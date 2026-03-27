ステマ規制対応やSNS広告の注意点も学べる『広告主向けアフィリエイト運用基礎セミナー』を、一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）が2026年4月23日(木)午後に無料オンライン開催
アフィリエイト・プログラムの業界団体「一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）」の主催で、広告主側でアフィリエイト・プログラムの利用を検討されている方、ならびに現在アフィリエイト広告を出稿されている事業者向けに『広告主向けアフィリエイト運用基礎セミナー』を2026年4月23日（木）午後に無料オンライン開催致します。
メイン講師は日本アフィリエイト協議会の理事であり、元ASP（アフィリエイト・サービス、プロバイダー）の担当としてネットショップ運営者に向けた教育・啓蒙活動に従事していた鈴木珠世氏が務めます。
2026年4月23日(木)の『広告主向けアフィリエイト運用基礎セミナー』では、
・アフィリエイト広告の基礎知識
・他インターネット広告との違いと注意点
・アフィリエイト運用面での基本施策
・ASPや広告代理店の選び方
・広告主側が知っておかなければならない景品表示法などの各種法律
・アフィリエイターによる不正＆違反行為の対応策
・広告主側のアフィリエイト成功事例
・アフィリエイト・ガイドラインに関するご案内
・2023年10月1日から始まったステマ規制への対応
・ステルスマーケティングの処分事例と広告出稿時の注意点
・ダークパターンの特徴と広告主側に求められる取組
・SNS広告や検索エンジン広告（リスティング広告）の注意点
・行政処分や炎上等のリスクを下げるネット広告運用の基礎知識
・AI時代に求められる広告主側のアフィリエイト施策
・成果報酬型のインフルエンサー施策（SNSマーケティング）
・行政機関との取組（東京デジタルCATS、京都府ネット不適正表示撲滅業務、等）
●行政処分されないためにネット広告担当者が講ずべき措置
等についてお話させて頂きます。
アフィリエイト・プログラムを利用されている広告主側の方、そして今後アフィリエイトの利用を検討されている事業者の方、よろしければぜひ当セミナーにご視聴頂けますと幸いです。
広告主向けアフィリエイト運用基礎セミナーへの参加を希望頂ける方は、【2026年4月21日（火）正午】までにお申し込みをお願いいたします。
▽広告主向けアフィリエイト運用基礎セミナー：詳細ページ▽
https://www.japan-affiliate.org/news/koukoku260423/
▽広告主向けアフィリエイト運用基礎セミナー：申し込みフォーム▽
https://business.form-mailer.jp/lp/b9509394112288
※当セミナーのリアルタイムオンライン視聴は広告主側であれば原則どなたでも参加可能です。
※アフィリエイトサイト運営者（アフィリエイター）の受付できません。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
広告主向けアフィリエイト運用基礎セミナー：概要
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■主催：
一般社団法人 日本アフィリエイト協議会(JAO)
https://www.japan-affiliate.org/
■開催日時： 2026年4月23日（木）14:00～16:30 （配信開始13:50～）
■会場： オンライン（Zoom利用）
■定員： 先着100名
■会費： 無料
◆参加条件：
・広告主側でアフィリエイト・プログラムを利用している方
・これからアフィリエイト広告を出稿しようと検討されている事業者の方
・ステマ規制対応やSNS広告出稿の注意点について学ばれたい広報・法務の方
≪当日スケジュール≫
13:50～14:00 オンライン配信開始
メイン講師は日本アフィリエイト協議会の理事であり、元ASP（アフィリエイト・サービス、プロバイダー）の担当としてネットショップ運営者に向けた教育・啓蒙活動に従事していた鈴木珠世氏が務めます。
2026年4月23日(木)の『広告主向けアフィリエイト運用基礎セミナー』では、
・アフィリエイト広告の基礎知識
・他インターネット広告との違いと注意点
・アフィリエイト運用面での基本施策
・ASPや広告代理店の選び方
・広告主側が知っておかなければならない景品表示法などの各種法律
・アフィリエイターによる不正＆違反行為の対応策
・広告主側のアフィリエイト成功事例
・アフィリエイト・ガイドラインに関するご案内
・2023年10月1日から始まったステマ規制への対応
・ステルスマーケティングの処分事例と広告出稿時の注意点
・ダークパターンの特徴と広告主側に求められる取組
・SNS広告や検索エンジン広告（リスティング広告）の注意点
・行政処分や炎上等のリスクを下げるネット広告運用の基礎知識
・AI時代に求められる広告主側のアフィリエイト施策
・成果報酬型のインフルエンサー施策（SNSマーケティング）
・行政機関との取組（東京デジタルCATS、京都府ネット不適正表示撲滅業務、等）
●行政処分されないためにネット広告担当者が講ずべき措置
等についてお話させて頂きます。
アフィリエイト・プログラムを利用されている広告主側の方、そして今後アフィリエイトの利用を検討されている事業者の方、よろしければぜひ当セミナーにご視聴頂けますと幸いです。
広告主向けアフィリエイト運用基礎セミナーへの参加を希望頂ける方は、【2026年4月21日（火）正午】までにお申し込みをお願いいたします。
▽広告主向けアフィリエイト運用基礎セミナー：詳細ページ▽
https://www.japan-affiliate.org/news/koukoku260423/
▽広告主向けアフィリエイト運用基礎セミナー：申し込みフォーム▽
https://business.form-mailer.jp/lp/b9509394112288
※当セミナーのリアルタイムオンライン視聴は広告主側であれば原則どなたでも参加可能です。
※アフィリエイトサイト運営者（アフィリエイター）の受付できません。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
広告主向けアフィリエイト運用基礎セミナー：概要
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■主催：
一般社団法人 日本アフィリエイト協議会(JAO)
https://www.japan-affiliate.org/
■開催日時： 2026年4月23日（木）14:00～16:30 （配信開始13:50～）
■会場： オンライン（Zoom利用）
■定員： 先着100名
■会費： 無料
◆参加条件：
・広告主側でアフィリエイト・プログラムを利用している方
・これからアフィリエイト広告を出稿しようと検討されている事業者の方
・ステマ規制対応やSNS広告出稿の注意点について学ばれたい広報・法務の方
≪当日スケジュール≫
13:50～14:00 オンライン配信開始