【gelato pique (ジェラート ピケ)】「Joel Robuchon」との新作はジョエル・ロブション氏の愛猫が登場！夏らしい接触冷感や涼しげなラベンダー、ドット柄もあしらった新作コレクション

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（本社 東京都千代田区／代表取締役社長 近藤広幸）が運営するルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は2026年4月17日(金)から、「Joel Robuchon(ジョエル・ロブション)」とのコラボレーションによる新作コレクションを「全国のジェラート ピケ店舗」、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて発売いたします。

また、本コレクションの特設ページを4月10日(金)12:00(正午)よりジェラート ピケ公式オンラインストアおよび、USAGI ONLINEにて公開いたします。

＜JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE＞

フレンチの巨匠が追求した“美食の哲学”を体現するブランド、

「ジョエル・ロブション」との新作コラボレーション。

ジョエル・ロブション氏の愛猫“NESS”と迎える、

やさしい夏のひととき。

ゆったりと纏うシルエットとなめらかに包み込む着心地が、

穏やかな休暇の時間を紡ぎます。

大切な人と過ごす、何気ない瞬間がゆっくりと、心を満たしていく。

この夏も、美味しいひとときを過ごせますように。

アイテム紹介

＜ニットシリーズ＞

接触冷感と吸水速乾機能をプラスした、夏に心地よい薄手のニットシリーズ。

とろけるような’スムーズィー’素材を使用し、軽やかな着心地で暑い季節でも爽やかに過ごせます。

ロブション氏の愛猫“NESS”の愛らしい姿を主役に編み込んだプルオーバーのほか、猫の尻尾をイメージした立体的なロゴ刺繍を施したデザインも登場。

■商品詳細

＜レディース＞

【Joel Robuchon】スムーズィーliteクールCAT JQDプルオーバー \9,900

カラー：オフホワイト

サイズ：フリー

【Joel Robuchon】スムーズィーliteクールワンポイントロゴ刺繍プルオーバー \9,900

【Joel Robuchon】スムーズィーliteクールワンポイントロゴ刺繍カーディガン \10,780

【Joel Robuchon】スムーズィーliteクールワンポイントロゴ刺繍ショートパンツ \8,910

カラー：ブラック

サイズ：フリー

＜メンズ＞

【Joel Robuchon】HOMMEスムーズィーliteクールCAT JQDプルオーバー \10,340

【Joel Robuchon】HOMMEスムーズィーliteクールワンポイント刺繍プルオーバー \10,340

【Joel Robuchon】HOMMEスムーズィーliteクールワンポイント刺繍カーディガン \11,440

【Joel Robuchon】HOMMEスムーズィーliteクールワンポイント刺繍ハーフパンツ \9,680

カラー：ブラック

サイズ：M／L

＜カットソーシリーズ＞



ひんやりとした感触が長時間続く素材「ICEDFABRIC+(R)」を使用したカットソーシリーズ。

ジョエル・ロブション氏の愛猫“NESS”をワンポイントであしらったなめらかな肌触りのプリントTシャツのほか、ミニマルなロゴプリントをデザインしたアイテムがラインアップいたします。ゆったりとしたシルエットのロングパンツに加え、お部屋でさらっと1枚で着用できるワンピースも登場。

色は淡くやさしいラベンダーとシックなブラックの2色展開です。

■商品詳細

＜レディース＞

【Joel Robuchon】持続冷感CATプリントTシャツ \7,480

【Joel Robuchon】持続冷感ロゴプリントTシャツ \7,480

【Joel Robuchon】持続冷感ワンポイントプリントロングパンツ \9,790

【Joel Robuchon】持続冷感ロゴプリントワンピース \10,560

カラー：ラベンダー／ブラック

サイズ：フリー

＜メンズ＞

【Joel Robuchon】持続冷感CATプリントTシャツ \7,920

【Joel Robuchon】持続冷感ロゴプリントTシャツ \7,920

【Joel Robuchon】持続冷感ワンポイントロゴプリントロングパンツ \10,450

カラー：ブラック

サイズ：M／L

＜サテンリーズ＞

シワになりにくいサテン素材を使用した、さらっとスムースな肌触りのサテンシリーズ。

夏らしい上品なドット柄にロゴを配したトレンド感のある総柄デザインです。キャミソールは胸元に生地と同色のレースをあしらい、フェミニンな印象に仕上げました。ラインとロゴプリントが入った、柔らかなオフホワイトが夏の装いにもぴったりなスカーフも登場。首元に巻いたりヘアアレンジにプラスしたり、バッグにも結べるサイズ感で、幅広いシーンでコーディネートに取り入れていただけます。

■商品詳細

＜レディース＞

【Joel Robuchon】ドット柄サテンレースキャミソール \8,140

【Joel Robuchon】ドット柄サテンシャツ \9,570

【Joel Robuchon】ドット柄サテンロングパンツ \9,570

カラー：ブラック

サイズ：フリー

【Joel Robuchon】サテンラインプリントスカーフ \4,730

カラー：オフホワイト

サイズ：フリー

＜雑貨＞

初登場となるジョエル・ロブション氏の愛猫“NESS”をモチーフにしたチャームが登場。

キーリングとロゴ入りのシルバーチャームを付け、上質感のあるレザー調の素材で仕上げました。バッグチャームなどに取り入れやすいデザインです。

【Joel Robuchon】CATチャーム \4,950

カラー：グレー

サイズ：フリー

おうちでの冷房対策や膝掛けなどにはもちろん、夏のドライブやレジャーシーンにも活躍する接触冷感と吸水速乾機能をプラスしたブランケット。

ラインジャガードとロゴ刺繍を効かせた上品なデザインで、同シリーズのルームウェアと合わせてギフトにもおすすめです。



【Joel Robuchon】スムーズィーliteクールワンポイントロゴブランケット \9,680

カラー：ブラック

サイズ：フリー

※全て税込価格表記

商品情報

■コレクション名：JOEL ROBUCHON & GELATO PIQUE

特設ページ公開日：2026年4月10日(金)12:00(正午)

URL：https://gelatopique.com/Page/feature/260410_ROBUCHON/?plan=GP260410ROBUCHON

■発売日

・全国直営店：2026年4月17日(金)各商業施設営業開始時間より発売

■販路(オンラインサイトおよびアプリ)

・gelato piqueオフィシャルオンラインストア：https://gelatopique.com/

・USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/

・マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」(https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415 )(https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415%20))

■販路(店舗)

・全国直営店( https://gelatopique.com/Page/shoplist.aspx )

・USAGI ONLINE STORE( https://usagi-online.com/storeinfo/(https://usagi-online.com/storeinfo/) )

※店舗により一部取り扱いのない商品がございます。取り扱いアイテムなどの詳細は、各店舗にお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞

●gelato pique店舗販売について：在庫につきましては各店舗までお問い合わせください。

●gelato pique公式オンラインストアについて：https://gelatopique.com/Form/inquiry/InquiryInput.aspx

●USAGI ONLINEについて：https://usagi-online.com/cs/

JOEL ROBUCHON （ジョエル・ロブション）について

世界の美食家が憧れた、料理界を代表するフレンチの巨匠「ジョエル・ロブション」。

彼がもたらした上質な時間と空間を提供する美の哲学は、“料理は愛”という強いメッセージとともに弟子たちに引き継がれ、幸せなひと時をゲストに届けている。

ホームページ：https://www.robuchon.jp/

gelato pique(ジェラート ピケ)について

株式会社マッシュスタイルラボから2008年秋にデビュー。

コンセプトは”大人のデザート”。オリジナリティを大切にしたカラーリングやデザインでありながら、テキスタイルの肌触りと機能性にもこだわったルームウェアをお届けします。

2018年秋にはニューヨークに路面店をオープン。国内外問わず、多くの方に愛されるグローバルブランドです。

≪公式SNS≫

Instagram：https://www.instagram.com/gelatopique_official/ (https://www.instagram.com/gelatopique_official/)

X：https://twitter.com/_gelatopique

Facebook：https://www.facebook.com/gelatopique/