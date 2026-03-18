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Audi A2 e-tronを発表：新たなエントリーレベルの電動モデルファミリー
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
（ドイツ本国発表資料）2026年3月17日、インゴルシュタット：アウディは2026年秋、新型Audi A2 e-tronを公開し、コンパクトクラスにおける電気自動車のエントリーレベルモデルファミリーをポートフォリオに加えます。インゴルシュタットで生産されるAudi A2 e-tronは、アウディのモデルレンジをさらに刷新し、プレミアムな電気自動車へのアクセスを切り拓きます。車両のシルエットを示す最初のデザインスケッチが公開されました。
コンパクトプレミアムセグメントの新たな幕開け
コンパクトな電気自動車のマーケットは成長を続けており、、特に欧州の大都市において顕著です。新型Audi A2 e-tronによってアウディは、都市部での日常的な実用性、サステナビリティ、高い効率性、そしてデジタルコネクティビティを重視する、幅広いインターナショナルな顧客層をターゲットとします。Audi A2 e-tronによって電動ポートフォリオが若返り、洗練され、ますます電動化を進めながら、新たなターゲット層のブランドへの入り口を、よりモダンで魅力的なものにします。このネーミングは、25年以上前に効率性と都市モビリティの先駆けとなったAudi A2を意図的に踏襲したものです。新型Audi A2 e-tronは、この使命を電気自動車の時代へと引き継いでいきます。
インゴルシュタットでの生産
Audi A2 e-tronは、アウディのドイツ本社があるインゴルシュタットで生産される新たな電気自動車のラインナップであり、ドイツおよび欧州の工場を再編するというアウディのコミットメントを表しています。「Audi A2 e-tronは、私たちのブランドにとって、またドイツの本拠地にとっても極めて重要なモデルです。この新たな電気自動車モデルファミリーの生産をインゴルシュタットで開始することで、私たちは雇用を確保し『made in Germany』の電気自動車を提供していきます」とゲルノート デルナーは述べました。
継続するモデル戦略
2024年から2025年に20モデル以上のニューモデルを投入したことで、アウディは現在、競合他社の中で最も若い新しいポートフォリオを有しており、そのラインナップは電気自動車のコンパクトセグメントからプレミアムフルサイズセグメントにまで及びます。アウディは2026年もこの道を歩み続けます。注力するのは、ポートフォリオのトップエンドとエントリーモデルを戦略的に完璧なものにする2つのモデル、すなわちフルサイズのAudi Q9とコンパクトセグメントのAudi A2 e-tronです。
最初のデザインスケッチで公開されたシルエット
新しいAudi A2 e-tronは、今秋にワールドプレミアを迎えます。ネーミングに加えて、この新しいコンパクトモデルのシルエットを示すデザインスケッチが、明らかにされました。
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/s5n52g0000005phh.html
ドイツ本国英語版リリース
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-announces-a-new-entry-level-electric-model-family-the-a2-e-tron-17065
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html