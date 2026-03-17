ギタリスト高中正義が、現在開催中のワールドツアー「TAKANAKA SUPER WORLD LIVE 2025-2026」のファイナルとなる凱旋公演「WORLD TOUR FINAL - 凱旋帰還」を開催することが決定した。公演は2026年5月8日(金)LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて開催。

ロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス、シドニーなど世界各地を巡り、各都市でソールドアウト公演を記録したワールドツアー。その集大成となる凱旋公演が、日本で実現する。バンドメンバーには、斉藤ノヴ（Percussion）、岡沢章（Bass）、宮崎まさひろ（Drums）、井上薫（Keyboard）、髙本りな（Keyboard）に加え、コーラスにAMAZONS（大滝裕子・斉藤久美・吉川智子）が参加。長年にわたり高中サウンドを支えてきた実力派メンバーがステージを彩る。なお、本公演の公式HP最速先行は3月25日(水) 23:59まで受付中。さらに、高中正義のロンドン公演Blu-ray化プロジェクトとして、3月16日(月)正午よりクラウドファンディングもスタートする。本プロジェクトは、ワールドツアーの中でも象徴的な公演となったロンドン公演をBlu-ray作品として映像化するための企画。日本のインストゥルメンタル音楽が世界の観客にどこまで届くのか── その挑戦の瞬間を記録し、国内外のファンへ届けることを目指している。クラウドファンディングでは、Blu-ray制作に加え、支援者の名前をスタッフクレジットに掲載する特典や、海外ツアー限定グッズなどのリターンも用意されている。

【公演情報】

TAKANAKA SUPER WORLD LIVE 2025-2026 WORLD TOUR FINAL - 凱旋帰還2026年5月8日(金) LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）開場 17:30 / 開演 18:30全席指定 \11,000(税込) ※未就学児入場不可【出演】高中正義（Guitar）斉藤ノヴ（Percussion）、岡沢章（Bass）、宮崎まさひろ（Drums）、井上薫（Keyboard）、髙本りな（Keyboard）AMAZONS 大滝裕子・斉藤久美・吉川智子（Chorus）･････････････････････････････････････････････････････公式HP最速先行 受付：～3月25日(水)23:59 https://r10.to/takanaka2025-26･････････････････････････････････････････････････････クラウドファンディング ロンドン公演Blu-ray化プロジェクト https://camp-fire.jp/projects/932567/view･････････････････････････････････････････････････････