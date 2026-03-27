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北陸銀行へ「スマホＡＴＭ」サービスの提供を開始
〜カードレスでＡＴＭ入出金が利用可能に〜
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社北陸銀行（本店：富山県富山市、代表取締役頭取：中澤 宏）へ、「スマホＡＴＭ」サービス*1を2026年3月30日（月）より提供開始いたします。
「スマホＡＴＭ」サービスとは、キャッシュカードを使わずに、スマートフォンだけでかんたんに現金の入出金ができるサービスです。現在、金融機関のデジタル戦略が加速しており、特にモバイルアプリを活用した個人向け金融サービスが広がっています。その中で、「スマホＡＴＭ」はデジタル戦略とも親和性が高く、顧客利便性や業務効率化の向上に寄与するサービスとして、現在、27行でご活用いただいております。
「北陸銀行ポータルアプリ*2」は、北陸銀行にキャッシュカード発行済みの普通預金口座をお持ちの個人のお客さまが、来店不要で残高・入出金の明細照会やお振込・お振替のお手続きができるアプリです。
本サービスの導入により、「北陸銀行ポータルアプリ」へ新たに「スマホＡＴＭ」の機能が追加され、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭで、アプリを用いた現金の入出金取引が可能になります。キャッシュカードを使わずに、スマートフォンだけでお取引ができるため、お財布を忘れたときや、急に現金が必要になった場合でも便利にご利用いただけます。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「スマホＡＴＭ」サービスご利用方法の詳細
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/spAtm/spAtm_howto.html
「北陸銀行ポータルアプリ」の機能詳細
https://www.hokugin.co.jp/account/appli/index.html
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、株式会社北陸銀行（本店：富山県富山市、代表取締役頭取：中澤 宏）へ、「スマホＡＴＭ」サービス*1を2026年3月30日（月）より提供開始いたします。
「スマホＡＴＭ」サービスとは、キャッシュカードを使わずに、スマートフォンだけでかんたんに現金の入出金ができるサービスです。現在、金融機関のデジタル戦略が加速しており、特にモバイルアプリを活用した個人向け金融サービスが広がっています。その中で、「スマホＡＴＭ」はデジタル戦略とも親和性が高く、顧客利便性や業務効率化の向上に寄与するサービスとして、現在、27行でご活用いただいております。
本サービスの導入により、「北陸銀行ポータルアプリ」へ新たに「スマホＡＴＭ」の機能が追加され、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭで、アプリを用いた現金の入出金取引が可能になります。キャッシュカードを使わずに、スマートフォンだけでお取引ができるため、お財布を忘れたときや、急に現金が必要になった場合でも便利にご利用いただけます。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
以上
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「スマホＡＴＭ」サービスご利用方法の詳細
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/spAtm/spAtm_howto.html
「北陸銀行ポータルアプリ」の機能詳細
https://www.hokugin.co.jp/account/appli/index.html