『第6回えんむすBA ～東北・北海道・関東から全国につながるオンライン商談会～』を開催します

株式会社ココペリ

株式会社ココペリ（東京都千代田区、代表取締役CEO：近藤 繁）は、中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance（ビッグアドバンス）」を導入する東北・北海道・関東エリアの21金融機関と連携し、会員企業の販路拡大・提携・DX推進を目的とした大規模商談会イベント『第6回えんむすBA（ビーエー）～東北・北海道・関東地方から全国につながるオンライン商談会～』を2026年8月3日（月）から31日（月）に開催いたします。

本イベントへの参加対象は全国のBig Advance会員企業（買い手企業・売り手企業ともに募集）で、8月3日（月）～31日（月）のオンライン商談と、8月20日（木）、8月28日（金）の東京会場・仙台会場でのリアル商談を組み合わせたハイブリッド形式で実施されます。

「第5回えんむすBA」の実施結果

前回実施した「第5回えんむすBA」では、関西エリアを中心に約1,650社の企業様にエントリーいただき、1ヶ月間で1000件超の商談が行われました。すでに商談が成約した事例もあり、このオンライン商談会を通じて新たなビジネスが生まれ始めています。

日々、Big Advanceを通して多くの商談が行われており、累計商談依頼件数は約23万件にのぼります。今後も地域の枠を超えたビジネスマッチングができる場を提供し、Big Advanceを通じて全国の中小企業の経営・DX支援に取り組んでまいります。

参考プレスリリース：『第5回えんむすBA ～関西・中国四国から全国につながるオンライン商談会～』を開催します(https://www.kokopelli-inc.com/all/release/6029/)

イベント概要

中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19415/table/98_1_f15ce45991206c62f04661c264a5eace.jpg?v=202604071051 ]

「Big Advance」とは地域の垣根を超えた全国の金融機関が連携し、地域企業を支援するプラットフォームです。ビジネスマッチングやホームページ作成、補助金助成金情報、チャット機能など地域企業が抱える様々な経営課題にワンストップで応えるとともに、大手企業とのオープンイノベーションにより、地域から生まれる新たな技術やサービス、未来の新規事業創出の実現を支援します。

Big Advanceサービスサイト：https://bigadvance.jp/

株式会社ココペリについて

名称 ：株式会社ココペリ

所在地 ：東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル11階

代表者 ：代表取締役CEO 近藤繁

設立 ：2007年6月

事業内容：ビジネスプラットフォーム事業

URL ：https://www.kokopelli-inc.com/

主要サービス：中小企業向け経営支援サービス「Big Advance」 (https://bigadvance.jp/lp/matching/)

海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」(https://bigadvanceglobal.com/jp/)

本イベントに関するお問い合わせ先

株式会社ココペリ えんむすBA事務局

mail：ba-event@kokopelli-inc.com