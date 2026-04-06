飯田俊樹、4月22日カバーアルバム　昭和の名曲カバーコレクションVol.1「ＭＹＳＯＮＧ」発売のご紹介

株式会社マイソングエンタテイメント

この度、株式会社マイソング（本社：東京都渋谷区／代表取締役：青木正利）所属アーティスト・

飯田俊樹が、音楽出版社最大手・株式会社日音(TBS グループ) のレーベル「Anchor Records」 （販

売 Sony Music）より、メジャーリリースすることが決定した。

関西を拠点に活動してきた飯田俊樹は、その唯一無二の表現力と世界観が注目を集め、業界内で

獲得競争が繰り広げられてきた話題のアーティスト。シンガーソングライター、イラストレーター

（似顔絵師）、美容アドバイザーとしても活躍するマルチな才能の持ち主である。

今回、マイソングと日音のタッグにより実現した本プロジェクトでは、Anchor Records からニュ

ーアルバム昭和の名曲カバーコレクション Vol.1『MY SONG』をリリース。日音が保有する膨大

な楽曲カタログの中から厳選された名曲群に、飯田俊樹の繊細かつ情感豊かな歌声を重ね、新たな

魅力を引き出した作品となっている。

マイソングが展開する「昭和歌謡コンサート」は、年間約 200 公演・延べ 10 万人を動員する人気

シリーズ。その中核を担う「THE カルテット」が築いてきた実績とノウハウを背景に、飯田俊樹

は令和 8 年の同コンサートにおける“新スター候補”として本格的にプロデュースされていく。

アルバムタイトル『MY SONG』には、“わたしの歌”という意味とともに、「聴く人それぞれの人

生に寄り添う一曲であってほしい」という想いが込められている。新たな時代の昭和歌謡シーンを

担う存在として、その動向に注目が集まる。

■ＣＤ詳細

発売日：2026 年4 月22 日（水）

タイトル：昭和の名曲カバーコレクションVol.1 『MYSONG』

アーティスト：飯田俊樹

品番・価格：UZCL-2334／定価\3,000 （税抜価格\2,727）

発売元：Anchor Records

販売元：Sony Music

昭和の名曲カバーコレクションVol.1 『MYSONG』

■収録曲

きみの朝 作詞：岡本おさみ 作曲：岸田智史

バス・ストップ 作詞：千家和也 作曲：葵まさひこ

心の旅 作詞：財津和夫 作曲：財津和夫

青春の影 作詞：財津和夫 作曲：財津和夫

街の灯り 作詞：阿久悠 作曲：浜圭介

五番街のマリーへ 作詞：阿久悠 作曲：都倉俊一

恋におちて‐Fall in love‐作詞：湯川れい子 作曲：小林明子

For you・・・ 作詞：大津あきら 作曲：鈴木キサブロー

恋の嵐 作詞：竹内まりや 作曲：竹内まりや

愛のメモリー 作詞：たかたかし 作曲：馬飼野康二

メモリーグラス 作詞：堀江淳 作曲：堀江淳

蒼いフォトグラフ 作詞：松本隆 作曲：呉田軽穂

ノーサイド 作詞：松任谷由実 作曲：松任谷由実

＜飯田俊樹について＞

【シンガーソングライター】

アカペラグループ Permanent Fish として、2008 年韓国でメジャーデビュー。 2009 年には、大韓民国文化芸能大賞 外国芸能人賞を受賞。韓国全土でライブ活動を展開。韓国 有数のテレビ局SBS にも出演。数々のメジャーアーティストと共演し、全国放送の番組で歌声を披 露した。ラジオ関西、Kiss FM、などで 10年以上に渡り番組パーソナリティを担当。 解散後はソロ活動を展開。2025 年、韓国発の超大型歌謡オーディション番組「ミスタートロット ジャパン」に出演。準決勝に進出し Top10 に入った。 元劇団四季やシャンソン歌手など異色なメンバーとのユニット、輝男（キーマン）としても精力的 に活動。輝男オリジナル曲として、作詞を湯川れい子氏、作曲を飯田俊樹で手掛けた楽曲 「Shake で行こう!!」を発表。

【イラストレーター】

2022 年より総合スポーツメーカーミズノのスイムキャップやタオルのデザインを担当。 オリンピックメダリストの、池江璃花子選手や大橋悠衣選手などの似顔絵をデザインした スイムタオルなどもミズノより発売。

【ビューティーアドバイザー】

国際的特許を多数取得している、 “薬用美容液レクシーラムーア”のブランドアンバサダーに就任

2005 年～2019 年 アカペラグループ Permanent Fish のメンバーとして活動

2008 年 韓国でメジャーデビュー

2009 年 大韓民国文化芸能大賞外国芸能人賞 受賞

2019 年 シンガーソングライターとして活動スタート

2023 年 国際特許多数習得の美容液レクシーラムーアのブランドアンバサダーに就任し美容界に

も進出