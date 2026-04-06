THINGMEDIA、DramaBoxで新作ショートドラマ『Re:シェアラブ』を独占配信開始--元恋人同士6人が暮らすシェアハウスで繰り広げられる、禁断のサバイバル恋愛ショー

THINGMEDIA株式会社

2026年4月、映像プロダクション&ショートドラマスタジオのTHINGMEDIA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中 博之、読み：シングメディア）は、世界最大級のショートドラマアプリ「DramaBox」にて、新作ショートドラマ『Re:シェアラブ』の独占配信を2026年4月3日より開始いたしました。

作品概要

タイトル：Re:シェアラブ

ジャンル：恋愛リアリティショー／大人の恋愛／三角関係／サバイバル恋愛

あらすじ：

「元カレと、もう一度恋をする？ それとも--」

借金を抱えたカメラマン・遥香は、3年前に別れた元恋人・大輔に誘われ、賞金1000万円の恋愛リアリティショーに参加する。そのルールは、元恋人同士6人が共同生活を送りながら、毎晩ゲームでベッドメイトを決めるという過激なものだった。

新たな恋、再燃する想い、脱落と新メンバーの参入--感情は加速し、想いは絡み合っていく。

愛か欲望か、過去か未来か。遥香が最後に選ぶ“たった一つの答え”とは。

出演者

小野遥香 役：松川 星

平井駿 役：亜莉

中原大輔 役：松原 康太郎

伊藤亜美 役：尾台 彩香

三浦正樹 役：草野 航大

川口唯依奈 役：寒川 綾奈

高木まりか 役：芝 藍梨

宮田康二 役：神谷 空

小野真子 役：舞木 ひと美

清水 役：長島 翼

田上 役：寺尾 海史

システム音声 役：藍川 メリル

クレジット

制作協力・配信：DramaBox

制作：THINGMEDIA株式会社

作品URL

Re:シェアラブ(https://sharet.dramabox.com/play?bid=42000008922&cid=700570159&cindex=0&uid=b175131c64371feedb841a57bb319fc4fde692beb6b6f25ec45f36fa9e3afc9d&lan=ja&st=98&rf=1&layer=962&group=2484)

ティザー動画

監督コメント

一ノ瀬 竜

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cQtvQfY89rk ]監督・一ノ瀬 竜

本作『Re:シェア・ラブ』は、かつて愛し合った元カップル３組が、再び同じ屋根の下で向き合い生活をするという恋愛リアリティーショーをフィクションとしてドラマにした作品です。 過去の恋か、新たな恋か。愛とはなんなのか。男女の触れ合いを通して、剥き出しになる欲望や嫉妬、それらを隠そうとする大人たちの恋愛が丁寧に描かれています。

今回参加していただいたメインキャスト8名は、端正なビジュアルを兼ね備えながら、それぞれが役として画面の中でリアリティーを持って生き生きとしています。演出に対しても、言われたことがすぐにできてしまう8人で、現場で非常に助けられました。難しい役どころを演じきって成立させてくださった皆様には感謝しかありません。

ショートドラマは特性上、人物の寄りのカットが多くなってしまうんですが、撮影の日下部さん、照明の新部さんはじめ、スタッフ全員が少ない撮影時間の中、ビジュアルにとてもこだわって１カット１カット丁寧に撮影していくことができました。どの話数の、どのカットを見てもビジュが強いです。

視聴者の皆様には、自分なりの推しを見つけて楽しんでいただけたらなと思います。 単なるリアリティショーの枠を超えた、濃密な人間ドラマをぜひ最後まで見届けてください。

舞木 ひと美

監督・舞木 ひと美

恋愛リアリティショーが一世を風靡している理由を捉え、 多くの支持者がいる現代に、 縦ドラマの早いテンポ感の中でも、それぞれのキャラクターの揺れ動く感情をしっかり伝えれるように作り上げました。 その中でも女性目線から見た色気や、ドキドキ感を感じていただけるよう演出に努めております。

そして、圧倒的なビジュアルを持つキャストさん達のラブシーンは必見です。

キャスト、スタッフ一同、 本当に仲が良く、過酷な撮影シーンもありましたが、笑いの絶えない温かい現場でした。

見どころ満載の本作品です。 それぞれの過去を抱えながらも、今を生き、最終的にどんな選択肢を選ぶのか。

是非、最終話までお楽しみいただけたらと思います。

場面写真

制作スタッフ

エグゼクティブプロデューサー：佐藤 一樹

プロデューサー：紺野 伸也

アシスタントプロデューサー：大原 海

脚本：堤 満美

監督：一ノ瀬 竜、舞木 ひと美

助監督：古郡 勇斗

監督助手：結城 守、矢田 智久

撮影：日下部 文哉

カメラオペレーター：岸 憲洋、岸本 涼、宮崎 新大

撮影助手：スリグリン

照明：新部 貴之

照明助手：岸 彩華、石田 剛志、加賀美 武司

美術：大原 海

美術助手：西川 翔太

録音：koty

録音助手：伊藤みいま

スタイリスト：和田 翔太郎

スタイリスト助手：木村瑠音

ヘアメイク：ナカマ アイリ、川崎 由貴

編集：石ヶ谷 宜昭、中町 聡、阿達 大和、白川 大

ＭＡ：村田 雄司

スチール：天野 雄太

データマネージャー：山川 雄大

プロダクションマネージャー：藍川 メリル

車両：長島 翼

制作協力：DramaBox

制作：THINGMEDIA株式会社

THINGMEDIA株式会社について

THINGMEDIA（シングメディア）は、2018年3月に創業した渋谷の映像スタートアップです。

映像制作のプロフェッショナルとして、企業向けの広告・ブランデッドムービー・SNS動画等の企画・制作を手がける映像プロダクション事業と、課金型ショートドラマを中心としたIPコンテンツの企画・制作・配信を行うスタジオ事業を展開しています。

名称：THINGMEDIA株式会社

所在地：〒150-0047 東京都渋谷区神山町5-20 ZINE YOYOGI-KOEN 4A

設立：2018年3月16日

代表者：代表取締役 田中 博之、取締役/プロデューサー 佐藤 一樹

企業サイト：https://thingmedia.co/

採用サイト：https://recruit.thingmedia.co/

配信情報

作品名：Re:シェアラブ

配信アプリ：DramaBox（ドラマボックス）

配信形態：独占配信中

配信開始日：2026年4月3日

URL：※配信URL確定後に差し替え