本格タイ料理店を都内に4ブランド16店舗を展開している株式会社SUU・SUU・CHAIYOO(スー・スー・チャイヨー／所在地：東京都大田区、代表取締役：川口 洋)は4月1日(水)から麻辣(マーラー)のしびれる辛さとタイ料理の香り豊かなハーブを掛け合わせた、季節限定メニューの提供を開始いたします。





スパイス料理への関心が高まり、国境を越えた味の融合が注目される中、タイ現地でも人気が高まっている麻辣テイストに着目。唐辛子に加え、東南アジアで古くから使われるスパイス「ヒハツ(ロングペッパー)」を取り入れた独自の麻辣を開発しました。タイハーブの爽やかな香りと掛け合わせることで、複層的な香りと刺激が広がる新たな味わいを楽しめるメニューとなりました。





麻辣メニュー

【ランチメニュー】

麻辣ランチメニュー

【ディナー】

麻辣ディナーメニュー









■「麻辣ガパオ」

価格 ：1,580円(税込)

販売店舗：全店舗

販売期間：2026年4月1日(水)～





タイ料理の定番「ガパオ」をベースに、唐辛子の力強い辛さと、東南アジアで古くから親しまれてきたスパイス「ヒハツ(ロングペッパー)」を掛け合わせた、当店オリジナルの麻辣ガパオ。ヒハツ特有の奥行きある辛味とほのかな甘い香りを引き出すことで、一般的な“しびれ系”とは異なる、より立体的で余韻のある味わいに仕上げています。

仕上げにはタイバジルを加え、爽やかな香りとともに、刺激の中に抜ける軽やかさをプラス。辛いものが好きな方はもちろん、スパイスの奥深さを楽しみたい方にもおすすめの一品です。





麻辣ガパオ









■「麻辣カオソイ」

価格 ：1,580円(税込)

販売店舗：全店舗

販売期間：2026年4月1日(水)～





タイ北部の名物料理「カオソイ」をベースに、ヒハツ特有の奥行きある辛味とほのかな甘い香りを引き出すことで、一般的なカオソイとは一線を画す味わいに仕上げました。

ココナッツミルクのコクとまろやかさに、スパイスの刺激が重なり合い、濃厚でありながら後味は軽やか。さらに、揚げ麺と茹で麺の異なる食感がアクセントとなり、一口ごとに変化を楽しめる一杯です。

タイ料理の奥深さとスパイスの可能性を掛け合わせた、“香りで楽しむ麻辣”という新しいスタイルのカオソイをぜひご体験ください。





麻辣カオソイ









■「麻辣トムヤム麺」

価格 ：1,580円(税込)

販売店舗：全店舗

販売期間：2026年4月1日(水)～





ピリッと痺れ刺激と、唐辛子の奥深い辛味に、トムヤム特有の爽やかな酸味と香りが重なり合う「麻辣トムヤム麺」。一口ごとに広がる複層的な味わいが、食欲を力強く引き立てます。

スープにはコクと旨味を凝縮し、辛さの中にもまろやかさを感じられるバランスに仕上げました。

辛味・酸味・旨味が織りなすインパクトのある味わいは、一度食べると忘れられない中毒性の高い一杯。エスニックの魅力を凝縮した、新たな定番メニューです。





麻辣トムヤム麺









■「麻辣ラープガイ」麻辣入りの鶏ひき肉のスパイシーサラダ

価格 ：1,680円(税込)

販売店舗：全店舗

販売期間：2026年4月1日(水)～





タイの伝統料理ラープに“麻辣”のエッセンスを加えた、刺激と香りが際立つ一品です。ジューシーな鶏ひき肉に、ハーブの爽やかな香りとライムの酸味が重なり、後を引く味わいに。そこへヒハツの痺れが加わることで、辛さだけではない奥行きのある風味をお楽しみいただけます。

辛味・酸味・旨味がバランスよく調和した、さっぱりとしながらも満足感の高い一皿。食欲を刺激する、新感覚のエスニックサラダです。





麻辣ラープガイ









■「麻辣ガイガティアム」麻辣入りの鶏肉の黒コショウにんにく炒め

価格 ：1,680円(税込)

販売店舗：全店舗

販売期間：2026年4月1日(水)～





香ばしく炒めたにんにくと黒コショウの力強い風味に、麻辣の刺激を効かせた「麻辣ガイガティアム」。タイの定番炒め料理に、しびれるアクセントを加えた食べ応えのある一皿です。

ジューシーな鶏肉を高火力で一気に炒めることで、外は香ばしく中はふっくらとした仕上がりに。パンチのあるにんにくの香りと黒コショウのキレが広がる中、後からじわりと追いかけてくる花椒の痺れがクセになります。

ごはんとの相性も抜群で、ひと口ごとに食欲をかき立てる味わい。シンプルながらも印象に残る、満足感の高いスタミナ系メニューです。





麻辣ガイガティアム









■株式会社SUU・SUU・CHAIYOOとは

HappyThailandを世界へ届ける！タイの素晴らしい文化や人々との触れ合いを通じ、社会へ貢献する企業です。皆様に親しみやすい「食事」へ視点を向け、タイ料理を通じてタイの文化や人々の魅力を、皆様に伝えるためタイ料理レストラン事業、タイ食品製造販売事業、農園事業を営んでおります。









【しび辛マリちゃん】しびれと辛さを愛し届ける、麻辣の案内人





しび辛マリちゃん









■関連サイト

・株式会社SUU・SUU・CHAIYOOホームページ

http://www.sscy.co.jp

・千葉いちはらタイ農場

https://www.sscy.co.jp/business_agriculture/

・スースーデリ

https://suusuudeli.com

・店舗一覧

https://www.sscy.co.jp/business_restaurant/