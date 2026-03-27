100台のロードスターが運んだのは、コンテナ8箱分の　「想い」。千葉マツダが挑む、ファンと共に創る　　　　　”参加型地域貢献”の舞台裏

株式会社千葉マツダ

株式会社千葉マツダ（本社：千葉市稲毛区長沼町 代表取締役：大木康正）は、白子町「NPO法人さくら」運営の子ども食堂へ、ロードスターファンミーティング2ndの参加者より持ち寄られたフードドライブの食材・日用品を寄贈。ロードスターファンを集めたイベントで”参加型地域貢献”を呼びかけ、コンテナ8箱分もの多くの食材や日用品が集まり、地域の子どもたちの笑顔へとつながりました。







（ロードスター100組のオーナーが集合した、第2回ファンミーティング）

■活動の背景

1953年の設立以来、千葉県に根ざしてきた企業として、「クルマを販売する」だけでなく、地域に「夢・感動・笑顔」を届けるための新しい形を模索してきました。

その答えを求めた一つの形が、今回で2回目の開催となるロードスターファンミーティングです。

イベントに参加した100組のロードスターオーナーによるフードドライブ活動、次世代の子どもたちに向けた体験型イベント、開催エリアの観光スポットをロードスターで走行するデジタルスタンプラリー、開発主査によるトークイベントなど、地元企業や行政、NPO法人の協力のもと、多くの”人との関わり”の中で開催されました。











（ロードスター開発主査 斎藤茂樹氏によるトークイベント・ディスカッション）

■社会状況と挑戦のはじまり

子ども食堂への支援ニーズが高まる中、企業が単独で寄付を行うだけでなく、ユーザーを巻き込んだ「参加型」の支援が出来ないかと考えました。

ファンミーティングの参加条件として「1品以上の食料品、または日用品の寄付（フードドライブ）」を組み込むという異例の試みを決断。

もともと千葉マツダでは、子ども食堂への寄付活動だけではなく、”子ども食堂支援プロジェクト”の取組を通じて、子どもたちを集めた”キッズイベント”等、体験を通じてクルマに触れ、クルマの楽しさを知ってもらう活動を続けてきました。

多くの人との関わりの中で、地域とつながり、地域に還元する。

「走る歓び」を共有する仲間たちが、地域貢献という同じ目的でつながれるか。

イベントを単なるオフ会で終わらせないための、手探りの挑戦が始まりました。







(子どもたちが参加したトートバック制作体験）







(Auto Exe架装、千葉マツダレーシング、電動ミニ、

ロードスターの前で記念撮影）







(子どもたちが参加した缶バッチ制作体験）







(キッズつなぎを着用した子どもたち）







(九十九里エリアのスポットを巡るデジタルスタンプラリー）

■イベント当日の光景と参加者の反応

当日、会場の「海の駅九十九里」には、色とりどりのロードスターが集結。

オーナーたちの手からは、乾麺や日用品などコンテナ8箱分もの厚い志が集まりました。

また、イベントに招待した地域の子どもたちがキッズつなぎを着用し、目を輝かせてロードスターと写真を撮ったり、ものづくり体験を楽しんだりする姿も見られました。

オーナーからは「自身の楽しみが地域のためになるのは嬉しい」と好評を得て、マツダ車が地域とファンを繋ぐハブ（拠点）になれることを確信しました。







(当日、会場受付には多くの食材や日用品が持ち寄られた）







(コンテナ8箱分もの厚い想い）







(ロードスターオーナー同士のコミュニティも生まれる1日となった）

■現在の状況と今後の展開

イベント後、2026年1月下旬、集まった食材と自社農園の野菜の売上金（寄付金）を、白子町の「NPO法人さくら」へ寄付をし、地域と行政、ファンが一体となった活動として実を結びました。

「夢・感動・笑顔をともに創る」という理念のもと、今後も定期的にイベントを開催し、千葉県の魅力を再発見しながら、次世代の子どもたちへ「クルマの楽しさ」と「支え合いの心」を伝えていきます。







（白子町役場にて行った贈呈式）







(今後も定期的なイベントを開催しお客様、地域とのつながりを深めていく）

【会社概要】

社名：株式会社千葉マツダ

本社所在地：千葉県千葉市稲毛区長沼町333-3

代表者：代表取締役 大木康正

事業内容：マツダ車の販売・整備・中古車販売・部品・各種保険代理店

カーライフアドバイザー全般

設立：1953年4月

HP：https://www.chiba-mazda.co.jp/( https://www.chiba-mazda.co.jp/ )

企業理念：「夢・感動・笑顔ともに創ります」

私たちは走る歓びや楽しさを共有し、お客さまと心ときめく「夢」を創ります

私たちは最高のサービスで、お客様に満足を超えた「感動」をお届けします

私たちは豊かなカーライフをご提供し、お客さまにしあわせひろがる「笑顔」

を贈ります

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：鴇田

TEL：043-259-3900 本社代表

FAX：043-259-3969

E-mail：chiba-66@chiba-mazda.co.jp