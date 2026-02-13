携帯型除細動器の世界市場2026年、グローバル市場規模（半自動型、全自動型）・分析レポートを発表
2026年2月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「携帯型除細動器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、携帯型除細動器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界における携帯型除細動器市場の現状と将来展望について、定量分析および定性分析の両面から包括的にまとめた内容です。
携帯型除細動器は、自動体外式除細動器とも呼ばれる小型医療機器であり、心停止状態に陥った患者に対して電気ショックを与え、心臓の正常なリズムを回復させる救命装置です。医療現場に限らず、公共空間や家庭など幅広い場所での設置が進んでおり、救命率向上に重要な役割を果たしています。
________________________________________
市場規模と成長見通し
世界の携帯型除細動器市場規模は、2024年時点で約1億1700万米ドルと評価されています。今後は公共安全意識の高まりや救命体制の整備を背景に需要が拡大し、2031年には約1億7700万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は6.2パーセントと比較的高く、医療インフラ整備や公共施設への設置義務化の動きが市場成長を後押ししています。また、各国の関税制度や政策対応の違いが、地域別の競争構造や供給体制に影響を与えています。
________________________________________
製品の特徴と社会的意義
携帯型除細動器は、専門的な医療知識を持たない一般利用者でも使用できるよう設計されており、音声案内や自動解析機能を備えています。
心電図を自動的に解析し、電気ショックが必要な場合のみ作動するため、安全性が高い点が特長です。迅速な初期対応が生死を分ける心停止事故において、現場で即座に使用できることから、社会的意義の高い医療機器として位置付けられています。
________________________________________
市場環境と需要動向
本市場は、高齢化の進行や生活習慣病の増加に伴う心疾患リスクの高まりを背景に拡大しています。特に病院や診療所では標準装備としての需要が安定しています。また、警備や巡回用途、公共交通機関、スポーツ施設などへの導入も進んでおり、家庭向け製品への関心も高まりつつあります。一方で、価格や保守管理に対する理解不足が普及の妨げとなる地域も存在します。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、PRIMEDIC、Philips、SCHILLER、Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics、Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply、Suzhou MedicalSystem Technology、Jiangsu Sanleng Smart City & lOT System、Suzhou ViVest、Likemed などの企業が参入しています。各社は操作性、安全性、携帯性、耐久性を競争軸として製品開発を進めています。
本レポートでは、これら企業の販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向を整理し、2025年時点での市場占有状況を明らかにしています。
________________________________________
製品別および用途別分析
製品タイプ別では、半自動型と全自動型に分類されます。半自動型は使用者が操作ボタンを押して通電する方式であり、全自動型は装置が自動的に電気ショックを実施します。
用途別では、病院および診療所、警備や巡回用途、家庭用、その他に分けて分析されています。特に公共空間や警備用途での需要拡大が市場成長を支えています。
