キノコ素材市場は2035年までに75億900万米ドル規模に成長、年平均成長率9.34％で拡大。持続可能な包装技術革新、バイオベース複合材料の普及拡大、循環型経済の進展が牽引要因
キノコ素材市場は、持続可能性への要求の高まりと産業分野での採用拡大に支えられ、堅調な構造的成長を続けている。市場規模は2025年に30億7460万米ドルに達し、2035年までに75億900万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.34％という堅調な伸びを示す。この成長軌道は環境的要請だけでなく、菌糸体ベースの素材をプラスチック・合成発泡体・皮革・高炭素建設資材の商業的に実現可能な代替品へと変革する技術進歩も反映している。
キノコ素材は菌糸体（菌類の根状構造）を原料とし、わら・トウモロコシの皮・木片などの農業副産物を結合させて高密度・軽量・生分解性の複合材を形成する。制御された成長プロセスにより、菌糸体は耐久性のある構造体を形成し、包装用インサート、断熱パネル、皮革のような繊維、建築部材などに成形可能である。石油由来プラスチックとは異なり、これらの材料は生分解性・堆肥化可能であり、大幅に低いエネルギー消費量と排出量で生産される。
市場動向
市場促進要因：持続可能かつ生分解性素材への需要加速
マッシュルーム素材市場を牽引する主因は、産業横断的に拡大する環境配慮型代替素材への需要である。特に包装および建設分野では、プラスチック廃棄物や炭素排出への懸念が高まっており、環境負荷の低い素材への移行が進んでいる。
菌糸体ベース製品は、明確な持続可能性優位性を有する。例えば、Ecovative Design社が開発した「MycoComposite(R)」は、農業廃棄物と菌糸体から生成される包装材であり、ポリスチレンフォーム製造に比べて約12％のエネルギーで生産可能と報告されている。また、CO?排出量も大幅に低減され、家庭用コンポスト環境下では45～90日で完全分解する。
この環境性能は、企業のESG戦略およびサーキュラーエコノミー推進方針と高い整合性を有する。多国籍企業がプラスチック削減および炭素強度低減への規制圧力に直面する中、マッシュルーム素材は大量用途の包装分野における有効な代替策として台頭している。持続可能性主導型の調達戦略が市場拡大を強力に後押ししている。
市場抑制要因：認知・ブランドイメージの課題克服
技術的および環境的優位性を有する一方で、一般消費者市場においては「菌類」に対するネガティブなイメージ（腐敗や汚染の連想）が普及の障壁となる可能性がある。
この課題克服には、透明性の高い情報開示、ブランド戦略、適切な用語選定が不可欠である。安全基準、管理栽培プロセス、環境メリットを明確に伝達することで誤解を払拭する必要がある。また、プレミアム志向の製品デザインは「オーガニック」から「革新的」への認識転換に寄与する。
MycoWorks社は高級アクセサリー向けに菌糸体レザーを展開しており、従来レザーに匹敵する美観および性能を実証している。「バイオファブリケーション」「再生型素材」「グロウンマテリアル」などの表現も、革新性を強調する有効なアプローチである。
ただし、教育および認知向上が進展するまでは、消費者の心理的ハードルが一定の抑制要因となる可能性がある。
市場機会：性能重視型産業用途への拡大
初期段階では持続可能性が主な導入動機であったが、現在は性能志向用途への展開が進んでいる。菌糸体複合材は強度、断熱性、耐火性、吸音性などの特性向上が図られており、高仕様産業分野への応用が拡大している。
