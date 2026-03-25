“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の愛犬と泊まれる温泉リゾート「ゆるり熱海with DOGS」（所在地：静岡県熱海市泉411-292）は2026年4月26日（日）ご宿泊者を対象に「愛犬の整体講座＆相談会」を開催いたします。ゆるり熱海with DOGS：https://yururi-atami.com/

ゆるり熱海with DOGSは、＜愛犬と安心ウェルネス＞をテーマとする温泉リゾートです。当館は熱海ならではの温泉と食事に加え、海を望むルーフトップドッグランやわんちゃん用ビュッフェ、復元ドライヤー完備のトリミングルームなど愛犬のヘルスケアにも寄り添ったコンテンツを取り揃えています。今回、当館のコンセプトである“ウェルネス”を皆様に体験いただけるよう講師の方をお招きし、わんちゃんの体のつくりや呼吸方法、お散歩前に動きやすいコンデイションに整えるマッサージ方法などの講座を開催いたします。講座は3部構成で、お好きな講座のみの参加も可能です。また、講座の合間には直接講師の方とコミュニケーションもお取りいただけます。旅を楽しみながら愛犬の健康も考えられる機会となっておりますので、ぜひお気軽にご参加ください。

愛犬の整体講座＆相談会 概要

■開催日 2026年4月26日（日）■時間（各回30分）＜一部＞ 15：30～16：00 わんちゃんと人の同じところ違うところ きほんのき＜二部＞ 16：10～16：40 ゆるめて呼吸を深く～気管虚脱、逆くしゃみ、リードをひっぱるわんちゃん～＜三部＞ 16：50～17：20 動きやすいコンディションに整える ～おさんぽ前のマッサージ～

■料金 無料 ■対象 当日ご宿泊のお客様■場所 屋内ドッグラン■定員 ※頭数制限はございませんが、状況に応じて参加を締め切る場合がございます

おすすめプラン

プラン名：【春旅応援セール】《最大20％OFF》海の見える当館で最上級を／熱海の温泉リゾートでゆるり旅＜■特選鍋会席＞※公式プラン＜特典＞価格：27,170円（2名様一室ご利用時の1名様料金）ご予約・詳細： https://x.gd/wT1IS

ゆるり熱海with DOGS 施設概要

ゆるり熱海with DOGS 概要所在地： 〒413-0001 静岡県熱海市泉411-292TEL：0570-550-165 客室数： 全15室アクセス： 熱海駅より路線バスで約20分「沖電気健保前」下車、徒歩約1分館内施設：レストラン、大浴場、屋内外ドッグラン、トリミング＆ドライルーム公式サイト： https://yururi-atami.com/ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yururi_atami/※画像は一例です。実際の仕様と異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式Ⅹ：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/マンション管理事業/ホテル総合支援サービス事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先株式会社リロバケーションズ企画制作ユニット メディアソリューショングループ 宮木e-mail：rv.pr@relo.jp公式サイト：https://relovacations.com/