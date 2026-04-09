失敗できないアプリ開発プロジェクトの担当者に向けた『開発ベンダーの真価を引き出すアプリ開発RFP作成のポイント』無料ダウンロード資料を公開【今すぐ使えるテンプレート付】

株式会社アイスリーデザイン

株式会社アイスリーデザイン（本社：東京都港区、代表取締役：芝 陽一郎）は、アプリ開発プロジェクトの担当者に向けた無料ダウンロード資料『開発ベンダーの真価を引き出すアプリ開発RFP作成のポイント』を公開しました。

■公開の背景

アプリ開発において、RFPの質はプロジェクトの結果を左右することがあります。

ただ、開発プロジェクト経験が浅い、または全くない担当者にとっては、「自分が書いたRFPが原因で良い提案がもらえない／プロジェクトが失敗するかも」という悩みがつきものです。

ある程度経験があっても、「どこまで詳細に書くべきかの正解を掴みかねている」という方も多いでしょう。

そこで、アプリ開発プロジェクトを成功させるために、担当者がRFP作成時に押さえるべきポイントを整理しました。

RFPは単なるシステム要件の羅列ではなく、自社のビジネス課題を共に解決する「最適なパートナー」を見極めるための重要なコミュニケーションツールです。本資料が、真のビジネスパートナーと出会うための一助となれば幸いです。

■概要- 担当者にとっての重要なマインドセット- RFP各項目における記述のポイント- 事前の社内確認アクションリスト+今すぐ使えるテンプレート

▼資料はこちらから無料ダウンロード

https://www.i3design.jp/download/rfp/

■このような方におすすめ- 既存システムの老朽化や非効率に課題を感じており、アプリを通じて事業を次のステージへ成長させたいと考えている方- アプリの開発を通じて事業KPIへの貢献や顧客ロイヤルティの向上を任された方- 単なる開発の下請けではなく、ビジネス課題の解決やUX/UIから伴走してくれるパートナーを探している方- アプリ開発の目的をダウンロード数などの表面的な数字ではなく、経営にインパクトのある定量的ゴールで設定したい方

■サービスについて

アイスリーデザインは、クラウドネイティブアーキテクチャの利点を最大限に活用し、アジャイル開発手法を効果的に適用しながら、優れたUX/UIを実現するモダンなアプリ開発を提供します。

AIを取り入れたアプリ開発の実績もあり、様々なニーズに対応可能です。昨今ではラボ型開発の取り組みも多くなっており、グローバルなリソースを効果的に活用し、高品質なアプリ開発をサポートします。

▼サービスの詳細はこちら

https://www.i3design.jp/services/application-development/

アイスリーデザインについて

私たちアイスリーデザインは、Design × AI × Engineeringに精通したAI駆動のデジタルエンジニアリング企業です。AIをフル活用した開発スタイルで顧客のデジタルプロダクトの開発 & UX/UI支援ならびに顧客のAIトランスフォーメーション(AX)を支援します。

■会社概要

会社名 ：株式会社アイスリーデザイン

事業内容：デジタルイノベーションパートナー事業

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目１番22号NMF青山一丁目ビル３階

代表者 ：代表取締役 芝 陽一郎

設立 ：2006年7月26日

URL ：https://www.i3design.jp

最新情報は公式X（旧Twitter）アカウントでも発信中です。

公式アカウント：https://x.com/i3design_jp

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

アイスリーデザイン 広報担当宛

お問い合わせフォーム：https://www.i3design.jp/contact/

e-mail：pr@i3design.co.jp