ロンド」

金額：\1,700（消費税込）

▼詳しくはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/nacc-rond/news/#4240

■特別ドリンク「リンゴと白桃のドリンク」

場所：1F「カフェ コキーユ」

金額：\930（消費税込）

▼詳しくはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/nacc-coquille/news/#4239

■『生誕100年 森英恵 ヴァイタル・タイプ』 （国立新美術館公式サイト）

https://www.nact.jp/exhibition_special/2026/hanaemori/

※本記事掲載の画像は全てイメージです。

※メニューは全て食材の仕入れ状況などにより、提供期間や内容は予告なく変更になる可能性がございます。