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BATジャパン、加熱式glo™専用スティック全38銘柄について4月の価格据え置きを決定
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ、以下「BATジャパン」）は、加熱式たばこ「glo™（グロー）」の専用スティック「virto™（ヴァルト）」、「neo™（ネオ）」、「Lucky Strike（ラッキー・ストライク）」、「KENT（ケント）」の全38銘柄について、2026年4月1日付の現行小売定価を据え置くことを決定しました。
BAT ジャパンは今後も、20歳以上の消費者の皆さまの多様なニーズに応える高品質な製品の提供に努めてまいります。
添付資料：加熱式たばこglo™（グロー）用スティック 小売定価一覧
社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F
代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）
公式サイト： https://www.batj.com/
BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）はマルチカテゴリーにわたる消費財ビジネスを牽引するグローバルカンパニーです。英国・ロンドンに本社を置き、47,000人以上の従業員を擁しています。
当社は「スモークレスな世界」への移行を加速させるため、長期的な持続可能性を見据えたポートフォリオ変革を推進しています。この変革に向け、当社スモークレス製品のユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げ、2035年までにグループ収益の50％以上をスモークレス製品から創出することを目標としています。当社のスモークレスブランドは世界で3,410万人超の成人に使用（2025年末時点）されており、これらの使用者の多くが紙巻たばこから完全に切り替え、または消費量を低減しています。
変革に向けた基盤となる考え方が「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」です。THRとは、喫煙を継続する可能性のある喫煙者に対して、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めたスモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを促す取り組みです。当社はTHRに関する考え方やエビデンスベースの知見、取り組みの変遷を「Omni™（オムニ）」を通じて公開するとともに、継続的に研究・科学分野の体制を強化しています。
BATジャパン（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン）は、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこに加え、加熱式たばこ、オーラルたばこといったスモークレス製品の輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo™）、ベロ（VELO）、ネオ（neo™）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。
添付資料：加熱式たばこglo™（グロー）用スティック 小売定価一覧
BATジャパンについて
社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F
代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）
公式サイト： https://www.batj.com/
BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）はマルチカテゴリーにわたる消費財ビジネスを牽引するグローバルカンパニーです。英国・ロンドンに本社を置き、47,000人以上の従業員を擁しています。
当社は「スモークレスな世界」への移行を加速させるため、長期的な持続可能性を見据えたポートフォリオ変革を推進しています。この変革に向け、当社スモークレス製品のユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げ、2035年までにグループ収益の50％以上をスモークレス製品から創出することを目標としています。当社のスモークレスブランドは世界で3,410万人超の成人に使用（2025年末時点）されており、これらの使用者の多くが紙巻たばこから完全に切り替え、または消費量を低減しています。
変革に向けた基盤となる考え方が「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」です。THRとは、喫煙を継続する可能性のある喫煙者に対して、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めたスモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを促す取り組みです。当社はTHRに関する考え方やエビデンスベースの知見、取り組みの変遷を「Omni™（オムニ）」を通じて公開するとともに、継続的に研究・科学分野の体制を強化しています。
BATジャパン（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン）は、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこに加え、加熱式たばこ、オーラルたばこといったスモークレス製品の輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo™）、ベロ（VELO）、ネオ（neo™）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。