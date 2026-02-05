Airbnbで最高評価を取得している戸建民泊旅館「熊本熊猫基地 新町」（Kumamoto Panda Base Shinmachi：クマモトパンダキチ シンマチ）を運営する株式会社熊本ぱんだ不動産（代表取締役 村上 功時）は、第２号施設として、TSMC熊本工場から車で５分に立地する菊池郡大津町に１棟貸切ビジネス旅館「熊本熊猫基地セミコンハブ」（Kumamoto Panda Base Semicon Hub：クマモトパンダキチ セミコンハブ）を２月４日付けで開業しました。本施設は当社調べでは熊本県内で初めて、「ビジネス客向けにワーキングスペースを完備した1棟貸切の宿泊施設」です。

【熊本熊猫基地セミコンハブについて】台湾TSMCの熊本進出以降、菊池郡菊陽町・大津町周辺では宿泊施設不足ならびに慢性的な通勤渋滞が社会問題となっています。本施設は、このような課題に対し、「宿泊ゲストの移動時間を減らし、出張中の生産性を最大化する」ことを目的に開業しました。TSMC熊本工場（菊池郡菊陽町）から車で５分に立地しており、問題となっている通勤渋滞の影響を受けることなく、出張中の業務に集中できる一棟貸切型のビジネス旅館（旅館業法上の簡易宿所）です。最大７名まで宿泊可能で、寝室４部屋のうち３部屋にワーキングスペースを完備しています。職場チームでの中長期の出張ならびに家族での滞在におすすめです。なお、当宿は無人運営ですが、海外ビジネス経験豊富なホスト（代表取締役）が日本語・英語・中国語で宿泊者を随時サポートします。

【施設名】熊本熊猫基地セミコンハブ（Kumamoto Panda Base Semicon Hub：クマモトパンダキチセミコンハブ）【住所】熊本県菊池郡大津町杉水3542番地35【構造】 木造２階建て・４LDK（95㎡）・2025年11月新築【仕事設備】高速WiFi・プリンターに加え、２階の３つの寝室にそれぞれ「昇降デスク」、「モニターアーム」、「27型液晶モニター」、「キーボード」、「人間工学チェア」を完備することで仕事環境を整備。【生活設備】無料平置駐車場３台、EV充電器１台、全室エアコン、１坪ユニットバス、ドラム式洗濯乾燥機、ソファー、ダイニングテーブル、冷蔵庫、フルキッチン（エスプレッソマシン、炊飯器、ホームベーカリー等の各種調理器具）、シングルベッド５台、布団２組【Airbnbリスティング】 http://airbnb.jp/h/pandabasesemicon

【背景・想い】 台湾TSMCの熊本進出以降、菊池郡菊陽町・大津町周辺では、国内外から多くの技術者や関係者が訪れるようになり、宿泊施設の不足や慢性的な通勤渋滞が深刻な社会課題となっています。朝夕の通勤時間帯には主要道路で大規模な渋滞が発生し、「移動に時間を取られて業務に集中できない」「宿泊先の確保が難しい」といった声を耳にするようになりました。 当社は、2025年8月に熊本市中央区新町で一棟貸切の宿泊施設「熊本熊猫基地 新町」を開業し、観光・ビジネス双方のゲストをお迎えしています。運営を通じて、「単に泊まる場所を提供するだけでなく、滞在そのものの生産性や快適性を高めることが、これからの宿泊施設には求められている」という確信を強くしました。 そこで今回、TSMC熊本工場から至近距離に位置し、通勤渋滞の影響を受けにくい立地に、「移動時間を減らし、出張中の業務生産性を最大化する」ことをコンセプトとした一棟貸切型のビジネス旅館「熊本熊猫基地セミコンハブ」を開業しました。 本施設は、チーム単位での中長期出張にも対応できるよう、４か所のワーキングスペース（LDKおよび３寝室）を備え、仕事と宿泊の両立ができる環境づくりを重視しています。半導体関連産業を起点とする熊本の経済成長を、宿泊インフラの側面から支える存在になることを目指し、地域に根ざした施設運営に取り組んでまいります。

【宿泊業の実績（２０２６年２月５日時点）】熊本城の城下町として歴史と文化が息づく新町エリアに2025年8月にオープンした「熊本熊猫基地 新町」（１棟貸切）は、宿泊稼働率９割の人気宿で、世界最大級の宿泊予約プラットフォームAirbnbから「上位１%に属する宿泊先」(Airbnbの最上位評価）に認定されています。Airbnbの宿泊ゲスト評価は開業以来41組連続で満点、Booking.comは9.9点／10点満点、Googleマップでは4.9点／5点満点の評価を取得しています。熊本熊猫基地 新町のURL（Airbnb）： http://airbnb.jp/h/pandabaseshinmachi

【会社概要】法人名： 株式会社熊本ぱんだ不動産所在地： 熊本県熊本市中央区神水1丁目15番31号代表者： 代表取締役 社長 村上 功時（ムラカミ コウジ）事業内容： 不動産売買仲介、賃貸管理、住宅宿泊管理業、簡易宿所運営（熊本熊猫基地 新町、熊本熊猫基地セミコンハブ）社是： 地域にどのような不動産会社があるかで、地域の不動産価値の未来が変わる公式サイト： https://panda-f.com

【お問い合わせ先】株式会社熊本ぱんだ不動産代表取締役 村上 功時（ムラカミ コウジ）TEL： 096-237-6018（本社代表）e-mail: kumamoto@panda-f.com