光ファイバーセンサーで世界最高の空間分解能を達成 “限界”とされてきた条件を克服し、6 mm間隔での温度分布測定に成功― 老朽化・被災インフラの高精度診断への応用に期待 ―

光ファイバーセンサーで世界最高の空間分解能を達成 “限界”とされてきた条件を克服し、6 mm間隔での温度分布測定に成功― 老朽化・被災インフラの高精度診断への応用に期待 ―