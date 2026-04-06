Quantec、ベンチャーラボインベストメント運営ファンドから資金調達を実施

株式会社Quantec

レーザープロセスを物理現象レベルから解析し、材料や用途に応じて最適な加工条件を設計する株式会社Quantec（本社：東京都町田市、代表取締役CEO：上瀧英郎、以下「当社」）は、このたび、株式会社ベンチャーラボインベストメントが運営するファンドを引受先とする第三者割当増資を実施いたしました。

当社は、レーザー加工を装置起点ではなくプロセス起点で設計する独自アプローチにより、高価な超短パルスレーザーが前提とされてきた領域に対しても、物理原理に基づく別解を提示してきました。今回の調達により、レーザープロセス技術の高度化、顧客対応体制の強化、ならびに事業基盤の拡充を進めてまいります。

Quantecの技術について

レーザー加工を「装置ありき」ではなく、「プロセス」から設計する

当社は、レーザー加工において一般的な「手持ちの光源や装置を前提に加工条件を決める」発想ではなく、目的とする加工結果から逆算して最適なレーザーパラメータとシステムを設計する、プロセス起点のアプローチを採用しています。

レーザーと物質の相互作用を科学的に解析し、波長、パルス幅、出力、照射条件を最適化することで、材料や用途ごとに最適な加工プロセスを構築します。さらに、特定メーカーや特定光源に依存しないソースアグノスティックな設計思想により、市販光源の選定から必要に応じたカスタム光源開発まで含めて最適解を提示できることが当社の強みです。

これにより、従来は高コスト・低生産性になりやすかった加工領域に対しても、高品質・高生産性・低環境負荷を両立する新たな選択肢を提供しています。

技術・市場への取り組み

当社はこれまで、難加工材料へのスクライビング、金属基材を傷めずに樹脂のみを除去する選択的加工、EVモーター関連部材への応用など、複数の高難度テーマに取り組んできました。加えて、研究開発段階からパイロット生産、量産工程まで一気通貫で支援できる体制を構築し、製造業における多様な加工課題への対応を進めています。

また、次世代自動車、半導体・電子部品、ディスプレイ、新エネルギー、建築・インフラメンテナンスなど、レーザー活用余地の大きい分野を重点市場として事業展開を進めています。

事業内容

当社は、以下の事業を展開しています。

資金調達の目的

- レーザープロセス技術の開発・提供- 精密加工に関する受託開発・実証支援- レーザー加工装置および光学ユニットの開発・製造・販売- レーザー光源・光学部材・関連部材の提供

今回調達した資金は、主に以下の取り組みに充当する予定です。

今後の展望

- レーザープロセス技術の研究開発強化- 顧客課題に対応する開発・実証体制の拡充- 装置開発・事業化を支える基盤整備- 協業先との連携を通じた実装・量産展開の加速

当社は、「レーザープロセスを再定義する」ことを通じて、製造現場における高精度加工、高効率化、低環境負荷化を同時に実現し、レーザー加工の適用領域を広げていくことを目指しています。

今後は、プロセス最適化の知見を核に、装置開発力の強化、協業モデルの拡張、適用分野の拡大を進め、日本発のレーザープロセス技術の社会実装を加速してまいります。

代表コメント

代表取締役CEO 上瀧 英郎

「このたびのご支援に心より感謝申し上げます。

Quantecは、レーザー加工を装置起点ではなくプロセス起点で再設計することで、従来は難しいとされてきた加工課題に対して新たな解を提示してきました。

今回の資金調達を機に、技術開発と事業基盤の強化をさらに進め、より多くの製造現場に対して、実装可能で価値あるレーザーソリューションを提供してまいります。」

投資家コメント

株式会社ベンチャーラボインベストメント

代表取締役 山中 唯義

「Quantecは、レーザー加工を装置ではなくプロセスから捉え直し、物理原理に基づいて最適な加工条件を設計するという、明確な独自性を持った企業です。

同社の技術は、製造現場における高難度な加工課題に対して、新たな選択肢を提示する可能性を有しています。今後の事業成長と社会実装の進展を期待するとともに、当社としても事業面を含めて支援してまいります。」

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181003/table/5_1_f5c062f4a2d7fb073022ad9c65225d76.jpg?v=202604070951 ]