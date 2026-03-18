発達支援事業を行う一般社団法人桜ラボ(所在地：兵庫県明石市、代表理事：藤田さやか)は、保護者支援を充実させた不登校児のための「子どもの居場所づくり」のプロジェクトをクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて3月6日(金)に開始しました。

「CAMPFIRE」クラウドファンディングサイトhttps://camp-fire.jp/projects/929319/view

■背景

全国的に不登校児が増加する中、明石市でも不登校の小中学生が約800人と増加傾向です。しかし市内にはフリースクール等が約10カ所と、 需要に対して供給はまだ少ない状態で、不登校の子どもたちが安心して過ごせる場所が足りません。

■特徴

＊ライフスキルトレーニング

どんな困難な時も生き抜く力を身につけるため、課題解決能力が身につけられるような様々なプログラムを提供していきます。

＊充実した保護者支援

学校を休みがちで、発達に凸凹のあるお子さんを持つ保護者にとってもどこに相談すればいいかわからない…という悩みはつきません。子どものことだけでなく自分自身の体と心の健康のことも相談できる、ホッと立ち寄れる友達の家や実家のような、親子でくつろげるもう一つの選択肢にしたいと考えています。

＊安心して来ることができる第3の居場所

核家族化が進み地域とのつながりが希薄な時代では、両親が共働きで、自宅で1人になってしまうことを避けるため、保護者のどちらかが仕事休むか、無理やり学校に登校させないといけません。【明日がんばるために少し休息する】ということが親子で気軽にできるような居場所を作ります。

■リターンについて

5000円：【お礼のメッセージ＋2026年度活動報告】お礼のメッセージと活動報告をお送りします。

30000円：【スクール入会＋1ヶ月利用チケット】週1回、1ヶ月間スクールの利用ができます。

50000円：HP/施設に、支援者様のお名前（ニックネーム）を掲載します。

＊10000円分のご支援をいただけた場合のリターンもお礼メッセージと活動報告です。

■プロジェクト概要

プロジェクト名： もう一つの選択肢を。居場所兼フリースクール開設プロジェクト 期間 ： 2026年3月6日(金)～4月30日(木)23:59URL ： https://camp-fire.jp/projects/929319/view

■会社概要

商号 ： 一般社団法人桜ラボ代表者 ： 代表理事 藤田さやか所在地 ： 〒673-0023 兵庫県明石市岬町28-12 設立 ： 2022年9月事業内容 ： 障害福祉法に基づく児童福祉事業、介護保険法に基づく居宅支援事業URL ： https://saku2rab.com/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】一般社団法人桜ラボ担当：藤田さやかTEL：078-386-5690FAX：078-995-5768MAIL：saku4rab@gmail.com