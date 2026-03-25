出張リラクゼーションサービス「ホググ」を運営する株式会社HOGUGUテクノロジーズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：花岡賢一、以下当社）は、2026年2月の1日平均利用数が過去最高となったことをお知らせいたします。一般的に2月は、年末年始後の消費反動や外出控えの影響により、リラクゼーション業界では客足が大幅に落ち込む「閑散期」とされています。例年、1日あたりの施術数も1月から2月にかけて減少する傾向にあります。一方、「ホググ」では、閑散期にもかかわらず、1日あたりの平均利用件数が前月比、さらには昨年夏季の繁忙期と比較しても顕著に増加しています。特に、施術全体の約8割を占めるリピートカスタマーからの依頼が伸びており、安定的に依頼が積み上がる強固な事業基盤を確立しています。また、こうした需要を支える形で、柔軟に働ける環境を活かし、副業として「ホググ」を活用するリラクゼーションセラピスト（以下、セラピスト）の稼働も活発化しています。本業の稼働状況に左右されず働ける仕組みと、継続的なグロース施策により、閑散期においても安定した供給力の確保につながっています。

閑散期でも稼働が増える理由

リラクゼーション業界で閑散期においても、「ホググ」では安定した稼働機会を創出。その背景には、セラピストの仕事の機会を継続的に生み出すための仕組みがあります。

・データに基づくマッチング最適化

顧客ごとの利用周期などを分析し、利用意欲が高まるタイミングでアプローチを実施。リピート需要を創出することで、閑散期でも予約が入りやすい環境を実現しています。また、リクエスト日程や出張場所のミスマッチによるキャンセルの抑止策など様々な施策を実行しております。その結果、マッチング率が昨年夏季の繁忙期に比べて上昇しております。

・利用ハードルを下げるUI・UX改善

2025年12月に導入したセラピストにリクエスト前に日時や場所の相談ができる事前チャット機能をはじめとする継続的なアプリUIの改善により、初めてのカスタマーでも安心して利用できる環境を整備。これにより新規利用のハードルが下がり、セラピストへの施術リクエストの増加につながっています。リピート顧客にとって安心して利用できる環境とスムーズな予約体験となり、継続的に依頼が入りやすい環境を実現しています。

・新たな稼働機会の開拓

法人向け福利厚生サービスや娯楽施設等との提携により、個人利用以外の新たな稼働機会を創出。これにより、季節変動の影響を受けにくく、閑散期でも安定して依頼が入りやすい環境を構築しています。

「待機」を「機会」に。効率的に収益を増やせるプラットフォーム

「ホググ」は、好きな時間・場所で働ける環境で報酬還元率最大77％というセラピストが収益を最大化しやすい仕組みを提供しています。さらに、カスタマーのプロフィールを事前に確認できるほか、保険完備により安心して施術に臨める環境を整備。受注から決済までをアプリ内で完結できる仕組みがあります。これらの仕組みにより稼働を効率的に収益へとつなげることが可能となり、セラピストからの支持を獲得。2026年1月時点で登録者数は5,000名を突破しました。

代表取締役 花岡賢一のコメント

リラクゼーション業界の多くが採用する「完全歩合制」において、報酬が発生しないにもかかわらず長時間店舗に拘束されるという仕組みは、セラピストの収益を圧迫する根深い構造的課題です。私はこの現状を変え、セラピストが技術に見合った対価を正当に得られる環境を作りたいという想いで「ホググ」を立ち上げました。また、1日の平均利用数が過去最高を記録したことは、単なる需要の波ではなく、私たちが進めてきたマッチング精度の向上が着実に成果を上げている証拠だと捉えています。事前チャット機能の拡充やリピート利用を促す施策など、セラピストの皆様の稼働を売上に直結させるための地道なアップデートを積み重ねてきたことが、この数字に繋がりました。「ホググ」は、セラピストの皆様に活躍の場を提供し、その技術が最大限に活かされるプラットフォームであり続けます。これからも、セラピストの皆様がより安定し、自律的に働ける環境を提供できるよう、一層の努力を続けてまいります。

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無給の待機時間や閑散期の不安定な収入など、従来の働き方が抱える課題を「ホググ」が解決します。季節や環境に左右されず、技術に見合った対価を正当に得られる新しい選択肢として、ぜひご検討ください。

出張リラクゼーションサービス「ホググ」とは

https://liff.line.me/1655725645-6ne2XOJ8/landing?follow=%40414frhwp&lp=msXMwu&liff_id=1655725645-6ne2XOJ8

リラクゼーションサービス「ホググ」は、アプリを通じて自宅やホテルなど希望の場所にセラピストを呼ぶことができるサービスです。2020年のサービス開始以来、アプリダウンロード数は50万件、累計予約数は30万件（2026年2月時点）を突破しました。登録セラピストは、当社の審査基準を通過した人材のみで構成されており、利用者とセラピスト双方による相互レビューシステムの導入により、安心して利用できるマッチング環境を整備しています。また、個人向けサービスに加え、法人向けサービスも展開。福利厚生として利用可能な法人専用クーポンの提供をはじめ、企業や各種イベントでの出張施術、サウナ・ジム・ゴルフ場・サイクリング施設など、リラクゼーションと親和性の高い事業者との提携を進めています。今後も、利用者および導入企業双方にとって利便性の高いサービスの提供を通じて、より身近なリラクゼーション体験の実現を目指してまいります。

https://hogugu.onelink.me/JZg3/gc0ozlv6https://hogugu-customer-now.onelink.me/XdMx/sowr5b2q

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「ホググ」に関するお問い合わせ先会社名：株式会社HOGUGUテクノロジーズ代表者：代表取締役 花岡 賢一サービスページ：https://info.hogugu.com/本社：大阪府大阪市中央区南本町4-5-7 東亜ビル9階支店：東京都千代田区九段南4-3-4 Polar九段2階事業内容：スマホアプリ「ホググ」の企画・開発・運営お問合せ : info@hogugu.com