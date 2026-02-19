救助用ドア制御装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（単体型、統合型）・分析レポートを発表
2026年2月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「救助用ドア制御装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、救助用ドア制御装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
最新の調査によると、救助用ドア制御装置の世界市場規模は2024年に150百万米ドルと評価されています。市場は比較的高い成長が見込まれており、2031年には255百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は8.0パーセントとされ、防災・避難安全の強化、建物の高度管理化、セキュリティと安全の両立需要が市場成長を後押ししています。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策調整を踏まえ、競争環境の変化、地域経済への影響、供給網の強靭性についても評価しています。制御ユニットは電子部品や金物部材、通信機器を含むため、調達環境や規制条件の変化が価格と供給安定性に影響する点が重要です。
________________________________________
【製品概要】
救助用ドア制御装置は、緊急時の救助や避難に使用されるドアを管理・作動させる電子制御装置です。建物や施設において、迅速かつ安全に出入口を確保する必要がある場面で用いられ、火災報知設備や建物管理システムなどの非常用システムと連携して、救助用ドアを自動または遠隔で開放できるように設計されています。
一般的に、手動操作の優先機能、状態表示、フェイルセーフ機構、監視システムとの接続性などを備えます。非常時には確実にドアを機能させつつ、平常時はセキュリティと運用管理を維持することが求められるため、安全規制への適合と信頼性が製品価値を左右します。
________________________________________
【調査内容と分析手法】
本レポートは、救助用ドア制御装置市場を対象に、定量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に市場を整理し、需要と供給の動向、競争状況、市場需要の変化要因を多角的に分析しています。
市場は建築投資、消防・安全規制、施設の改修需要、建物のスマート化などの影響を受けるため、競争環境や需給トレンド、需要を左右する要因が幅広く検証されています。加えて、主要企業の企業概要や製品例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も提示されています。
________________________________________
【市場規模と将来予測】
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。世界全体に加え、地域別および国別の予測も整理されており、規制水準や建物ストック、更新投資の違いによる地域差を比較できる構成です。
また、タイプ別および用途別の市場予測も示されており、どの構成方式や導入分野が今後の成長をけん引するのかを把握しやすい内容となっています。
________________________________________
【調査目的】
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。あわせて、救助用ドア制御装置市場の成長可能性を評価し、タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。さらに、市場競争に影響を及ぼす要因を整理し、製品企画、規格対応、販売戦略、提携方針の検討に資する情報提供を目的としています。
