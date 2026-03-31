神戸の企業と大学がレトルト食品による防災・減災の啓発活動に取り組む ​― 甲南女子大学とエム・シーシー食品株式会社が包括的連携に関する協定を締結​

神戸の企業と大学がレトルト食品による防災・減災の啓発活動に取り組む ​― 甲南女子大学とエム・シーシー食品株式会社が包括的連携に関する協定を締結​