キノコ素材市場は2035年までに75億900万米ドル規模に成長、年平均成長率9.34％で拡大。持続可能な包装技術革新、バイオベース複合材料の普及拡大、循環型経済の進展が牽引要因