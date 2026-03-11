【参加者募集中】天狗坂を駆け上がれ！菰野町でヒルクライムイベント開催 第十一回 福王神社 天狗坂上がり
三重県菰野町にある福王神社で、参道の急坂「天狗坂」を自転車で駆け上がるイベント「第十一回 福王神社 天狗坂上がり」が、2026年5月10日（日）に開催されます。
現在、参加者を募集しています。
本イベントは、福王神社に伝わる天狗伝説を背景に、険しい参道「天狗坂」を自転車で登るヒルクライムイベントです。全完走者の中で最も速く登頂した参加者は、その年の「福王」として称えられ、福王神社にその名を刻みます。
■ 天狗坂の伝説
福王神社は、山深い福王山の中腹に鎮座する歴史ある神社です。古くからこの地には天狗が棲み、人々を見守ってきたと伝えられています。
参道の急坂は「天狗坂」と呼ばれ、その険しい道のりは参拝者を試すかのよう。
この坂を登り切ることで、体内に溜まった邪気が放たれ、天狗様から神秘の運気が授けられ、1年間の幸福が訪れると言われています。
また、春祭りの際には年に一度だけ毘沙門天が開扉されます。毘沙門天は戦勝祈願の神として信仰され、スポーツや受験など、挑戦する人々に力を与える存在として知られています。
■ イベント概要
第十一回 福王神社 天狗坂上がり
・開催日：2026年5月10日（日）
・時間：6:00～（雨天決行）
・会場：福王神社 参道（天狗坂）
三重県菰野町田口
競技内容
福王神社参道の急坂「天狗坂」を自転車で駆け上がるヒルクライム競技。
最速登頂者はその年の「福王」として称えられます。
■ 参加概要
参加資格
小学生以上の健康な男女
※未成年は保護者の同意書が必要
参加費
・大人・高校生：1,500円
・小・中学生：1,000円
※参加賞・傷害保険を含む
募集人数
100名（定員になり次第締切）
申込受付期間
2026年3月1日（日）～4月25日（土）
申込方法
参加申込書をメールまたはFAXで送付後、参加費を指定口座へ振込、または直接担当者へ提出。
申込詳細：TEAM 福王
■ 当日のスケジュール（予定）
6:00～7:00 受付
7:00～7:30 開会式
8:00～ 福王神社本殿にて安全祈願
9:00～ 競技スタート
競技終了後 表彰式
・1～3位表彰
・優勝者へ記念盾と「福王ジャージ」授与
・福餅餅つき・参拝者への振る舞い
15:00頃 閉会
※スケジュールは変更となる場合があります。
福王神社の伝説が残る急坂に挑み、運気と栄誉を手にする特別な体験。
自然と歴史に包まれた菰野町で開催される「天狗坂上がり」にぜひご参加ください。