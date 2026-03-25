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経産省「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金」の紹介事例にケニアでの2輪EV実証事業が選定
〜社会課題の解決と事業持続を両立する2輪EV普及モデルの確立へ〜
武蔵精密工業株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：大塚浩史、以下ムサシ）は、ケニアにおいて現地スタートアップ企業 ARC-Ride社（本社：ケニア・ナイロビ、CEO: Jo Hurst-Croft、以下ARC Ride）と推進した電動バイクおよびバッテリー交換サービス（BaaS：Battery-as-a-Service）の実証実験が、経済産業省の令和5年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金」の紹介事例に選定され、本日、事業紹介ページが公開となったことをお知らせします。
■事例紹介ページURL：https://gs-hojo-web.jp/r5h-project-report/01.html
■アフリカにおけるe-Mobility事業の概要
ムサシは長年培ってきた技術力とノウハウを活かし、オリジナルの2輪EV駆動ユニット「e-Axle」を開発。インド・アセアン・アフリカ地域における2輪EVの普及に取り組んでいます。本取り組みは、アフリカの都市交通が抱える環境負荷や燃料コスト高騰といった社会課題の解決と、持続可能なモビリティ事業の両立を目指すものです。ムサシは、ARC Rideと連携し、電動バイクとバッテリー交換サービスを組み合わせた新しいモビリティモデルの実証を進めてきました。
こうした背景のもと、ムサシは2024年、経済産業省の令和5年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（注1）」において、『ケニア共和国／環境負荷低減に寄与する電動バイク等を活用したデジタルサービスの実現可能性検証の実証事業』として採択され（注2）、2025年2月に実証を完了しました（注3）。
また、2025年8月に横浜で開催された第9回アフリカ開発会議（TICAD9）では、アフリカにおけるe-Mobility事業を通じた環境・経済・社会への貢献と、その持続的な拡大を目指す当社の取り組みを紹介しました（注4）。
■今後の取り組み
ムサシとARC Rideは、本実証事業の成果をもとに、持続可能なモビリティサービスの社会実装に向けた取り組みを進めています。
・短期的な取り組み
アフターサービスの標準化やバッテリー交換ステーションの配置最適化などを進め、事業基盤の強化を図ります。
・中長期的な取り組み
実証実験を行ったナイロビを起点に、ケニア国内各都市や南アフリカ、ガーナなどアフリカ各国への展開も視野に入れたBaaSモデルの拡大を目指します。また、ライドシェアサービスとの連携により利用頻度の高いユースケースを取り込み、事業の持続性を向上します。
加えて、伴い将来的に想定される使用済み電池の廃棄課題に対して、電池のRepurpose（目的変更）を検討し、電力アクセスの格差是正や地域エネルギー資源としての活用など、持続可能な循環型ビジネスモデルの構築も視野に取り組んでいきます。
■今後のビジョン
ムサシは、モビリティの電動化とエネルギー循環を組み合わせた新しい社会インフラモデルの構築を通じて、環境負荷の低減と持続可能な経済成長の両立を目指しています。
今後も、テクノロジーを活用した社会課題の解決に貢献するとともに、グローバルサウス地域を含む世界各地において、環境・経済・社会が調和した持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
(注1)グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（我が国企業によるインフラ海外展開促進調査)
https://gs-hojo-web.jp/
(注2) 参考プレスリリース：2024年7月26日発表「経産省『グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金』に採択」
https://www.musashi.co.jp/newsrelease/_e-mobility.html
(注3)参考プレスリリース：2025年5月14日発表 「ケニアARC Ride社とBattery Assetモデルによる共同事業を開始」
https://www.musashi.co.jp/newsrelease/arc_ridebattery_asset.html
(注4) 参考プレスリリース：2025年8月22日発表「第9回アフリカ開発会議（TICAD 9） ムサシブースに石破首相、岸田前首相、アフリカ開発銀行Solomon Quaynor副総裁らが来訪」
https://www.musashi.co.jp/newsrelease/9ticad_9_solomon_quaynor.html
【ムサシについて】
武蔵精密工業は四輪/二輪車用向けに、電動化や自動運転を見据えた次世代パワートレインならびにステアリング、シャーシ部品の開発/製造/販売を行っています。また、先端AI技術開発によるインダストリー4.0の推進、幅広い領域でのSDGsの達成貢献に向けたエネルギーソリューション事業、農業、植物バイオ事業など、オープンイノベーションの展開により新事業の創出・拡大にも注力しています。
Musashi Web Site: https://www.musashi.co.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_campaign=20260325_pr
【ARC Rideについて】
ARC Rideはケニアのナイロビに組立工場を持つアフリカを代表するEV企業であり、クリーンエネルギーモビリティシステムへの移行をサポートするEVエコシステムを構築しています。ARC Rideは、電気自動車の2輪車と3輪車の設計、製造、組立に加えて、独自のバッテリー交換・管理プラットフォームを提供し、既存のファーストマイルとラストマイルの輸送ソリューションの電動化を可能にするとともに、通勤者に対して新たなパーソナルEモビリティを提供します。
Web Site: http://arcrideglobal.com/
関連リンク
事例紹介ページ
https://gs-hojo-web.jp/r5h-project-report/01.html
武蔵精密工業株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：大塚浩史、以下ムサシ）は、ケニアにおいて現地スタートアップ企業 ARC-Ride社（本社：ケニア・ナイロビ、CEO: Jo Hurst-Croft、以下ARC Ride）と推進した電動バイクおよびバッテリー交換サービス（BaaS：Battery-as-a-Service）の実証実験が、経済産業省の令和5年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金」の紹介事例に選定され、本日、事業紹介ページが公開となったことをお知らせします。
■アフリカにおけるe-Mobility事業の概要
ムサシは長年培ってきた技術力とノウハウを活かし、オリジナルの2輪EV駆動ユニット「e-Axle」を開発。インド・アセアン・アフリカ地域における2輪EVの普及に取り組んでいます。本取り組みは、アフリカの都市交通が抱える環境負荷や燃料コスト高騰といった社会課題の解決と、持続可能なモビリティ事業の両立を目指すものです。ムサシは、ARC Rideと連携し、電動バイクとバッテリー交換サービスを組み合わせた新しいモビリティモデルの実証を進めてきました。
こうした背景のもと、ムサシは2024年、経済産業省の令和5年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（注1）」において、『ケニア共和国／環境負荷低減に寄与する電動バイク等を活用したデジタルサービスの実現可能性検証の実証事業』として採択され（注2）、2025年2月に実証を完了しました（注3）。
また、2025年8月に横浜で開催された第9回アフリカ開発会議（TICAD9）では、アフリカにおけるe-Mobility事業を通じた環境・経済・社会への貢献と、その持続的な拡大を目指す当社の取り組みを紹介しました（注4）。
■今後の取り組み
ムサシとARC Rideは、本実証事業の成果をもとに、持続可能なモビリティサービスの社会実装に向けた取り組みを進めています。
・短期的な取り組み
アフターサービスの標準化やバッテリー交換ステーションの配置最適化などを進め、事業基盤の強化を図ります。
・中長期的な取り組み
実証実験を行ったナイロビを起点に、ケニア国内各都市や南アフリカ、ガーナなどアフリカ各国への展開も視野に入れたBaaSモデルの拡大を目指します。また、ライドシェアサービスとの連携により利用頻度の高いユースケースを取り込み、事業の持続性を向上します。
加えて、伴い将来的に想定される使用済み電池の廃棄課題に対して、電池のRepurpose（目的変更）を検討し、電力アクセスの格差是正や地域エネルギー資源としての活用など、持続可能な循環型ビジネスモデルの構築も視野に取り組んでいきます。
■今後のビジョン
ムサシは、モビリティの電動化とエネルギー循環を組み合わせた新しい社会インフラモデルの構築を通じて、環境負荷の低減と持続可能な経済成長の両立を目指しています。
今後も、テクノロジーを活用した社会課題の解決に貢献するとともに、グローバルサウス地域を含む世界各地において、環境・経済・社会が調和した持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
(注1)グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（我が国企業によるインフラ海外展開促進調査)
https://gs-hojo-web.jp/
(注2) 参考プレスリリース：2024年7月26日発表「経産省『グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金』に採択」
https://www.musashi.co.jp/newsrelease/_e-mobility.html
(注3)参考プレスリリース：2025年5月14日発表 「ケニアARC Ride社とBattery Assetモデルによる共同事業を開始」
https://www.musashi.co.jp/newsrelease/arc_ridebattery_asset.html
(注4) 参考プレスリリース：2025年8月22日発表「第9回アフリカ開発会議（TICAD 9） ムサシブースに石破首相、岸田前首相、アフリカ開発銀行Solomon Quaynor副総裁らが来訪」
https://www.musashi.co.jp/newsrelease/9ticad_9_solomon_quaynor.html
【ムサシについて】
武蔵精密工業は四輪/二輪車用向けに、電動化や自動運転を見据えた次世代パワートレインならびにステアリング、シャーシ部品の開発/製造/販売を行っています。また、先端AI技術開発によるインダストリー4.0の推進、幅広い領域でのSDGsの達成貢献に向けたエネルギーソリューション事業、農業、植物バイオ事業など、オープンイノベーションの展開により新事業の創出・拡大にも注力しています。
Musashi Web Site: https://www.musashi.co.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_campaign=20260325_pr
【ARC Rideについて】
ARC Rideはケニアのナイロビに組立工場を持つアフリカを代表するEV企業であり、クリーンエネルギーモビリティシステムへの移行をサポートするEVエコシステムを構築しています。ARC Rideは、電気自動車の2輪車と3輪車の設計、製造、組立に加えて、独自のバッテリー交換・管理プラットフォームを提供し、既存のファーストマイルとラストマイルの輸送ソリューションの電動化を可能にするとともに、通勤者に対して新たなパーソナルEモビリティを提供します。
Web Site: http://arcrideglobal.com/
関連リンク
事例紹介ページ
https://gs-hojo-web.jp/r5h-project-report/01.html