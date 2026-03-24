楽天、楽天イーグルスのホームスタジアム「楽天モバイル 最強パーク宮城」に新たなスタジアム正面ビジュアルを掲出し、ホーム開幕戦よりSNS投稿キャンペーンを開催

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）は、株式会社楽天野球団が運営するプロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」（以下「楽天イーグルス」）のホームスタジアム「楽天モバイル 最強パーク宮城」に新たなスタジアム正面ビジュアルを掲出し、ホーム開幕戦よりSNS投稿キャンペーンを開催します。

「楽天モバイル 最強パーク宮城」の新スタジアム正面ビジュアル

本キャンペーンは、2026年3月31日（火）のホーム開幕戦「東北楽天ゴールデンイーグルス 対 福岡ソフトバンクホークス」において、「楽天モバイル 最強パーク宮城」正面ビジュアル写真を撮影することで参加が可能です。撮影した写真に、指定するハッシュタグ「#きょうの楽パ」を付けてXまたはInstagramに投稿後、投稿した写真を対象ブースの担当が確認することで、「#きょうの楽パ」ガチャにチャレンジすることができます。

また、2026年4月2日（木）からは「Rakuten Sports」の公式Xアカウント「＠RakutenSportsJP」が投稿する「#きょうの楽パ」のハッシュタグ付き投稿を対象期間中にリポストすることでキャンペーンに参加することも可能です。各条件を達成すると、選手直筆サイン入りグッズやオリジナルグッズを含むアイテムや、最大6名で利用できるバックネット裏ボックスシートの観戦チケットなどを進呈します。

楽天は今後も、スポーツを通じて人々をエンパワーメントするため、スポーツ界全体の活性化および発展に寄与する様々な取り組みを行ってまいります。

■「#きょうの楽パ」キャンペーン概要

・キャンペーン詳細ページ： https://r10.to/h591Lz

内容： 「楽天モバイル 最強パーク宮城」正面ビジュアル写真を撮影し、指定するハッシュタグ「#きょうの楽パ」を付けて対象日にXまたはInstagramに投稿後、投稿した写真を対象ブースの担当が確認する、または「Rakuten Sports」の公式Xアカウント「＠RakutenSportsJP」が投稿する「#きょうの楽パ」のハッシュタグ付き投稿を対象期間中にリポストすることで、選手直筆サイン入りグッズやオリジナルグッズを含むアイテムや、最大6名で利用できるバックネット裏ボックスシートの観戦チケットなどを進呈するキャンペーン

特典1：

・キャンペーン開催日： 2026年3月31日（火）13:00～16:00

・対象ブース名： 「#きょうの楽パ」ブース

・特典： 選手直筆サイン入りユニフォーム、選手直筆サイン入りボール、バックネット裏ボックスシート 観戦チケット、オリジナルマフラータオル、キーホルダー

※選手直筆サイン入りグッズの選手を選択することはできません

・参加条件：

1. 当日のキャンペーン開催時間内に「楽天モバイル 最強パーク宮城」正面ビジュアル写真と、「#きょうの楽パ」を付けてXまたはInstagramに投稿（※「ストーリーズ」機能での投稿は除く）

2. 1を対象ブースの担当が確認

3. 「#きょうの楽パ」ガチャにチャレンジ

特典2：

・キャンペーン期間： 2026年4月2日（木）10:00～2026年4月12日（日）23:59

・特典： バックネット裏ボックスシート 観戦チケット

・参加条件：

1. 「Rakuten Sports」の公式Xアカウント「@RakutenSportsJP」をフォロー

2. 「@RakutenSportsJP」が投稿する「#きょうの楽パ」をリポスト

※募集期間中の投稿であれば、試合日に限らずキャンペーン対象になります

※キャンペーン期間は応募者への予告なく変更する場合があります

※今後の実施予定日はキャンペーンページにて確認することができます

以 上