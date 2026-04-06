Sasuke Financial Lab、自動車保険比較ツールのPoCを開始

Sasuke Financial Lab株式会社

Sasuke Financial Lab株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松井清隆、以下「当社」）は、自動車保険の比較募集プロセスを高度化する自動車保険比較ツールの一部を開発し、2026年4月1日からPoC（概念実証）を開始いたしました。

本プロジェクトでは、改正保険業法や新たな監督指針に伴う業界内で深刻化する労働力不足とコンプライアンス課題に対し、当社のデジタル保険代理店「コのほけん！」で培ったUI/UXとシステム基盤を活用し、法令遵守とお客様の利益保護を両立する技術的・運用面での有効性について検証を進めていきます。

開発の背景

昨今、損害保険業界では、中古車販売大手による保険金不正請求問題や、大手損害保険会社による企業向け保険の価格調整（カルテル）といった不祥事が相次いで発覚しました。これらを受け金融庁は、保険会社および代理店に対し、抜本的な体制改善を求めており、2026年6月には約10年ぶりとなる「保険業法」の改正が予定されています。

主な改正点として、以下の対応が不可欠となっています。

・比較推奨販売のルール強化： 顧客の意向に基づかない特定の保険会社への「不適切な誘導」の禁止と、比較・推奨理由の明確な説明・記録。

・意向把握・証跡保管の徹底： どのようなプロセスで商品が選定されたかを示す「募集プロセスの透明化」と、その証跡の長期保存。

・兼業代理店の体制整備： 自動車販売等の本業が保険募集に不当な影響を及ぼさないための監視体制の構築。

本開発は、上記業界の動向に先んじて対応するため、日産圏における実務知見も活用しながら、PoC (概念実証)として実施予定です。自動車販売店における実務視点やコンプライアンス対応の観点で、日産グループの金融事業を担う株式会社日産フィナンシャルサービスと意見交換を行っています。（最終的なソリューションのご提供を現時点でお約束するものではありません。）

支援内容・機能

当社は、自社ソリューション『コのほけん！ホワイトレーベル』および『コのほけん！PRO』の知見を投入し、以下の機能を備えたツールを提供することを予定しています。今回のPoCでは、現場からのニーズが強い１について開発しています。

1.法令に準拠したデジタル意向把握（意向把握・比較推奨の自動化）： お客様のライフスタイルや重視するポイントをタブレット上で回答いただくことで、その意向に合致する商品を自動的に抽出。特定の保険会社に偏らない、客観的な比較提示をシステムがサポートし、2026年施行の改正法で求められる「適切な比較推奨」を実現します。

2.不祥事を未然に防ぐ「証跡保管システム」： 意向把握から商品選定、重要事項説明までのすべてのステップをデジタル上で記録。いつ、誰が、どのような説明を行ったかを可視化し、管理画面で一括管理することで、人為的な不正や記録漏れを構造的に排除します。

3.補償内容の差分ハイライトと透明性の確保： 複雑な自動車保険の特約やサービスの違いを、視覚的に分かりやすくハイライト表示。お客様自身が納得して選べる「自己選択」を促進し、募集品質の均質化を図ります。

4.募集プロセスの見える化（タイムライン表示）： 契約までのプロセスをタイムラインで常時提示。説明の抜け漏れを防止し、お客様に安心感を与えるとともに、募集現場でのコンプライアンス遵守を強力にバックアップします。

▎コのほけん！とは

URL：https://konohoken.com/

「コのほけん！」は、保険選びをオンラインで完結できるデジタル保険代理店（※）です。保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し「自分に合った保険を、自分で選べる世界」を実現します。コのほけん！は直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントが充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討することができます。

※取り扱い保険会社数は80社以上（2026年4月現在）。

▎Sasuke Financial Lab株式会社について

URL：https://sasukefinlab.com/

「自分に合った保険を、自分で選べる世界を。」をミッションに、保険はむずかしいものというイメージを払拭し、ネットで気軽に保険に加入できる・見直せるそんな世界を目指しています。個人のお客様にはオンライン保険マーケット「コのほけん！」を展開、保険業界向けには各種システム開発、マーケティング支援の提供を通じ、デジタルを通じ保険をわかりやすく、より簡単に感じられる世界を実現したいと考えています。

▶ 企業ホームページ：https://sasukefinlab.com/

▶ コのほけん！：https://konohoken.com/

▶ しっかり保険、ちゃんと節約。：https://www.navinavi-hoken.com/

▶ 保険比較ライフィ：https://lify.jp/

▶ 法人保険比較ライフィ：https://kigyo-zaimu.jp/

当社は「自分に合った保険を、自分で選べる世界を。」をミッションに定め、デジタル保険代理店「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」の運営、またデジタル技術の活用が急速に進む保険業界向けにDX・マーケティング支援事業を展開しています。「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」では、保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントも充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討・申し込むことが可能です。

▎会社概要

会社名： Sasuke Financial Lab株式会社（https://sasukefinlab.com/）

本社所在地： 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内

設立： 2016年3月

代表者： 代表取締役 松井 清隆

事業内容： デジタル保険代理店事業、InsurTech事業

「コのほけん！」

URL：https://konohoken.com/

「しっかり保険、ちゃんと節約。」

URL：https://www.navinavi-hoken.com/

「保険比較ライフィ」

URL：https://lify.jp/

「法人保険比較ライフィ」

URL：https://kigyo-zaimu.jp/

▎公式SNS

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